Τέμπη: Έκλεισαν οι σταθμοί Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα του Μετρό

Έκλεισαν οι σταθμοί Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα του Μετρό, καθώς η χώρα «παραλύει» σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της τρίτης επετείου από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια και μαζικές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως:

Ηράκλειο

Πάτρα

Χανιά

Βόλο

Λιβαδειά

Κατερίνη

Αλεξανδρούπολη

Βέροια

Γρεβενά

Δράμα

Καλαμάτα

Κιλκίς

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, τα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσαν ειδικό ωράριο λειτουργίας και στη Γραμμή 1 και στο Τραμ Αθήνας από τις 09:00 έως τις 21:00, προκειμένου -όπως επισημαίνουν- να διευκολυνθεί η μαζική και ασφαλής μετακίνηση των πολιτών προς και από το κέντρο της Αθήνας.