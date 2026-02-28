Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόνανλντ Τραμπ επιβεβαιώνει «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το Μαρ -α - Λάγκο επιβεβαίωσε πριν από λίγο την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, την οποία οι ΗΠΑ ονομάζουν «Επιχείρηση Επική Οργή», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολέμου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στοχεύουν στην «εξάλειψη των επικείμενων απειλών από το ιρανικό καθεστώς».

«Πριν από λίγο, ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια σημαντική πολεμική επιχείρηση στο Ιράν. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς», περιγράφοντάς το ως «μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερών ανθρώπων».

«Ήταν μαζική τρομοκρατία και δεν πρόκειται να την ανεχθούμε άλλο», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι «ήταν πάντα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, και ιδιαίτερα της κυβέρνησής μου, ότι αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα το πω ξανά, δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν πυρηνικά όπλα».

«Πριν από λίγο καιρό, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς. Μια μοχθηρή ομάδα πολύ σκληρών, τρομερών ανθρώπων. Οι απειλητικές δραστηριότητές του θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας, τις βάσεις μας στο εξωτερικό και τους συμμάχους μας σε όλο τον κόσμο.

Για 47 χρόνια, το ιρανικό καθεστώς φώναζε «Θάνατος στην Αμερική» και διεξήγαγε μια ατελείωτη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών, στοχεύοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα στρατεύματά μας και τους αθώους ανθρώπους σε πολλές, πολλές χώρες. Μεταξύ των πρώτων ενεργειών του καθεστώτος ήταν να υποστηρίξει μια βίαιη κατάληψη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, κρατώντας δεκάδες Αμερικανούς ομήρους για 444 ημέρες. Το 1983, οι πληρεξούσιοι του Ιράν πραγματοποίησαν τη βομβιστική επίθεση σε στρατώνες πεζοναυτών στη Βηρυτό που σκότωσε 241 Αμερικανούς στρατιωτικούς.

Το 2000, γνώριζαν και πιθανότατα συμμετείχαν στην επίθεση στο USS Cole. Πολλοί πέθαναν. Οι ιρανικές δυνάμεις σκότωσαν και ακρωτηρίασαν εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ. Οι πληρεξούσιοι του καθεστώτος συνέχισαν να εξαπολύουν αμέτρητες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια, καθώς και εναντίον αμερικανικών ναυτικών και εμπορικών πλοίων και διεθνών ναυτιλιακών γραμμών. Ήταν μαζικός τρόμος και δεν πρόκειται να τον ανεχτούμε άλλο.

Από τον Λίβανο μέχρι την Υεμένη και από τη Συρία μέχρι το Ιράκ, το καθεστώς έχει εξοπλίσει, εκπαιδεύσει και χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που έχουν ποτίσει τη γη με αίμα και σπλάχνα. Και ήταν ο πληρεξούσιος του Ιράν, η Χαμάς, που ξεκίνησε τις τερατώδεις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, σφαγιάζοντας περισσότερους από 1.000 αθώους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 46 Αμερικανών, ενώ πήρε ομήρους 12 πολίτες μας. Ήταν βάναυσο, κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί.

Το Ιράν είναι το νούμερο ένα κράτος χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο και μόλις πρόσφατα σκότωσε δεκάδες χιλιάδες πολίτες του στο δρόμο καθώς διαδήλωναν. Ήταν πάντα η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδιαίτερα της κυβέρνησής μου, ότι αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα το ξαναπώ, δεν μπορούν ποτέ να έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην Επιχείρηση Midnight Hammer τον περασμένο Ιούνιο, εξαλείψαμε το πυρηνικό πρόγραμμα του καθεστώτος στο Fort Doe, το Natanz και το Isfahan. Μετά από αυτή την επίθεση, τους προειδοποιήσαμε να μην ξαναρχίσουν ποτέ την κακόβουλη επιδίωξή τους για πυρηνικά όπλα και επιδιώξαμε επανειλημμένα να κάνουμε μια συμφωνία. Προσπαθήσαμε. Ήθελαν να το κάνουν. Δεν ήθελαν να το κάνουν. Και πάλι ήθελαν να το κάνουν. Δεν ήθελαν να το κάνουν. Δεν ήξεραν τι συνέβαινε. Ήθελαν απλώς να κάνουν πράξη το κακό. Αλλά το Ιράν αρνήθηκε, όπως έκανε για δεκαετίες και δεκαετίες.

Έχουν απορρίψει κάθε ευκαιρία να αποκηρύξουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε άλλο. Αντίθετα, προσπάθησαν να ξαναχτίσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν τώρα να απειλήσουν τους πολύ καλούς φίλους και συμμάχους μας στην Ευρώπη, τα στρατεύματά μας που σταθμεύουν στο εξωτερικό και θα μπορούσαν σύντομα να φτάσουν στην αμερικανική πατρίδα. Φανταστείτε πόσο ενθαρρυμένο θα ήταν αυτό το καθεστώς αν είχε ποτέ, και στην πραγματικότητα ήταν οπλισμένο με πυρηνικά όπλα ως μέσο για να μεταδώσει το μήνυμά του.

Για αυτούς τους λόγους, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει μια μαζική και συνεχιζόμενη επιχείρηση για να αποτρέψει αυτή την πολύ κακή, ριζοσπαστική δικτατορία από το να απειλήσει την Αμερική και τα βασικά μας συμφέροντα εθνικής ασφάλειας. Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους. Θα εξαλειφθεί και πάλι εντελώς. Θα εξολοθρεύσουμε το ναυτικό τους. Θα διασφαλίσουμε ότι οι τρομοκράτες πληρεξούσιοι της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο και να επιτίθενται στις δυνάμεις μας, και δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς τους, ή τις βόμβες στην άκρη του δρόμου, όπως αποκαλούνται μερικές φορές, για να τραυματίσουν και να σκοτώσουν χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών. Και θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Είναι ένα πολύ απλό μήνυμα. Δεν θα έχουν ποτέ πυρηνικά όπλα».

