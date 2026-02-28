Πάνος Ρούτσι για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα των Τεμπών: «Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες»

Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα από συνδικάτα, ομοσπονδίες, σύλλογοι, ενώσεις, φορείς, οργανώσεις και κινήσεις πολιτών για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τις ζωές 57 ανθρώπων.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του νεαρού Ντένις που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, βρίσκεται στο Σύνταγμα για τα προγραμματισμένα συλλαλητήρια και τις εκδηλώσεις μνήμης, τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

«Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες, δεν έχει περάσει ούτε μια ημέρα. Σήμερα για άλλη μια φορά θα μαζευτούμε εδώ για το αυτονόητο - για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και τους ανθρώπους μας. Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε», δήλωσε.

Αναφορικά με την δίκη που έχει προγραμματιστεί στις 23 Μαρτίου, είπε: «Εύχομαι στην δίκη στη Λάρισα, η Δικαιοσύνη να αποδοθεί κανονικά».

