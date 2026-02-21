Ρούτσι: «Σαν σήμερα το παιδί μου ήταν εδώ» - «Είχα προσπαθήσει να βάλω ακόμα και τέλος στη ζωή μου»

Ο πατέρας του νεαρού Ντένις, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, περιέγραψε τα τελευταία λόγια που είπε με τον γιο του πριν την τραγωδία

Ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του νεαρού Ντένις που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μίλησε στον Alpha και περιέγραψε τα τελευταία λόγια που είπε με τον γιο του πριν την τραγωδία.

«Σαν σήμερα το παιδί μου ήταν εδώ. Ήταν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας… είχε έρθει να δει την κοπέλα του και δεν γύρισε ποτέ. Για μένα δεν υπάρχει Καθαρά Δευτέρα, δεν υπάρχει Πάσχα, δεν υπάρχουν γιορτές. Όχι μόνο για μένα, για άλλους μας γιατί μας μας διέλυσαν», δήλωσε για την απώλεια του παιδιού του.

Ο πατέρας, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την πολυήμερη απεργία πείνας για την εκταφή του παιδιού του, θυμήθηκε το τηλεφώνημα του γιου του πριν την τραγωδία. Όπως είπε τον κάλεσε για να του πει ότι το τρένο θα καθυστερήσει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. H ώρα πέρασε. Ο Πάνος Ρούτσι τηλεφωνούσε μάταια στον γιο του για να μάθει τι ώρα θα φτάσει στον σταθμό. «Αλλά ποτέ δεν με πήρε».

Θεωρώντας πως το κινητό του τηλέφωνο δεν είχε μπαταρία, αποφάσισε να πάει στον σταθμό. Όταν έφτασε εκεί είχαν ήδη φτάσει τα πρώτα λεωφορεία. Άνθρωποι έκλαιγαν και αγκαλιάζονταν. Ρώτησε «τι είχε γίνει;». «Δεν τα μάθατε; Είχατε κάποιον άνθρωπο μέσα;», του απάντησαν. «Εύχομαι να είναι ζωντανός», του είπαν και τον χτύπησαν στον ώμο. «Εκεί κοπήκαν τα πόδια μου», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως σκεφτόταν να δώσει τέλος στη ζωή του, καθώς δεν άντεχε τον πόνο που βίωνε με τον χαμό του γιού του. «Είχα προσπαθήσει να βάλω ακόμα και τέλος στη ζωή μου. Είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί δεν αντέχεται ο πόνος», είπε.

