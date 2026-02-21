Τέμπη: Βαθιά συγκίνηση στο μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία και τη Θώμη Πλακιά στο Καστράκι

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε σήμερα Σάββατο, το μνημόσυνο για τη Χρύσα, την Αναστασία-Μαρία και τη Θωμαή Πλακιά στην πατρίδα τους, το Καστράκι Καλαμπάκας.

Οι δίδυμες κόρες του Νίκου Πλακιά και η ανιψιά του, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, μαζί με ακόμη 54 ανθρώπους, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Το μνημόσυνο τελέστηκε στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου, στο Καστράκι Καλαμπάκας, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν εκεί για να ανάψουν ένα κερί, να προσευχηθούν και να σταθούν, έστω και σιωπηλά, στο πλευρό των οικογενειών του Δημήτρη και του Νίκου Πλακιά, τιμώντας τη μνήμη των παιδιών και εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αβάσταχτο πόνο τους.

Διαβάστε επίσης