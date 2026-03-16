Με σπασμένα φρένα «τρέχει» το πετρέλαιο στα 106 δολάρια - «Η ενεργειακή κρίση θα επιδεινωθεί»

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 106 δολάρια το βαρέλι καθώς οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν. H ενεργειακή κρίση θα επιδεινωθεί προειδοποιούν την κυβέρνηση Τραμπ κολοσσοί της πετρελαϊκής βιομηχανίας

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 106 δολάρια το βαρέλι λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά και διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι επιθέσεις και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενισχύουν την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
  • Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών προειδοποιούν για επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και πιθανή αύξηση των τιμών αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο Λευκός Οίκος εξετάζει μέτρα για τη μείωση των τιμών, όπως η χαλάρωση κυρώσεων και η απελευθέρωση αποθεμάτων, αλλά αναγνωρίζει ότι οι επιλογές είναι περιορισμένες.
  • Η παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών πετρελαίου μπορεί να βλάψει μακροπρόθεσμα την οικονομία και τη βιομηχανία, παρά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη των παραγωγών.
Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν εκ νέου σήμερα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους που προκύπτει από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει στο «κόκκινο» τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent με παράδοση τον Μάιο διαπραγματεύτηκαν 3% υψηλότερα στα 106,18 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate των ΗΠΑ με παράδοση τον Απρίλιο σημείωσαν άνοδο 2% φτάνοντας τα 100,66 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% τον τελευταίο μήνα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2022, καθώς η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω τών Στενών του Ορμούζ έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές. Το Brent έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια την περασμένη εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στους συμμάχους της για να βοηθήσουν στην προστασία των Στενών του Ορμούζ και οι επενδυτές αντιδρούν στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Vessels transit in the Strait of Hormuz amid Israel-Iran tensions

Τα Στενά του Ορμούζ

EPA

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι απαιτεί από άλλες χώρες να βοηθήσουν στην προστασία του βασικού θαλάσσιου διαδρόμου, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετούς συμμάχους σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής. Η στενή πλωτή οδός είναι ένα κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο NBC News σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν «κατέστρεψαν ολοσχερώς» το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αλλά ότι «μπορεί να το χτυπήσουμε μερικές ακόμη φορές απλώς για πλάκα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε επιθέσεις την Παρασκευή εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι άφησαν αλώβητες τις πετρελαϊκές υποδομές. Προειδοποίησε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να χτυπήσουν εγκαταστάσεις αργού πετρελαίου στο νησί εάν το Ιράν συνεχίσει να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ.

Η κρίση καυσίμων πιθανότατα θα επιδεινωθεί

Αμερικανικά στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου εν τω μεταξύ έστειλαν ένα ζοφερό μήνυμα στους αξιωματούχους του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες: Η ενεργειακή κρίση που έχει εξαπολύσει ο πόλεμος του Ιράν είναι πιθανό να επιδεινωθεί.

Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου ενημέρωσαν αξιωματούχους σε συναντήσεις στον Λευκό Οίκο ότι το κλείσιμο του Ορμούζ μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου. Σε μια σειρά συναντήσεων στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και σε πρόσφατες συνομιλίες με τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ , οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Exxon Mobil, Chevron και ConocoPhillips προειδοποίησαν ότι η διαταραχή των ενεργειακών ροών από την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αξιωματούχων, ο CEO της Exxon, Nτάρεν Γουντς δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα εάν οι κερδοσκόποι αυξήσουν απροσδόκητα τις τιμές και ότι οι αγορές θα μπορούσαν να δουν μια κρίση εφοδιασμού στα διυλισμένα προϊόντα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, και ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους σχετικά με την κλίμακα της αναστάτωσης , ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Iran US Oil New York

Πρατήριο καυσίμων στη Νέα Υόρκη

AP

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρευρέθηκε στις συναντήσεις της Τετάρτης. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί από 87 δολάρια το βαρέλι εκείνη την ημέρα σε 99 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή. Ο Λευκός Οίκος έχει εφαρμόσει ή εξετάζει διάφορα μέτρα που ελπίζει ότι θα μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου - συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χαλάρωσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, μιας μαζικής απελευθέρωσης αποθεμάτων ενέργειας έκτακτης ανάγκης και πιθανής άρσης ενός νόμου που περιορίζει τις ροές αργού πετρελαίου μεταξύ των λιμένων των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίσης πει στους διευθύνοντες συμβούλους του πετρελαϊκού κλάδου ότι ελπίζουν να αυξήσουν τη ροή πετρελαίου μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ , δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Μπέργκουμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση «εργάζεται αδιάκοπα» με ενεργειακές εταιρείες για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας. Ο Ράιτ και η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των διακοπών στον ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας Μπεν Ντίτντεριχ.

Οι συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν παραγωγικές και κανένα από τα στελέχη δεν κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για την κρίση. Ωστόσο, πολλοί στον κλάδο του πετρελαίου φοβούνται ότι το μενού των διαθέσιμων επιλογών δεν μπορεί να κάνει πολλά για να ανακόψει την κρίση και ότι η μόνη λύση είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο της ημερήσιας παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Διαφορετικά, η πίεση των παρατεταμένων υψηλών τιμών θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και να μειώσει τη ζήτηση καυσίμων.

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται πετρέλαιο αξίας 120 δολαρίων», δήλωσε ο Στίβεν Προυέτ , διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής πετρελαίου Elevation Resources με έδρα το Μίντλαντ του Τέξας. «Θα προκαλέσει οικονομική καταστροφή».

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Το Πεντάγωνο έχει ενημερώσει την κυβέρνηση ότι υπάρχουν επιλογές για το άνοιγμα των Στενών και η κυβέρνηση θέλει αυτό να συμβεί σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, είπε το ίδιο άτομο.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία αυξάνονται μέσα και γύρω από το στενό και η τιμή αναφοράς του αμερικανικού πετρελαίου κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 99 δολάρια το βαρέλι. Οι ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας ότι οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη έκτακτη απελευθέρωση πετρελαίου στην ιστορία - περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια - δεν έχουν κάνει πολλά για να μειώσουν τις τιμές.

«Κάνουμε ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων... η μεγαλύτερη ήταν πάντα στη Μέση Ανατολή και το σενάριο ότι κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Γουίρθ την περασμένη εβδομάδα στο «Ruthless Podcast». «Οι αγορές είναι πολύ άβολες, αβέβαιες, ασταθείς και απρόβλεπτες».

Τραμπ: «Όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε χρήματα».

Ορισμένα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών λένε ότι προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών πετρελαίου που μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη τους βραχυπρόθεσμα, αλλά τελικά θα μπορούσε να βλάψει τη βιομηχανία και την οικονομία.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ υποβάθμισε τις ανησυχίες για τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, «οπότε όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα».

Την τελευταία δεκαετία, η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία προσπάθησε να σπάσει τον κύκλο των ανοδικών και των καθοδικών εξελίξεων που την ταλαιπωρούσε για δεκαετίες. Ενώ οι τιμές που ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι ωφελούν τους παραγωγούς βραχυπρόθεσμα, αυτά τα επίπεδα βλάπτουν τους καταναλωτές μακροπρόθεσμα και τους ωθούν να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου. Οι παραγωγοί στη συνέχεια πρέπει να μειώσουν την παραγωγή, το κόστος και να απολύσουν προσωπικό. Οι επενδυτές τους έχουν πιέσει να διατηρήσουν τις δαπάνες υπό έλεγχο και να μην κυνηγήσουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Εξετάζουμε να αναπτύξουμε την αποστολή «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

10:52WHAT THE FACT

Ξηρός πάγος στο πλανητικό νέφος NGC 6302 αποκαλύπτει νέους δρόμους στη χημεία του διαστήματος

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Με σπασμένα φρένα «τρέχει» το πετρέλαιο στα 106 δολάρια - «Η ενεργειακή κρίση θα επιδεινωθεί» προειδοποιούν κολοσσοί του κλάδου

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Στοχευμένα πανευρωπαϊκά μέτρα αν παραταθεί η κρίση - Στήριξη και για το βιομηχανικό ρεύμα, αν χρειαστεί

10:41LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Ο «χαμένος» της βραδιάς, Τιμοτέ Σαλαμέ και τα σχόλια για τη συμπεριφορά του

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα – Συνελήφθη 43χρονος

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 41χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος στον Περιφερειακό

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Μυστήριο με τα αίτια της δολοφονίας, δεν διώκεται για οπαδική βία ο φερόμενος ως δράστης - Αναζητείται πρόσωπο-κλειδί

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια του 20χρονου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από την Παιανία: «Με σχέδιο ενισχύουμε τις υποδομές και την Ανατολική Αττική»

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τέσσερα ακόμη μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας επιστρέφουν - Φοβήθηκαν για τις οικογένειές τους

10:09ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι υπουργοί και η δημοφιλία, οι μνηστήρες για την ΤτΕ, το boarding pass της Σοφίας Μητσοτάκη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η κατάθεση Βάρρα, η Sky Express με τις αξιολογήσεις και οι τράπεζες

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κερδισμένο το ΠΑΣΟΚ από το στοίχημα της εκλογής συνέδρων - Η ακτινογραφία των 160.000 που ψήφισαν

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε στο Τόκιο ούτε στη Σαγκάη: Η μελλοντική πόλη που κάποτε είχε 100.000 κατοίκους και τώρα το delivery γίνεται με drones

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

09:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους με όπλα από το μπαλκόνι του

09:48ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το Ισραήλ αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών να μην χτυπήσει μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου έξω από την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και το διπλό δράμα πίσω από το δυστύχημα

09:31LIFESTYLE

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης έχασε τις 300.000 - Σταμάτησε ενώ ήξερε την απάντηση

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:12LIFESTYLE

Σον Πεν: Ο λόγος που δεν βρέθηκε στην τελετή των Όσκαρ - Αντιδράσεις στα social media

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τελεσίγραφο Τραμπ στο ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ - Στα 106 δολάρια το πετρέλαιο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια του 20χρονου

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Περνούν τα σύνορα για φθηνότερα καύσιμα: Πόσο κοστίζει η βενζίνη σε Βουλγαρία, Σκόπια

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

05:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η τελετή απονομής - Τα clue της βραδιάς

10:41LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Ο «χαμένος» της βραδιάς, Τιμοτέ Σαλαμέ και τα σχόλια για τη συμπεριφορά του

08:34LIFESTYLE

Οικονόμου: «Ήμαρτον με αυτά τα αλκοτέστ, την επόμενη φορά θα έχω μαζί μου ένα μπουκάλι να πιω να δω τι θα γίνει»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα κατήγγειλε 17χρονη - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίκυ Σαφρά - Η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο: Το παλάτι στο Σάο Πάολο, τα ακίνητα σε Λονδίνο–Μανχάταν και τα 90 δισ. assets

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 27χρονη σε τροχαίο

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ