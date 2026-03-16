Με σπασμένα φρένα «τρέχει» το πετρέλαιο στα 106 δολάρια - «Η ενεργειακή κρίση θα επιδεινωθεί»

Snapshot Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 106 δολάρια το βαρέλι λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά και διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενισχύουν την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών προειδοποιούν για επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης και πιθανή αύξηση των τιμών αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει μέτρα για τη μείωση των τιμών, όπως η χαλάρωση κυρώσεων και η απελευθέρωση αποθεμάτων, αλλά αναγνωρίζει ότι οι επιλογές είναι περιορισμένες.

Η παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών πετρελαίου μπορεί να βλάψει μακροπρόθεσμα την οικονομία και τη βιομηχανία, παρά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη των παραγωγών.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν εκ νέου σήμερα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους που προκύπτει από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει στο «κόκκινο» τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent με παράδοση τον Μάιο διαπραγματεύτηκαν 3% υψηλότερα στα 106,18 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το West Texas Intermediate των ΗΠΑ με παράδοση τον Απρίλιο σημείωσαν άνοδο 2% φτάνοντας τα 100,66 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% τον τελευταίο μήνα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2022, καθώς η ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω τών Στενών του Ορμούζ έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές. Το Brent έκλεισε πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια την περασμένη εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στους συμμάχους της για να βοηθήσουν στην προστασία των Στενών του Ορμούζ και οι επενδυτές αντιδρούν στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι απαιτεί από άλλες χώρες να βοηθήσουν στην προστασία του βασικού θαλάσσιου διαδρόμου, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετούς συμμάχους σχετικά με την ασφάλεια της περιοχής. Η στενή πλωτή οδός είναι ένα κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο NBC News σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Χαργκ του Ιράν «κατέστρεψαν ολοσχερώς» το μεγαλύτερο μέρος του νησιού, αλλά ότι «μπορεί να το χτυπήσουμε μερικές ακόμη φορές απλώς για πλάκα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε επιθέσεις την Παρασκευή εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι άφησαν αλώβητες τις πετρελαϊκές υποδομές. Προειδοποίησε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να χτυπήσουν εγκαταστάσεις αργού πετρελαίου στο νησί εάν το Ιράν συνεχίσει να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ.

Η κρίση καυσίμων πιθανότατα θα επιδεινωθεί

Αμερικανικά στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου εν τω μεταξύ έστειλαν ένα ζοφερό μήνυμα στους αξιωματούχους του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες: Η ενεργειακή κρίση που έχει εξαπολύσει ο πόλεμος του Ιράν είναι πιθανό να επιδεινωθεί.

Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου ενημέρωσαν αξιωματούχους σε συναντήσεις στον Λευκό Οίκο ότι το κλείσιμο του Ορμούζ μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου. Σε μια σειρά συναντήσεων στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και σε πρόσφατες συνομιλίες με τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ , οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Exxon Mobil, Chevron και ConocoPhillips προειδοποίησαν ότι η διαταραχή των ενεργειακών ροών από την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις αξιωματούχων, ο CEO της Exxon, Nτάρεν Γουντς δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα εάν οι κερδοσκόποι αυξήσουν απροσδόκητα τις τιμές και ότι οι αγορές θα μπορούσαν να δουν μια κρίση εφοδιασμού στα διυλισμένα προϊόντα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, και ο διευθύνων σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς εξέφρασαν επίσης τις ανησυχίες τους σχετικά με την κλίμακα της αναστάτωσης , ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρευρέθηκε στις συναντήσεις της Τετάρτης. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί από 87 δολάρια το βαρέλι εκείνη την ημέρα σε 99 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή. Ο Λευκός Οίκος έχει εφαρμόσει ή εξετάζει διάφορα μέτρα που ελπίζει ότι θα μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου - συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χαλάρωσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, μιας μαζικής απελευθέρωσης αποθεμάτων ενέργειας έκτακτης ανάγκης και πιθανής άρσης ενός νόμου που περιορίζει τις ροές αργού πετρελαίου μεταξύ των λιμένων των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίσης πει στους διευθύνοντες συμβούλους του πετρελαϊκού κλάδου ότι ελπίζουν να αυξήσουν τη ροή πετρελαίου μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ , δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Μπέργκουμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση «εργάζεται αδιάκοπα» με ενεργειακές εταιρείες για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας. Ο Ράιτ και η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των διακοπών στον ενεργειακό εφοδιασμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας Μπεν Ντίτντεριχ.

Οι συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν παραγωγικές και κανένα από τα στελέχη δεν κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για την κρίση. Ωστόσο, πολλοί στον κλάδο του πετρελαίου φοβούνται ότι το μενού των διαθέσιμων επιλογών δεν μπορεί να κάνει πολλά για να ανακόψει την κρίση και ότι η μόνη λύση είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο της ημερήσιας παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Διαφορετικά, η πίεση των παρατεταμένων υψηλών τιμών θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και να μειώσει τη ζήτηση καυσίμων.

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται πετρέλαιο αξίας 120 δολαρίων», δήλωσε ο Στίβεν Προυέτ , διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής πετρελαίου Elevation Resources με έδρα το Μίντλαντ του Τέξας. «Θα προκαλέσει οικονομική καταστροφή».

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Το Πεντάγωνο έχει ενημερώσει την κυβέρνηση ότι υπάρχουν επιλογές για το άνοιγμα των Στενών και η κυβέρνηση θέλει αυτό να συμβεί σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, είπε το ίδιο άτομο.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία αυξάνονται μέσα και γύρω από το στενό και η τιμή αναφοράς του αμερικανικού πετρελαίου κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 99 δολάρια το βαρέλι. Οι ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας ότι οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη έκτακτη απελευθέρωση πετρελαίου στην ιστορία - περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια - δεν έχουν κάνει πολλά για να μειώσουν τις τιμές.

«Κάνουμε ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων... η μεγαλύτερη ήταν πάντα στη Μέση Ανατολή και το σενάριο ότι κλείνουν τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Γουίρθ την περασμένη εβδομάδα στο «Ruthless Podcast». «Οι αγορές είναι πολύ άβολες, αβέβαιες, ασταθείς και απρόβλεπτες».

Τραμπ: «Όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε χρήματα».

Ορισμένα στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών λένε ότι προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών πετρελαίου που μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη τους βραχυπρόθεσμα, αλλά τελικά θα μπορούσε να βλάψει τη βιομηχανία και την οικονομία.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ υποβάθμισε τις ανησυχίες για τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, «οπότε όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα».

Την τελευταία δεκαετία, η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία προσπάθησε να σπάσει τον κύκλο των ανοδικών και των καθοδικών εξελίξεων που την ταλαιπωρούσε για δεκαετίες. Ενώ οι τιμές που ξεπερνούν τα 100 δολάρια το βαρέλι ωφελούν τους παραγωγούς βραχυπρόθεσμα, αυτά τα επίπεδα βλάπτουν τους καταναλωτές μακροπρόθεσμα και τους ωθούν να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου. Οι παραγωγοί στη συνέχεια πρέπει να μειώσουν την παραγωγή, το κόστος και να απολύσουν προσωπικό. Οι επενδυτές τους έχουν πιέσει να διατηρήσουν τις δαπάνες υπό έλεγχο και να μην κυνηγήσουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης