Μητσοτάκης από τη Ρόδο: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι»-Στο στόχαστρο η παροχολογία αντιπολίτευσης

Με τη Ρόδο να αποτελεί τον πρώτο σταθμό μιας μακράς πολιτικής διαδρομής προς τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και προς την αντιπολίτευση. Ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες του νησιού, επέλεξε τη συμβολική αναφορά στον μαραθώνιο, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική παράταξη διαθέτει αντοχές, εμπειρία και σχέδιο για τη διαδρομή μέχρι την επόμενη κάλπη.

«Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του πρωθυπουργού, σε μια αποστροφή που ερμηνεύθηκε ως ευθεία αιχμή προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν ήδη μπει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, την άνοιξη του 2027, επιχειρώντας να κλείσει κάθε συζήτηση περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Ο μαραθώνιος μέχρι το 2027

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η χώρα εισέρχεται σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, κατά την οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αναδείξει το έργο της σε οικονομία, υποδομές, υγεία και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιάζει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Η επιλογή της Ρόδου μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο πρωθυπουργός συνδύασε το πολιτικό μήνυμα με συγκεκριμένες ανακοινώσεις για την περιοχή, όπως η αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου, η αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και οι παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας στα Δωδεκάνησα. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να συνδέσει το πολιτικό αφήγημα της σταθερότητας με απτά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το βασικό διακύβευμα των επόμενων μηνών θα είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές λογικές διακυβέρνησης: από τη μία την πολιτική των σταδιακών βημάτων και των δημοσιονομικών ισορροπιών και από την άλλη τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για αυξημένες παροχές και κοινωνικές δαπάνες.

«Πρώτο χρέος να κρατήσουμε την Ελλάδα ασφαλή»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο στο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, στέλνοντας μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «πρώτο χρέος μου είναι να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή», συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα με την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας», ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε από τα Δωδεκάνησα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η ασφάλεια, η άμυνα και η σταθερότητα θα αποτελέσουν βασικούς άξονες της πολιτικής αντιπαράθεσης μέχρι τις εκλογές του 2027, με τη Νέα Δημοκρατία να επιχειρεί να αναδείξει το προφίλ της παράταξης που μπορεί να εγγυηθεί την προστασία των εθνικών συμφερόντων σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Επίθεση Μαξίμου στην «ακατάσχετη παροχολογία»

Το στίγμα αυτής της στρατηγικής έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορώντας τα ότι έχουν ήδη ξεκινήσει έναν νέο κύκλο υποσχέσεων χωρίς κοστολόγηση και χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κοινωνική πολιτική μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο μέσα από την αύξηση του ΑΕΠ, των επενδύσεων και της παραγωγικής δραστηριότητας και όχι μέσω νέων ελλειμμάτων ή υπερδανεισμού. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να επαναφέρει πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα σε δημοσιονομικά αδιέξοδα στο παρελθόν.

Η φράση «τάζουν παροχές από λεφτά που δεν υπάρχουν» αποτυπώνει τη γραμμή άμυνας που αναμένεται να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία σε όλη την προεκλογική διαδρομή. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να παρουσιάσει τον εαυτό της ως εγγυητή της δημοσιονομικής σταθερότητας και της οικονομικής αξιοπιστίας, απέναντι σε προτάσεις που χαρακτηρίζει ανεφάρμοστες.

Το δίλημμα της επόμενης περιόδου

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση επιχειρεί ήδη να διαμορφώσει το κεντρικό πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών. Από τη μία πλευρά θα βρίσκεται η συνέχιση της σημερινής πορείας με έμφαση στη σταθερότητα, τις επενδύσεις και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από την άλλη, σύμφωνα με την κυβερνητική ανάγνωση, θα βρίσκονται οι υποσχέσεις για παροχές που δεν συνοδεύονται από σαφή χρηματοδότηση.

Το μήνυμα της Ρόδου δείχνει ότι το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί πως η προεκλογική μάχη έχει ήδη ξεκινήσει, έστω κι αν απομένουν πολλοί μήνες μέχρι την επίσημη έναρξή της. Και αν κρίνει κανείς από τη ρητορική που επιλέγεται, η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να πορευθεί προς το 2027 προβάλλοντας το προφίλ της δύναμης ευθύνης και αντοχής, απέναντι σε μια αντιπολίτευση την οποία κατηγορεί ότι επιστρέφει στις εύκολες υποσχέσεις.

Ο «μαραθώνιος» που περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο δεν αφορά μόνο τον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές. Αφορά κυρίως τη μάχη για την πολιτική ηγεμονία, η οποία ήδη έχει αρχίσει και αναμένεται να κυριαρχήσει στην πολιτική ατζέντα των επόμενων μηνών.

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