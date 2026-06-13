Μήνυμα Μητσοτάκη από Ρόδο: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει

Snapshot Οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας είναι εξοπλισμένες για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας σε κρίσιμες γεωπολιτικές συνθήκες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επένδυση στην άμυνα αποτελεί αναγκαιότητα λόγω του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, με τη Νέα Δημοκρατία να θεωρείται η μόνη με αξιόπιστη πρόταση για το μέλλον της χώρας.

Η κυβέρνηση διατηρεί σταθερή οικονομική πολιτική, στηρίζοντας τα νοικοκυριά παρά τις προκλήσεις της ακρίβειας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συνέχειας και της εμπειρίας στην κυβέρνηση, απορρίπτοντας πειραματισμούς που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Μηνύματα για τις εκλογές, την επόμενη μέρα της κάλπης, αλλά και τα θέματα εθνικής ασφαλείας έστειλε σήμερα από τη Ρόδο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας σε πολίτες μετά τις επαφές που είχε με τοπικούς φορείς ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

-Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού

- Πρώτο χρέος μου να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή

- Με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις πιο αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας

-Η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι

- Οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να εποφθαλμιά κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα

-Η ΝΔ θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030

Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ, δεν θα τα τάξω

-Κάθε μέρα μετράει, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους

Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι - κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει

-Στηριζόμαστε στην κομματική μας βάση που είναι η ραχοκοκαλιά της ΝΔ - εσείς μας στηρίξατε και κερδίσαμε τις προηγούμενες εκλογές και θα το κάνουμε και για τρίτη φορά για να συνεχίσουμε το έργο μας, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για όλους

-Εισερχόμαστε στο τελευταίο έτος κυβερνητικής θητείας. Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές και διαμορφώνουμε τα διλήμματα με τα οποία θα απευθυνθούμε στους πολίτες

-Η ακρίβεια έχει απορροφήσει αυξήσεις μισθών αλλά επειδή έχουμε νοικοκυρεμένα οικονομικά μπορούμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά

- Για να είμαι πιο ευχάριστος προεκλογικά δεν θα υπονομεύσω τα οικονομικά μας. Όλα αυτά δεν τα κάνουμε σε ουδέτερη γεωπολιτικά περίοδο

-Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού

-Η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι

-Και όλα αυτά σε μια αντιπολίτευση με μόνο μέλημα πως θα ρίξουν τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη

-Η ΝΔ θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030

Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ, δεν θα τα τάξω

-Θα θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμους που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν ή με μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της έχει πάει τη χώρα μπροστά;

Σύσκεψη με τοπικούς φορείς

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το μεσημέρι, στη Ρόδο, σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Μανώλης Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης.

Στο τέλος της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Μόλις ολοκληρώσαμε μία πολύ ουσιαστική σύσκεψη με τον κ. Περιφερειάρχη, τον κ. Δήμαρχο, την κυρία και τους κυρίους συναδέλφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκπροσώπους των φορέων που ασχολούνται με τα θέματα τουρισμού στη Ρόδο και ευρύτερα στα Δωδεκάνησα.

Θέλω, καταρχάς, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι κόντρα στις απαισιόδοξες προβλέψεις που κάποιοι είχαν διατυπώσει, ο τουρισμός στη χώρα μας και ειδικά εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικός.

Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χαιρετίσουμε και να το αποδώσουμε, σε μεγάλο βαθμό, στους φορείς του τουρισμού, στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τη Ρόδο σε μία πραγματική «ναυαρχίδα» του ελληνικού τουρισμού, αποδεικνύοντας, κ. Περιφερειάρχα και κ. Δήμαρχε, ότι το νησί αυτό έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα.

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Eurokinissi

Ενθυμούμαι, μάλιστα, τον τρόπο με τον οποίον είχαμε διαχειριστεί την πολύ μεγάλη πυρκαγιά πριν από κάποια χρόνια και την ταχύτητα με την οποία η Ρόδος μπόρεσε και ανέκαμψε, όχι απλά ως ένας όμορφος αλλά και ως ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ενδεχομένως σύντομα να μπορούμε να έχουμε μια οριστική επίλυση στο ζήτημα της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν. Εάν οι αισιόδοξες προβλέψεις επιβεβαιωθούν, αυτό θα σημαίνει ότι αυτόματα θα βρεθούμε μπροστά σε μία καινούργια ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για να καλύψουμε τη ζήτηση, η οποία πάντα έρχεται την τελευταία στιγμή όταν επιλύεται μία μεγάλη γεωπολιτική εκκρεμότητα.

Νομίζω ότι εδώ και το Υπουργείο και οι φορείς της Ρόδου, αλλά και συνολικά των Δωδεκανήσων, θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι την τελευταία στιγμή θα κάνουν τις επιλογές τους για το πού θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και να χαιρετίσω την παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου και να εξάρω το γεγονός ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχει απόλυτη εργασιακή ειρήνη και ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η συλλογική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί εδώ στη Ρόδο προσφέρει υψηλότερες αμοιβές. Νομίζω ότι είναι μία έμπρακτη αναγνώριση ότι όταν ο τουρισμός συνολικά πηγαίνει καλά πρέπει να ωφελούνται και οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Να πω κιόλας ότι μπορέσαμε και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Εργατικού Κέντρου να φτιαχτεί στη Ρόδο ένα Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας, που πρέπει να είναι η εξασφάλιση ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, πραγματικά αυτή η υποχρέωσή μας θα μπορεί και διοικητικά πια να καλύπτεται.

Να αναφερθώ εν τάχει στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει -γιατί ως επένδυση την αντιλαμβάνομαι- στον τομέα του πολιτισμού, με τις παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, γίνονται και παραδίδονται. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να βρεθούμε στον χώρο της Περβόλας, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει, όπως δεν τον είχαν δει και πάρα πολλοί Ροδίτες, καθώς ο χώρος ήταν, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, αποκλεισμένος για 75 χρόνια Τώρα αποδίδεται, πια, στην πόλη της Ρόδου ως ένα επιπρόσθετο τουριστικό αξιοθέατο σε αυτόν τον καταπληκτικό προορισμό.

Ως προς τα ζητήματα των υποδομών, είχα την ευκαιρία λίγο πριν σας συναντήσω να επισκεφτώ το λιμάνι της Ρόδου. Κύριε Περιφερειάρχα, θεωρώ ότι αυτή θα είναι μία εμβληματική επένδυση η οποία θα γίνει ως προς την αναβάθμιση των υποδομών της Ρόδου. Πράγματι, η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες και στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουμε για τον τουρισμό κρουαζιέρας.

Και όταν μιλώ για τουρισμό κρουαζιέρας, να αποσαφηνίσω και πάλι ότι η προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο homeporting δηλαδή να ξεκινούν -ή και να τελειώνουν- οι κρουαζιέρες από τη Ρόδο και να μην αποτελεί η Ρόδος απλά έναν σταθμό για μία εξάωρη αποβίβαση επισκεπτών, οι οποίοι απλά θα περιηγηθούν στην παλιά πόλη ή θα πάνε μέχρι τη Λίνδο.

Ετοιμάζεται το master plan, θα το αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να δρομολογήσουμε όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση ώστε αυτή η πολύ σημαντική επένδυση να μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Κλείνοντας, να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όλους τους φορείς του τουρισμού. Να επαναλάβω το πόσο υπερήφανοι είμαστε για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, όπως αυτό παρέχεται στη Ρόδο. Να τονίσω ότι υπηρετείτε, και με το παραπάνω, την εθνική στρατηγική η οποία συνδυάζει την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος με την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Εσείς στη Ρόδο σε μεγάλο βαθμό το έχετε πετύχει. Βοηθάει, βέβαια, και ο καιρός και το γεγονός ότι είμαστε στο νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας. Όμως, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη δική σας ουσιαστική συνδρομή.

Σε αυτή την προσπάθεια να ξέρετε ότι η ελληνική πολιτεία θα είναι αρωγός. Και είμαι σίγουρος ότι, εφόσον επιλυθούν και οι γεωπολιτικές εκκρεμότητες οι οποίες μας ταλανίζουν, όταν θα κάνουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον απολογισμό και αυτής της τουριστικής περιόδου, ο κλάδος του τουρισμού και ειδικά η τουριστική δυναμική της Ρόδου θα μας εκπλήξει για ακόμα μία φορά ευχάριστα

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