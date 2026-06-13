Ο μαραθώνιος Μητσοτάκη μέχρι τις κάλπες – Πρώτος σταθμός η Ρόδος – Τα φυλλάδια που μοίρασε

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε πολιτικό μαραθώνιο με περιοδείες, εκπαίδευση στελεχών και παρουσίαση προγράμματος για τις εκλογές του 2027, με πρώτο σταθμό τη Ρόδο.

Η Νέα Δημοκρατία διανέμει φυλλάδια με το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» για την προβολή του κυβερνητικού έργου και τη συνεχή παρουσίαση των επιδόσεων της κυβέρνησης.

Η «Ατζέντα 2030» επεξεργάζεται υπό τον Κωστή Χατζηδάκη ως νέο πολιτικό και αναπτυξιακό σχέδιο, με έμφαση στη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Ο στόχος των εκλογών είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, με έμφαση στο δίλημμα «σταθερότητα ή αβεβαιότητα» και την προώθηση της «μίας κάλπης».

Η Νέα Δημοκρατία δίνει έμφαση στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, με σημαντική παρουσία νέων προσώπων κάτω των 45 ετών στην Πολιτική Επιτροπή και στα ψηφοδέλτια. Snapshot powered by AI

Η αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027 έχει ήδη ξεκινήσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο, παρά το γεγονός ότι απομένουν περίπου δέκα μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το σύνθημα εκκίνησης ενός μακρού πολιτικού μαραθωνίου, ο οποίος θα συνδυάζει περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα, συνεχή επαφή με την κοινωνία, εκπαίδευση στελεχών, ανανέωση του κομματικού μηχανισμού και σταδιακή παρουσίαση του προγράμματος για την τρίτη διαδοχική κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας.

Η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Ρόδο δεν αποτελεί μία ακόμη περιοδεία. Είναι το πρώτο βήμα της νέας πολιτικής εξόρμησης που σχεδιάστηκε μετά το 16ο Συνέδριο της ΝΔ και τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα της εκλογικής κινητοποίησης.

Οι «γαλάζιες ακαδημίες» και η ενεργοποίηση του μηχανισμού

Το πρώτο δείγμα της νέας στρατηγικής καταγράφηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη Πολιτική Ακαδημία του νέου κύκλου επιμόρφωσης στελεχών. Εκεί βρέθηκαν ο νέος Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Θανάσης Νέζης, ο Γιάννης Σμυρλής και ο Στέλιος Κονταδάκης, ενώ παρεμβάσεις πραγματοποίησαν κορυφαία κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Μίλησαν, μεταξύ άλλων, οι Μάκης Βορίδης, Άκης Σκέρτσος, Χρίστος Δήμας, Θανάσης Κοντογεώργης, Δημήτρης Καιρίδης, Νίκος Ρωμανός και Βασίλης Φεύγας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τα στελέχη του, στο επόμενο διάστημα, να οργώσουν την Ελλάδα, με δύο εργαλεία στις αποσκευές τους:

Το πρώτο είναι ένα έντυπο φυλλάδιο, στο οποίο έχει κωδικοποιηθεί όλο το κυβερνητικό έργο που έχει υλοποιηθεί, ώστε να γίνει καθημερινό επιχείρημα των στελεχών, των μελών και των φίλων της παράταξης.

Το πολιτικό μήνυμα που κομίζει το συγκεκριμένο φυλλάδιο συνοψίζεται στη φράση «το είπαμε, το κάνουμε». Η χρήση ενεστώτα, «το κάνουμε», και όχι «το κάναμε», έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός θέλει να καταδείξει ότι η δουλειά της κυβέρνησης δεν έχει τελειώσει, αλλά εξακολουθεί να έχει συνέχεια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι εκλογές του 2027 δεν θα κριθούν μόνο από τις κυβερνητικές επιδόσεις, αλλά και από την ικανότητα του κόμματος να επικοινωνήσει το έργο του μέχρι την τελευταία γωνιά της χώρας. Για τον λόγο αυτό επενδύουν σε ένα δίκτυο στελεχών που θα λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής του κυβερνητικού μηνύματος.

«Το είπαμε, το κάνουμε»

Κεντρικό εργαλείο της νέας καμπάνιας είναι ένα ειδικό έντυπο φυλλάδιο που θα διανεμηθεί σε οργανώσεις και στελέχη σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στις σελίδες του καταγράφονται οι βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ και η πορεία υλοποίησής τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το βασικό σύνθημα επιλέχθηκε να είναι το «Το είπαμε, το κάνουμε» και όχι «Το είπαμε, το κάναμε».

Η επιλογή του ενεστώτα αντανακλά τη στρατηγική Μητσοτάκη να παρουσιάσει μια κυβέρνηση που δεν θεωρεί ότι ολοκλήρωσε το έργο της, αλλά συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας της.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η συνέπεια λόγων και πράξεων αποτελεί το σημαντικότερο πολιτικό πλεονέκτημα της παράταξης απέναντι στην αντιπολίτευση.

Η «Ατζέντα 2030» και το νέο συμβόλαιο με την κοινωνία

Παράλληλα με την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, η ΝΔ προετοιμάζει ήδη το πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας.

Υπό τον συντονισμό του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ειδική επιτροπή επεξεργάζεται την «Ατζέντα 2030», το νέο πολιτικό και αναπτυξιακό σχέδιο που θα παρουσιαστεί σταδιακά στους πολίτες.

Σύμφωνα με όσα έχει ήδη προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, ο βασικός πυλώνας του νέου προγράμματος θα είναι η σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια και γι’ αυτό η βελτίωση της καθημερινότητας και της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών τοποθετείται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Αυτοδυναμία και μία κάλπη

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει από τώρα και το πολιτικό πλαίσιο των εκλογών.

Ο στόχος είναι ένας: αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Στην Πειραιώς θεωρούν ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί δεν αφήνουν περιθώρια κυβερνητικών συνεργασιών και για τον λόγο αυτό η στρατηγική της ΝΔ θα δομηθεί γύρω από το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι στην αβεβαιότητα.

Το σύνθημα «μία κάλπη» αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της προεκλογικής επιχειρηματολογίας, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να επιμένει ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Άνοιγμα στην κοινωνία και ανανέωση προσώπων

Παράλληλα, η ΝΔ επιχειρεί να συνδυάσει τη συσπείρωση της παραδοσιακής εκλογικής της βάσης με τη διεύρυνση προς νέα κοινωνικά ακροατήρια.

Ο πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, στοιχείο που αποτυπώθηκε ήδη στη νέα Πολιτική Επιτροπή, όπου η ανανέωση άγγιξε το 75%, ενώ οι μισοί νεοεκλεγέντες είναι κάτω των 45 ετών.

Το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί και στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, με νέες υποψηφιότητες να ανακοινώνονται σταδιακά το επόμενο διάστημα.

Η τελική ευθεία προς το 2027

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι ο δρόμος μέχρι τις κάλπες είναι μακρύς και γεμάτος πολιτικές παγίδες. Ωστόσο, η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη είναι σαφής: διαρκής παρουσία στην κοινωνία, υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου και προετοιμασία της επόμενης ημέρας.

Η Ρόδος ανοίγει τον κύκλο των περιοδειών. Οι πολιτικές ακαδημίες ενεργοποιούν τον κομματικό μηχανισμό. Η «Ατζέντα 2030» ετοιμάζεται στα παρασκήνια. Και η Νέα Δημοκρατία μπαίνει ήδη σε προεκλογικό ρυθμό, εγκαινιάζοντας έναν μαραθώνιο που θα ολοκληρωθεί στην κάλπη της άνοιξης του 2027, εκεί όπου θα κριθεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πετύχει τον στόχο της τρίτης συνεχόμενης εκλογικής νίκης και της τρίτης κυβερνητικής θητείας.

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