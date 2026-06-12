Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο δίλημμα της αυτοδυναμίας και στη σύγκριση με Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Μία ημέρα μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας όπου ουσιαστικά έθεσε το κόμμα σε εκλογικό συναγερμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Ant1 έδειξε το δρόμο που θα ακολουθήσει μέχρι τις κάλπες θέτοντας τους στόχους του αλλά και το διακύβευμα των εκλογών.

Ο πρωθυπουργός ο οποίος και αυτός, όπως και τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος, θα περιοδεύσουν το επόμενο διάστημα σε όλη τη χώρα, έδειξε πως θέλει να πάρει πάνω του και αυτή την προεκλογική εκστρατεία ξεκαθαρίζοντας πως το δίλημμα των εκλογών δεν είναι το «Μητσοτάκης ή χάος» αλλά το «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης» και το «Μητσοτάκης ή Τσίπρας». Αυτή τη στρατηγική της προσωπικής αντιπαράθεσης θα ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι το τέλος καθώς και από όλες τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις προκύπτει πως ο ίδιος διατηρεί ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο παρά τα τόσα χρόνια στην προεδρία της κυβέρνησης και σε όλα τα σχετικά ερωτήματα προηγείται με διαφορά από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

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Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η στρατηγική του είναι αυτή της καθαρής αυτοδυναμίας καθώς όπως είπε η χώρα δεν πρέπει να μπει σε καμία περίπτωση σε νέες περιπέτειες καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με κανέναν. Μάλιστα έκοψε και κάθε συζήτηση για σχηματισμό κυβέρνησης με βασικό κορμό της ΝΔ αλλά με άλλον στην ηγεσία, καθώς όπως είπε οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο Κυβέρνηση αλλά διαλέγουν πρωθυπουργό. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επόμενη τετραετία θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς όπως τόνισε και εχθές μέχρι το 2030 θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο και θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε και πάλι, και μάλιστα φάνηκε πως θέλει να κλείσει κάθε άλλη συζήτηση, πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027 καθώς όπως είπε την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είναι μια σημαντική ευκαιρία η Ελλάδα αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

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Στο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά πως στις εκλογές πολλά, αν όχι όλα, θα κριθούν από την κατάσταση της οικονομίας και από την οικονομική δυνατότητα των πολιτών. Αν και δεν θέλησε ακόμα να ανοίξει τα χαρτιά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε πως στόχος του είναι η πολιτική δημιουργίας συλλογικού πλούτου να γίνει ατομική ευημερία. Έθεσε δηλαδή ως βασική του προτεραιότητα το πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί με πιο ουσιαστικό τρόπο στην τσέπη του νοικοκυριού.

Με τη χθεσινή του συνέντευξη ο πρωθυπουργός έδειξε και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει την επόμενη περίοδο έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, μια στρατηγική χαμηλών τόνων αλλά ξεκάθαρης αποδόμησης του πολιτικού αφηγήματος και της ιστορίας τους.

Eurokinissi

Χαμηλούς τόνους έχει επιλέξει να ακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι και στους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή εκφράζοντας την ευχή όσον αφορά την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον πρώτο να πρυτανεύσει η λογική και να μην κάνει κακό στην παράταξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο θα επισκεφτεί τη Ρόδο όπου το μεσημέρι θα μιλήσει με κατοίκους σε καφετέρια της πόλης. Το απόγευμα θα τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στη μεσαιωνική πόλη. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα υπαίθριο μουσείο στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης που περιβάλλει τα αρχαία νεώρια και τους μεσαιωνικούς κήπους του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.

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