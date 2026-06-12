Μητσοτάκης: Μια κάλπη ή περιπέτειες - «Τη Δευτέρα μετά τις εκλογές η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση»

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση τη Δευτέρα μετά τις εκλογές και ζήτησε μία κάλπη για πολιτική σταθερότητα.

Επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ανέφερε ότι επιδιώκει τρίτη θητεία με διεθνές κύρος και εμπειρία.

Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και υπογράμμισε ότι η οικονομική στήριξη θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Ανέφερε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και ότι οι πολίτες εκλέγουν πρωθυπουργό, όχι μόνο κυβέρνηση.

Απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης στην υπόθεση των Τεμπών και επισημαίνει ότι οι ευθύνες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

«Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση τη Δευτέρα». Με τη φράση αυτή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως κεντρικό πολιτικό ζητούμενο την κυβερνητική σταθερότητα μετά τις εκλογές: «Μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες. Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση».

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το πολιτικό σύστημα δεν αφήνει περιθώρια συνεργασιών: «Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Με το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις Ανεξάρτητες Αρχές».

Και πρόσθεσε με έμφαση: «Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό».

Εκλογές 2027 και τρίτη τετραετία

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τον εκλογικό σχεδιασμό: «Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027». Συνδέοντας τον πολιτικό του στόχο με τις διεθνείς εξελίξεις: «Μέχρι το 2030 θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων».

Για το ενδεχόμενο τρίτης θητείας σημείωσε: «Έχω την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση και κάποιο διεθνές κύρος να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας».

ΔΕΘ, οικονομία και δημοσιονομικά περιθώρια

Αναφερόμενος στο πακέτο της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Είμαστε σε θέση να πηγαίνουμε στη ΔΕΘ και να εξαγγέλλουμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, όταν άλλες χώρες είναι σε υπερβολικό έλλειμμα».

Για τη φορολογική πολιτική: «Επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ – δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε».

Και για τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς: «Την πρώτη τετραετία βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις, στη δεύτερη μισθωτοί και σε έναν βαθμό οι ελεύθεροι επαγγελματίες».

Ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο λέγοντας ότι δεν έχει τέτοιο σχεδιασμό.

«Επεξεργαζόμαστε το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υποστήριξε ότι μέρος της ενίσχυσης των δημοσίων υπαλλήλων έχει ήδη υλοποιηθεί μέσω των αυξήσεων που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας πως «ο ένας έχει ήδη δοθεί από τις αυξήσεις που έχουμε κάνει».

Ακρίβεια: «Δεν πρόκειται να κοροϊδέψω τους Έλληνες»

Για το κόστος ζωής και τον πληθωρισμό ανέφερε: «Η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη».

Και πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα».

Σφοδρή κριτική σε Τσίπρα και αιχμές για το πολιτικό σύστημα

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα: «Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα θέλει να οδηγήσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος».

Και συνέχισε: «Μείγμα ασχετοσύνης, εμπάθειας και αλαζονείας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό».

Σχόλια για Σαμαρά και Καραμανλή

Για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά είπε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη: «Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός… εύχομαι να μην διαψευστώ», ενώ πρόσθεσε ότι μετά τα όσα είπε ο κ. Σαμαράς δεν υπάρχει ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης.

Για τον Κώστα Καραμανλή είπε ότι η σχέση τους θα είναι αξιοπρεπής και λειτουργική: «Αντιμετωπίζω όλους τους αρχηγούς της ΝΔ με σεβασμό και αξιοπρέπεια».

Παράλληλα, απάντησε στην κριτική για τα εθνικά: «Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη».

Καρυστιανού και νέα πολιτικά σχήματα

Για την πιθανή πολιτική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού: «Δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός».

Κράτος, διαφθορά και πολεοδομίες

Για τις πολεοδομίες: «Εμείς θέλουμε την Ελλάδα του gov.gr, όχι την Ελλάδα των πολεοδομιών».

Για υποθέσεις διαφθοράς: «Τα σκάνδαλα δεν έχουν κομματικό χρώμα – αποκαλύπτονται τώρα γιατί κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει».

Κράτος Δικαίου και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για την εικόνα της χώρας στην ΕΕ: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η Ελλάδα κάνει σημαντική πρόοδο στο κράτος δικαίου».

Και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: «Ένας καλός εισαγγελέας κρίνεται από τις καταδίκες και το πόσο δεμένες είναι οι υποθέσεις».

Απέφυγε να καταγγείλει ευθέως τη Λάουρα Κοβέσι αλλά έδειξε επιφυλακτικός για το γεγονός ότι η Ρουμάνα δικαστής στέλνει στο ακροατήριο υποθέσεις που δεν είναι «δεμένες». «Δεν μπορώ να πω ότι η κυρία Κοβέσι κάνει λάθος. Θα φανεί. Εύχομαι να έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί είναι η Δικαιοσύνη που θα το κρίνει», σημείωσε.

Για τις αυξήσεις στους μισθούς των ανώτερων κληρικών

Απάντηση στην κριτική που ασκείται σχετικά με τις αυξήσεις στις αποδοχές των κληρικών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί αυξήσεων της τάξης του 90%. «Δεν είναι αυτή η αύξηση του 90% που ακούγεται», τόνισε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η σχετική ρύθμιση ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι θεωρεί εύλογη την εξομοίωση των αποδοχών των ανώτερων εκκλησιαστικών λειτουργών, σημειώνοντας: «Ο μισθός του μητροπολίτη δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα είναι μικρότερος από αυτόν του μουφτή».

Μητσοτάκης για Τέμπη: Με είπαν δολοφόνο

Σαφή απάντηση στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση για την υπόθεση των Τεμπών έδωσε ο πρωθυπουργός, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί συγκάλυψης.

«Πόσες φορές με είπαν δολοφόνο. Οργανώθηκε μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης. Δεν θα δεχθώ ποτέ οποιοδήποτε υπονοούμενο για συγκάλυψη», ανέφερε. Αναφερόμενος στις ευθύνες για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717, ο πρωθυπουργός απέφυγε να προδικάσει συμπεράσματα, επισημαίνοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. «Το ποιος έχει ευθύνες για την καθυστέρηση της 717 θα το κρίνει η Δικαιοσύνη», τόνισε.

Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου κινήθηκε σε σαφή γραμμή: πολιτική σταθερότητα, αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκλογές στο τέλος της τετραετίας και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, με αιχμές προς την αντιπολίτευση και σαφή στόχευση για την επόμενη πολιτική περίοδο έως το 2027 και πέρα. Θέτοντας το πρόταγμα των εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό.

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