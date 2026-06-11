Μητσοτάκης σε Κυρανάκη: «Πάτα γκάζι για τη νίκη»

Σήμα εκλογικής ετοιμότητας μέχρι το 2027, με αιχμή την «Ατζέντα 2030», την οικονομία και το αφήγημα της αυτοδυναμίας – Στόχος η συσπείρωση και η διεύρυνση της ΝΔ

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης σε Κυρανάκη: «Πάτα γκάζι για τη νίκη»
Συνεδρίαση υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
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Σε καθαρά πολιτικό και προεκλογικό τόνο κινήθηκε η ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, όπου εστάλη σαφές μήνυμα εσωκομματικής κινητοποίησης και εκλογικής ετοιμότητας με ορίζοντα τις εθνικές κάλπες του 2027.

Κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής της ημέρας ήταν ο νεοεκλεγείς Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προς τον οποίο ο πρωθυπουργός απηύθυνε χαρακτηριστικά το κάλεσμα: «πάτα γκάζι για τη νίκη», σηματοδοτώντας την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού.

«Ατζέντα 2030» και νέο συμβόλαιο με την κοινωνία

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός παρουσίασε το περίγραμμα της επόμενης πολιτικής περιόδου, θέτοντας ως βασικό εργαλείο την προετοιμασία ενός νέου προεκλογικού προγράμματος με τίτλο «Ατζέντα 2030».

Πρόκειται, σύμφωνα με την κυβερνητική ανάγνωση, για μια «δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων» που θα λειτουργήσει ως νέο «Συμβόλαιο Ευθύνης» μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας. Η κατάρτιση του προγράμματος αναμένεται να γίνει από ειδική επιτροπή, υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, με στόχο τη συστηματοποίηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η «πρόοδος των αριθμών πρέπει να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους», δίνοντας έμφαση στη μετεξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος.

Τέσσερις πυλώνες για την «Ισχυρή Ελλάδα»

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το στρατηγικό πλαίσιο της κυβέρνησης γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες:

  • δυναμική οικονομία
  • ευημερούσα κοινωνία
  • θωρακισμένη άμυνα
  • αποτελεσματική διπλωματία

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας τομέας δεν μπορεί να λειτουργήσει αποκομμένα, καθώς η οικονομική πρόοδος προϋποθέτει σταθερότητα, ασφάλεια και διεθνή αξιοπιστία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αφήγημα της «πατριωτικής ευθύνης», με αναφορές στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας και στη διπλωματική της εμβέλεια.

Οικονομία και καθημερινότητα στο επίκεντρο

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι ο διεθνής πληθωρισμός συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά, επισημαίνοντας ότι η επόμενη πολιτική περίοδος θα έχει ως κορυφαία προτεραιότητα την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το κυβερνητικό αφήγημα εστιάζει στη μετατροπή της ανάπτυξης σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες, με τη «τσέπη του νοικοκυριού» να αποτελεί, όπως τονίστηκε, βασικό δείκτη επιτυχίας.

Πολιτικό μήνυμα: σταθερότητα έναντι αβεβαιότητας

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στρατηγική της ΝΔ για «σταθερότητα με αποτέλεσμα» και «αλλαγές με σχέδιο», θέτοντας σαφές δίλημμα απέναντι στην αντιπολίτευση.

Χωρίς να κατονομάσει πολιτικούς αντιπάλους, έκανε λόγο για «λαϊκισμό» και «τοξικότητα», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί τη μοναδική αξιόπιστη επιλογή διακυβέρνησης σε ένα διεθνώς ασταθές περιβάλλον.

Το μήνυμα προς το κόμμα: συσπείρωση και διεύρυνση

Απευθυνόμενος στο εσωτερικό της ΝΔ, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τα στελέχη να αξιοποιήσουν το κυβερνητικό έργο ως βασικό «εργαλείο πολιτικής επιχειρηματολογίας», ώστε –όπως είπε– να μην «χάνεται στο λαβύρινθο της καθημερινότητας».

Παράλληλα, έθεσε διπλή στόχευση για τον κομματικό μηχανισμό: τη διατήρηση της συνοχής και την περαιτέρω διεύρυνση του κόμματος.

Η νέα οργανωτική φάση, σύμφωνα με το μήνυμα της Πειραιώς, συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και την επιδίωξη αυτοδυναμίας.

Η αιχμή για Σαμαρά

Αναφερόμενος στα εθνικά ζητήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε με νόημα: «Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις κι όχι με συνθήματα», τοποθέτηση που ερμηνεύεται ως αιχμή προς τον Αντώνη Σαμαράς.

Διακύβευμα: «μία κάλπη, καθαρή εντολή»

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό δίλημμα, επαναλαμβάνοντας ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι καθοριστικές για την πορεία της χώρας.

Η κυβερνητική στρατηγική συμπυκνώνεται στην επιλογή «μίας κάλπης» και καθαρής εντολής διακυβέρνησης, με στόχο –όπως υπογράμμισε– την ολοκλήρωση των οι μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν το 2019 και συνεχίστηκαν το 2023.

«Η χώρα δεν έχει περιθώρια για καθυστερήσεις και πειραματισμούς», ήταν το πολιτικό μήνυμα που συνόδευσε την παρέμβασή του, σφραγίζοντας τον προεκλογικό τόνο της συνεδρίασης.

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