ΝΔ: Ομόφωνα νέος γραμματέας ο Κυρανάκης - «Μάχη ιδεών» το πρώτο μήνυμά του

Συνεδρίαση υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εξέλεξε ομόφωνα σήμερα τον Κωσταντίνο Κυρανάκη νέο γενικό γραμματέα του κόμματος.

Ο κ. Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

Η επιλογή και εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά μια απλή εσωκομματική αλλαγή προσώπων. Αντιθέτως, αποτελεί μια κίνηση με σαφές πολιτικό μήνυμα και συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο: την ανασύνταξη και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Η επιλογή ενός στελέχους της νεότερης γενιάς με έντονα κομματικά χαρακτηριστικά αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο πρωθυπουργός δείχνει ότι επιλέγει να επενδύσει σε πρόσωπα που συνδυάζουν οργανωτική γνώση, πολιτική μαχητικότητα και δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά ακροατήρια.

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την εκλογή του, ο νέος γραμματέας της ΝΔ απευθύνθηκε ιδιαίτερα στη γενιά που ενηλικιώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, κάνοντας αναφορές στις δυσκολίες της περιόδου, όπως η ανεργία, η φυγή στο εξωτερικό και η οικονομική αβεβαιότητα.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. 12 χρόνια με πιστέψατε, με εμπιστευτήκατε, μου δώσατε ευκαιρίες. Μια νεα γενιά που θέλει να βγει μπροστά. Στη Βουλή, την τοπική αυτοδιοίκηση. Μας ανοίξατε την πόρτα, μας εντάξατε στα ψηφοδέλτια και μας δώσατε βήμα. Ανήκουμε σε μια γενιά που βίωσε ολόκληρη την περιοδο της κρίσης στην κρισιμότερη περίοδο της ζωής μας, που τα όνειρά της χάνονταν. Που έφευγε στο εξωτερικό και βίωνε τα στερεότυπα της κρίσης. Που βίωσε το κύμα μιας μεγάλης ανεργίας και όταν βρήκε δουλεια είδε μισθούς να πέφτουν, λουκέτα σε εταιρείες. Οι μισοί έφυγαν στο εξωτερικό και άλλοι μείναμε για να παλέψουμε», είπε ο Κ. Κυρανάκης.

Ο Κυρανάκης περιέγραψε τη σημερινή Ελλάδα ως μια χώρα που έχει αλλάξει σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, αναφερόμενος σε θεσμικές και οικονομικές εξελίξεις, όπως η ενίσχυση του κράτους, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας.

«Ολοι θυμάστε σε τι κατάσταση ήταν η χώρα, ποια ηταν η εικόνα της στο εξωτερικό και πως μας αντιμετώπιζαν οι εταίροι μας. Δείτε πως μας βλέπουν τώρα. Το σφίξιμο στο στομάχι εκείνης της περιόδου, ανήκει στο βαθύ παρελθον. Ζούμε σε μια Ελλάδα με πρόεδρο στο Eurogroup, που έφερε πίσω τα παιδιά της, με πανεπιστήμια ελεύθερα από καταλήψεις, η μεγαλύτερη νίκη της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ, μια Ελλαδα που ψηφιοποίησε το κράτος, που προστάτευσε τα σύνορά της. Σε μια Ελλαδα που μπορεί να είναι μικρή στη στεριά, αλλά μεγάλη στη θάλασσα. Παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, που παράγει ξανά, που επιβραβεύει όποιον επενδύει, εξάγει, παράγει στην ελληνική οικονομία. Με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη στο τιμόνι των μεγάλων πατριωτικών επιλογών», είπε επίσης ο νέος γραμματέας της ΝΔ.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο νέος γραμματέας της ΝΔ υπογράμμισε ότι η επόμενη περίοδος δεν αφορά μόνο τις εκλογές, αλλά και μια ευρύτερη «μάχη ιδεών. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά μάχη ιδεών, υπογράμμισε.

Συγχαρητήρια Χατζηδάκη και Δένδια

Τα συγχαρητήριά τους στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την εκλογή του ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνουν με ανάρτησή τους, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Όπως σημειώνει ο Κ. Χατζηδάκης για τον νέο γραμματέα, «είναι ένας νέος και δυναμικός πολιτικός, που προέρχεται από τη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ και ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να είναι ξανά η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός!», καταλήγει.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε:

«Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για την εκλογή του ως Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

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