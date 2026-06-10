Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

Όσα είπε ο πρωθυπουργός στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως «κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά είμαστε εμείς που τα κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια».

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παλαιότερη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Εκλογές το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία»

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά τόνισε πως «είμαστε στην τελική ευθεία». «Κάθε ημέρα μετράει» είπε ο πρωθυπουργός και ζήτησε από τον Κώστα Κυρανάκη, «να πατήσεις γκάζι για τη νίκη. Διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος».

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi

Πυρά στην αντιπολίτευση: «Θίασος που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα»

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, αρχικά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη στάση του «στη Συνταγματική Αναθεώρηση», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αναδεικνύεται ο παραλογισμός ενός κόμματος που φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά θα ψηφίσει όχι επικαλούμενο την ανάγκη για αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή».

Έκανε λόγο τοξική αντιπολίτευση και σημείωσε πως είναι πρωτοφανές «ότι αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές».

Κλιμακώνοντας τα πυρά του τόνισε πως «ο θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα», συνεχίζοντας ότι «ξέρει ότι η οργή διαδίδεται πιο γρήγορα απ’ την ελπίδα. (…) Ο δικός μας αντίπαλος δεν έχει όνομα κόμματος ή επώνυμο πολιτικών προσώπων, είναι μόνο τα προβλήματα».

«Μαζί τους αντίπαλοί μας, είναι η φτηνή προπαγάνδα, η τοξικότητα και η ύπουλη σπερμολογία που αλλοιώνουν την πραγματικότητα προκαλώντας σύγχυση και παθητικότητα. Σε αυτόν τον λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, έχουμε χρέος να αντισταθούμε».

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Eurokinissi

Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι σε έναν ασταθή κόσμο, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να δώσει ασφάλεια. «Σε μία χώρα στην οποία μένουν ακόμη πολλά να διορθωθούν, μόνο οι δικές μας αλλαγές θα φέρουν αποτέλεσμα χωρίς ρίσκο. Γι’ αυτό και η εντολή που θα ζητήσουμε απ’ τον λαό θα είναι εντολή ρήξης με τα κακώς κείμενα και ολοκλήρωσης των δημιουργικών κύκλων που άνοιξαν το 2019 και συνεχίστηκαν το 2023. Σε αυτήν τη νέα, συναρπαστική πανστρατιά, θέση έχουν όλοι».

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi

«Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, εμείς τα κρατάμε ελεύθερα και χαλάζια»

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να απαντήσει εμμέσως στον Αντώνη Σαμαρά: «Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, συγκροτούν επίσης απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση, από την ασφάλεια του καναπέ τους, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά είμαστε εμείς που τα κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια. Με πράξεις και όχι με συνθήματα, με τις πιο ισχυρές δυνάμεις που είχαμε στην ιστορία μας και με ένα ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα στην Ευρώπη και τον κόσμο».

«Νέο Συμβόλαιο Ευθύνης με την κοινωνία», με το βλέμμα το 2030

Ο πρωθυπουργός, στρέφοντας το βλέμμα στην οικονομία και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης σημείωσε με έμφαση πως «μια πτωχευμένη χώρα μείωσε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας».

«Ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών», είπε και επεσήμανε πως «η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος αναμετράται με την ακρίβεια».

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Eurokinissi

Σε αυτό το πλαίσιο διαμήνυσε πως «η “τσέπη” του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου προς το 2030», επεξηγώντας πως «η πρόοδος των αριθμών πρέπει να μεταφραστεί σε χειροπιαστό όφελος για όλους».

Τόνισε δε πως «αυτή θα είναι και η κεντρική στόχευση του Προεκλογικού μας Προγράμματος για την τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας».

Και υποστήριξε πως «θα συνταχθεί η “Ατζέντα 2030”, μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων, με ευθύνη ειδικής επιτροπής, υπό τον Κωστή Χατζηδάκη». Πρόκειται όπως είπε για ένα «νέο Συμβόλαιο Ευθύνης με την κοινωνία, που θα κληθούμε να το τιμήσουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα».

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Eurokinissi

Περιγράφοντας το «τρίγωνο» όπως είπε του νέου Οδικού Χάρτη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για:

  • ανάπτυξη εθνικής οικονομίας,
  • ενδυνάμωση αποτρεπτικής ικανότητας και διπλωματικής εμβέλειας της πατρίδας,
  • θεσμικό εκσυγχρονισμό Κράτους και δημόσιας ζωής.

Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «το σύνθημα “το είπαμε, το κάνουμε” είναι βάση εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια».

Οι 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα

Ο κ. Μητσοτάκης, περιέγραψε επίσης τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα:

  • Δυναμική Οικονομία,
  • Ευημερούσα Κοινωνία,
  • Θωρακισμένη Άμυνα,
  • Αποτελεσματική Διπλωματία.

Και εξήγησε λέγοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει καμιά οικονομική πρόοδος χωρίς ασφάλεια, κοινωνική συνοχή και διεθνή παραδοχή».

«Η ΝΔ δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της»

«Η ΝΔ δεν χάνει ποτέ, ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Μια αποστολή που ενώνει τους Έλληνες, αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με συνθήματα αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο», υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης.

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi

«Το είπαμε, το κάνουμε»

Κάνοντας αναδρομή στα κυβερνητικά πεπραγμένα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους».

«Στην Υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και σε χιουμοριστικό τόνο συνέχισε: «Φαντάζομαι έχετε βαρεθεί να βλέπετε τον Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες. Καμία φορά νομίζω ότι είναι τα ίδια!»

«Και επίσης εκατομμύρια πολίτες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Πάνω από 2.000 σχολεία ανακατασκευάζονται», επεσήμανε εν συνεχεία, και πρόσθεσε: «Το είπαμε, το κάνουμε. Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, έχει συνέχεια. Δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά».

Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «οι πρωτοβουλίες μας θα κωδικοποιηθούν σε ένα αντίτυπο που θα γίνει καθημερινό επιχείρημά μας». Πρόκειται είπε, για ένα «θετικό κεκτημένο που οικοδομήθηκε με κόπο και που δεν πρέπει να θεωρηθεί εύκολο ή δεδομένο».

Ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε και να υλοποιήσει την εμβληματική μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην πατρίδα μας;»

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους 112 νεοεκλεγέντες της Πολιτικής Επιτροπής. Τόνισε πως το ποσοστό ανανέωσης φτάνει το 75% στην Πολιτική Επιτροπή και «εγγυάται το αύριο του κόμματος και επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ΝΔ μπορεί να ανανεώνεται και να προσελκύει νέα στελέχη. Αντιπροσωπεύει κάθε περίοδο της ιστορίας μας και εκφράζει κάθε ρεύμα που τη διαμόρφωσε μέσα στον χρόνο».

Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi
[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi
[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας

Eurokinissi
[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi
[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi
[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Στιγμιότυπα από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ

Eurokinissi

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