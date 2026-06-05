Κυρανάκης: Αποδέχομαι με χαρά την πρόταση του πρωθυπουργού – Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών

Snapshot Ο Κώστας Κυρανάκης αποδέχτηκε την πρόταση του πρωθυπουργού να αναλάβει Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Εκφράζει ευγνωμοσύνη για την πρόταση «σε μια κρίσιμη στιγμή για την παράταξη».

Τονίζει την ανάγκη να κερδηθεί η μάχη των εκλογών και η μάχη των ιδεών.

Υπογραμμίζει την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Ο Κώστας Κυρανάκης με ανάρτησή του στα social media γνωστοποίησε πως κάνει δεκτή την πρόταση του πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαρίστησε δε τον πρωθυπουργό για την πρότασή του, «σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας».

Ο ίδιος επεσήμανε: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη».

Το μήνυμα του Κώστα Κυρανάκη

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας. Την αποδέχομαι και καταθέτω επίσημα την υποψηφιότητά μου στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει.

Ενωμένοι, με πίστη στις αξίες μας, με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας, προχωράμε με το κεφάλι ψηλά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, τον Πρωθυπουργό που έφερε στην παράταξή μας τόσες μεγάλες εκλογικές νίκες.

Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη.