Ορεξάτος ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Αμίλητος του ΠΑΣΟΚ, Μύρισαν εκλογές, Η κραυγή των Συριζαίων

Η βδομάδα είναι αναμφισβήτητα δική του.

Newsbomb

Ορεξάτος ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Αμίλητος του ΠΑΣΟΚ, Μύρισαν εκλογές, Η κραυγή των Συριζαίων
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Ένα φρέσκο πρόσωπο με ισχυρές αναφορές στον χώρο της ΝΔ που απεδείχθη και hidden Jem του υπουργικού συμβουλίου βγάζει μπροστά ο Κυριάκος αναθέτοντάς του το κόμμα. Μασουλάω τα φύλλα μου και βλέπω προεκλογική ανάθεση στο πρόσωπο του Κυρανάκη. Αλλιώς γιατί θα διάλεγε έναν τύπο που είναι γαλάζιος από τα γεννοφάσκια του, δεν φοβάται να συγκρουστεί στα πάνελ, έχει γωνίες στον πολιτικό του λόγο, σήκωσε τα μανίκια στην λάντζα του Κτηματολογίου και των μεταφορών (λεωφορεία, ηλεκτρικός, τραίνα κλπ), και αντέχει -λόγω ηλικίας- στο τρέξιμο; Α, να μην ξεχάσω ότι είναι και φωτογενής.

Ανασχηματισμούλης

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Μύρισαν εκλογές, έφτασε μέχρι το Μαντείο. Δεν είναι μόνο η επιλογή Κυρανάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης αποχωρεί από την θέση του εκπροσώπου τύπου και λαμβάνει χρίσμα υπουργού με τα τζίζ καθήκοντα Κυρανάκη, ενώ στην θέση του πολύ πιθανό να πάει ο Ρουσόπουλος που μετακομίζει στο Επικρατείας- άρα δεν χρειάζεται να κυνηγήσει τον σταυρό. Στον μίνι ανασχηματισμό της Πέμπτης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου επιστρέφει στο ΥΠΕΞ, ενώ θα πληρωθεί και η θέση του εκλιπόντος Ταγαρά (Γιώργος Αμυράς, ή Διονύσης Σταμετίνης, ελπίζω όχι άλλος κρητικός στην κυβέρνηση έλεος).

Ο μηχανισμός ξεκινάει να δουλεύει φουλ σε επίπεδο τοπικών, κι όλ’ αυτά συνηγορούν στην δημιουργία παραθύρου εκλογών στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύστημα πλημμύρα

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζεται το σύστημα πλημμύρα Ανδρουλάκη, ο οποίος πριν λίγο καιρό επέλεξε πολύ χαρούμενος τον ομόλογο του Κυρανάκη...

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... εκτιμώντας ότι πρόκειται για στέλεχος καθολικής αποδοχής που θα του λύσει τα χέρια στο εσωκομματικό. Λογικά κριτήρια επιλογής Γραμματέα του κόμματος σε προεκλογική χρονιά για τον Πρόεδρο Ανδρουλάκη που συνήθως λαμβάνει αποφάσεις κοιτώντας μέσα, κι όχι έξω. Επί τη ευκαιρία ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να τοποθετηθεί μόνο κάποια διευκρινιστικά θέματα στην τελευταία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και καμία πολιτική τοποθέτηση. Η σιωπή είναι χρυσός μάλλον.

Το ίδιο φαίνεται πως επέλεξε και με την δημιουργία «κύκλων». Είναι η επιλογή τεσσάρων στελεχών (ενός βουλευτή, ενός μέλους του τομέα, και κάποιων τεχνοκρατών) η χρυσή συνταγή για να κάνει το άλμα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ;

Μέσα στο όργανο μουρμούρα δεν εκφράστηκε, όμως όταν ο Πρόεδρος δέχτηκε ερώτηση για το πως θα κατανεμηθούν οι αρμοδιότητες της τετράδας, για να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο, τους άφησε στο περίμενε. Ποιος είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης στην τετράδα Ευαγγελία Λιακούλη, Χρήστος Κακλαμάνης, Γιάννης Πανούσης και Μανόλης Βελεγράκης; Ποιος θα αποφασίζει την ‘γραμμή’ και θα βγαίνει μπροστά; Το πιο καθαρό είναι η τετράδα του ΥΠΕΞ, (Γιώργος Παπανδρέου, Δημήτρης Μάντζος, Μιχάλης Κατρίνης, Νικόλας Φαραντούρης και Στέλιος Περράκης), όπου σαφώς το πάνω χέρι θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός. Η όχι;

Πρόσωπα

Το κατάδικό μου πράσινο παπαγαλάκι επιμένει ότι δεν έχει σημασία ποιος θα έχει την ευθύνη, γιατί οι κύκλοι έγιναν για άλλο λόγο. Να βοηθηθούν όσο μπορούν οι προεδρικοί φίλοι στην κάθοδό τους στις εκλογές. Εάν το πιστέψω, όλη η φασαρία γίνεται για τον Μάντζο στο βόρειο τομέα, τον Γλαβίνα στην Θεσσαλονίκη, τον Μήλη στην Ημαθία...

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... τον Δουδωνή στην Λέσβο, και τον Καρχιμάκη υιό στον δυτικό τομέα. Εντός του μήνα θα συγκροτηθούν και τα ψηφοδέλτια του κόμματος για να ριχτούν οι υποψήφιοι στην μάχη του σταυρού. Η καλύτερη εποχή για το Μαντείο ξεκινάει (φτου) μέσα στο καλοκαίρι.

15%

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί αντεπίθεση για να μαζέψει αύρα μέσα στο καλοκαίρι προκειμένου να αποδείξει ότι το 15% που έλαβε σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη είναι συγκυριακό εξαιτίας του ντεμπούτου. Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συνεργάτες του σε κρίσιμους τομείς όπως ο κ. Βαρδακαστάνης και ο κ. Δρούλιας του Οργανωτικού, θα χρειαστεί να δουλέψουν σκληρά φέτος το καλοκαίρι, προκειμένου να ξανακερδίσουν την δεύτερη θέση τον Σεπτέμβρη. Η διαφορά τους από τον Αλέξη κυμαίνεται από 3 μέχρι 6%, ενώ θα παλέψουν και με την Μαρία Καρυστιανού που είναι στα ίσα.

Η κραυγή

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Edward Munch, The Scream 1893

Αυτοί που θα παλέψουν επίσης αλλά με άλλους στόχους είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, που έζησε το δικό του δράμα προχθές με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Η κραυγή αγωνίας των κεντρικοεπιτροπάριων έφυγε δυνατά προς την Λ. Αμαλίας, όπου και βρίσκεται το στρατηγείο Τσίπρα, ενώ η ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου το πάλεψε σκληρά. Τελικά ο Πρόεδρος Φάμελλος πήρε τον συσχετισμό στην απόφασης της ΚΕ, να μην αντιπαρατεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ.

Η σιωπή

Εντύπωση προκάλεσε ότι τον Πρόεδρο Σωκράτη δεν στήριξαν πρωτοκλασάτα στελέχη της Κουμουνδούρου που βλέπουν θετικά τον Αλέξη, όπως η Μαριλίζα, ο Ραγκούσης, ο Θεοχαρόπουλος, ο Ζαχαριάδης και άλλοι, εκτός αν υπήρξε σχέδιο.

Απελπισία

Αντιθέτως μίλησαν με πάθος ο Παύλος Πολάκης, κι ο Νίκος Παππάς που μαζί με τη Ρένα Δούρου ηγούνται της προσπάθειας να κατέβει ο Συριζα στις εκλογές με όποιους μπορεί κι ότι μαζέψει. Ο Πολάκης χρέωσε στον Πρόεδρο Σωκράτη την απίσχναση των ποσοστών στο 1,5%, και ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση των κομματικών οργάνων και τη συγκρότηση επιτροπών για την προετοιμασία αυτόνομου ψηφοδελτίου. «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πριν από την έναρξη των εργασιών. Επίσης έθεσε το ερώτημα: «το δίλημμα δεν είναι αν θα είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα. Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι ΣΥΡΙΖΑ».

Παρ’ ότι προσπαθώ να είμαι ψυχρή επαγγελματίας, με στεναχωρεί όταν στεναχωρώ. Παύλο, ποιος ενδιαφέρεται για τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τα κομματικά του στελέχη;

Επικαρπία

Ο Νίκος Παππάς απηύθυνε έκκληση στα μέλη της ΚΕ να απορρίψουν επιλογές που, όπως είπε, οδηγούν στην «αυτοδιάλυση» και την «αυτοακύρωση» του κόμματος. Το Μαντείο είχε προειδοποιήσει εγκαίρως ότι η εισήγηση Φάμελλου θα περάσει.

Φυσικά τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Ο Σωκράτης, θα πρέπει να κρατήσει τον συσχετισμό μέχρι να ξεκαθαρίσει η ‘τεχνική λύση’ που θα επιτρέπει να μην κατέβει απέναντι στον Αλέξη, αλλά να μην χαθεί και η αξιοπρέπεια. Επίσης να αποφασίσει ποιους θα πάρει μαζί του στην ΕΛΑΣ.

Με όρους κληρονομικού δικαίου θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Αλέξης θα ήθελε την επικαρπία, κι όχι την κυριότητα του ΣΥΡΙΖΑ.

Συσχετισμός

Το ερώτημα για τον συσχετισμό είναι κρίσιμο. Ένα πολύχρωμο πουλάκι της Αριστεράς έφτασε κατάκοπο στους Δελφούς και μου σφύριξε πως ήδη καμιά τριανταριά σύντροφοι της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι να την κάνουν από το Όργανο, για να πάνε στον Αλέξη.

Θα συμβούλευα ψυχραιμία καθώς μπορεί να βρεθούν εντελώς στον αέρα. Ούτε θέση στην ΚΕ, ούτε στην ΕΛΑΣ.

Αυτονόητο ότι τι επόμενο διάστημα όλο το βάρος πέφτει στους ώμους του Προέδρου...

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... καθώς η πίεση από την πλευρά Πολάκη-Παππά-Δούρου να ληφθούν εκ νέου αποφάσεις για κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα είναι αφόρητη. Και οι ελπίδες αν λόγω διαρροής στελεχών αλλάξει ο συσχετισμός στην Κεντρική Επιτροπή, θα αναπτερωθούν.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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