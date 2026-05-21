Αριστερά ή δεξιά το κόμμα Καρυστιανού; Εισήγηση για αυτοδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ

Kατάθεση στη Βουλή από τον σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών των 1,3 εκατ. υπογραφών για την αναθεώρηση του Συντάγματος και την κατάργηση της ασυλίας για τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών, Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως συνέχεια των κοινωνικών και πολιτικών αντιδράσεων που προκλήθηκαν μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, φέρνοντας στο προσκήνιο αιτήματα για διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμική αλλαγή. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ημέρα αποκαλυπτηρίων κόμματος Καρυστιανού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το προπύργιο των δυνάμεων της κίνησης. Το μέτρησαν και το αποφάσισαν. Στο πλάι της θα υπάρχουν ηθοποιοί, και καλλιτέχνες, ενώ η εκδήλωση θα είναι γκράντε. Η κάθοδος της κυρία Καρυστιανού στις επόμενες εκλογές, αποτελεί μαχαιριά στα πλευρά κυρίως του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ κομμάτια κόβει και από Πλεύση, και Λατινοπούλου. Η γυναίκα που γνώρισε όλη η Ελλάδα ως Πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών κάνει το επόμενο βήμα και διεκδικεί είσοδο στην επόμενη Βουλή με λάβαρο την απονομή δικαιοσύνης.

Ωστόσο τις επόμενες μέρες οι εξελίξεις αναμένατε να είναι ραγδαίες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπεράνω υποψίας περιστέρι της αριστερής πιάτσας μου ψιθύρισε ότι στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει Σάββατο 6 Ιουνίου, θα υπάρξει εισήγηση για αυτοδιάλυση.

Και πού είναι η είδηση, ρώτησα με ύφος μπλαζέ.

«Ότι θα περάσει» απάντησε με σιγουριά. Θα δούμε του είπα και χριστιανική αμαρτία ουκ έχω.

Ούτε αριστερά-ούτε δεξιά

Ξαναγυρνάω στα σημερινά. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία στο κόμμα Καρυστιανού είναι ο ιδεολογικός του προσανατολισμός και η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Ένα στίγμα έδωσε χθες με ανάρτησή του στα σόσιαλ ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ένας εκ των στενών συνεργατών της Προέδρου,

ο οποίος θα αναλάβει, άνευ απροόπτου, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.

Στον Μυστρά

Ημέρα αποκαλυπτηρίων κόμματος Καρυστιανού σήμερα λοιπόν αλλά ο Πρωθυπουργός δεν θα κάτσει να σκάσει στο Μαξίμου. Αφήνει πίσω του τον Πίνατ κι αναχωρεί για Σπάρτη και Μυστρά, προκειμένου να περάσει μια μέρα γεμάτη ομορφιές: θα επισκεφτεί το υπό κατασκευή Γενικός Νοσοκομείο Σπάρτης το οποίο αποτελεί χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και μαζί με την δαιμόνια Λίνα Μενδώνη θα θαυμάσουν τα έργα προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά. Να σημειωθεί ότι το νοσοκομείο της Σπάρτης έχει σχεδιάσει ο διεθνής αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο, κι αυτό από μόνο είναι δώρο για την περιοχή.

Μυστικά και ψέματα

Πίσω του επίσης αφήνει έναν τρικούβερτο καυγά, με αφορμή πασοκικές διαρροές για διαλόγους που διημείφθησαν κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η κυβέρνηση κατηγόρησε τον ΠΑΣΟΚ ότι μετατρέπεται σε «πράσινη Ζωή», (δεν ακούγεται άσχημα αυτό πάντως ως σύνθημα), ενώ ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για «κοινοβουλευτική εκτροπή» και «ευτελισμό του κοινοβουλίου».

Προς τι το κλάμα κι ο σπαραγμός; Η εν λόγω συνεδρίαση ήταν απόρρητη γιατί μετείχε ο Διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης. Τυπικά μιλώντας λοιπόν, δεν θα έπρεπε να γίνει τίποτε γνωστό.

Όμως μιλάμε για την χώρα που οι εργαζόμενοι μυστικοί πράκτορες της ΕΥΠ κόβουν πρωτοχρονιάτικες πίτες σε μπουζούκια (συνέβη στο παρελθόν).

Τέλος πάντων ας δεχτούμε ότι τυπικά ήταν απόρρητη.

Έμαθε κανείς κάποιο κρατικό μυστικό από τους διαλόγους Ανδρουλάκη- Δεμίρη; Όχι φυσικά! Αφού ο Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί να απαντά πάντα ότι δεσμεύεται εκ της θέσεώς του να μην απαντήσει.

Άρα μηδέν από μηδέν, μηδέν.

Καυτή Παρασκευή

Πιο ενδιαφέρον ίσως θα έχει, -αν και μεγάλη ταλαιπωρία,- η ολοήμερη Συνεδρίαση της Ολομέλειας μεθαύριο Παρασκευή, με αντικείμενο ψηφοφορία για την σύσταση Εξεταστικής που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Χωρίς αμφιβολία, θα υπάρξει μετωπική και υψηλοί τόνοι εάν η πλειοψηφία επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου η Εξεταστική να «περάσει» με 151, και όχι με 120. Η αντιπολίτευση θα τα κάνει μπουρλότο, αλλά στο τέλος της ημέρας θα περάσει της πλειοψηφίας, αφού αυτό γίνεται πάντα. Μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν επώδυνες γρατσουνιές.

Ψάχνει αντίπαλο η ΝΔ

Εντάσεις και υψηλούς τόνους είδε πολλές φορές φορές η Βουλή, ανεξαρτήτως εάν είναι πεντακομματική, η οχτακομματική όπως είναι σήμερα. Απλά όταν υπάρχουν περισσότερα μικρά κόμματα, υπάρχουν περισσότεροι Πολιτικοί Αρχηγοί και κρατάνε περισσότερες ώρες οι συνεδριάσεις. Επίσης γίνονται πιο πολύπλοκες οι συνεννοήσεις όταν χρειάζεται πχ να συγκεντρωθούν ψήφοι για Εξεταστικές, Προανακριτικές, για ορισμό ηγεσιών σε Ανεξάρτητες Αρχές, και άλλα κοινοβουλευτικά. Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος πάντως προβλέπει στην επόμενη Βουλή μικρότερο κατακερματισμό.

Ρωτήθηκε στον Κύκλο Ιδεών και το Φόρουμ των Δελφών, εάν υπάρχει κίνδυνος πολιτικού κατακερματισμού όπως είχε γίνει τον Μάιο του ’12, και απάντησε ως εξής: «η κατάσταση είναι λίγο πιο διαφορετική. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα πάμε σε κάτι τέτοιο. Έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό με ένα πιο κυρίαρχο κόμμα που έχει μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Αυτό, δυσκολεύει και τη στρατηγική της ΝΔ γιατί δεν ξέρει ποιος είναι ο μείζον αντίπαλος».

Προβλέψεις

Ένα από τα κόμματα που κινδυνεύει να δώσει μάχη για να μπει στην επόμενη Βουλή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ - τους βουλευτές του οποίου έχω βάλει κανονικά στο ραντάρ και παρακολουθώ όπου κι αν βρίσκονται. Άκουγα λοιπόν με προσοχή τον Χάρη Μαμουλάκη (ΣΚΑΪ) σε πάνελ με Μιλένα και Γιάννη Οικονόμου, εκτιμώντας πως χάθηκε τζάμπα ο πολύτιμος χρόνος μου, μέχρι που έγινε σεισμός στην Τουρκία και τα πράγματα πήραν αναπάντεχη τροπή.

«Επιτρέψτε μου» είπε ο κ. Μαμουλάκης, εξηγώντας ότι είναι πολιτικός μηχανικός αλλά έχει κάνει σεισμολογία σε πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Αμέσως τέντωσα αυτιά.

«Αυτός ο σεισμό μπορεί να είναι πολύ σοβαρός. Είναι το περίφημο ρήγμα της Ανατολίας, το οποίο ξεκινάει από εκεί, περνάει από Δωδεκάνησα και καταλήγει στην Πάρνηθα. Αν αυτός δεν είναι ο κύριος, τότε ναι θα έχουμε σίγουρα σεισμό στα Δωδεκάνησα» κατέληξε, αλλά επειδή κοιτούσε την κάμερα δεν μπορούσε να δει το βλέμμα της φρικαρισμένης Μιλένας δίπλα του.

Φυσικά αν επιβεβαιωθεί, φτου φτου, το Μαντείο θα τον αποθεώσει.

Σας φιλώ

Η Πυθία