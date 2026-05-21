Χάνεται το στεγαστικό dna του Έλληνα: 20 χρόνια εργασίας χρειάζονται για την προκαταβολή κατοικίας

Ζευγάρι με συνολικό εισόδημα 3.000 ευρώ, θα χρειαζόταν με τις τρέχουσες τιμές στα ακίνητα να αποταμιεύει για σχεδόν 20 χρόνια προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό της προκαταβολής

Γεώργιος Καλούμενος

Σχεδόν αδύνατη φαντάζει με τα σημερινά δεδομένα η αγορά κατοικίας για ένα νέο ζευγάρι ενώ γενικότερα η οικονομική κρίση από το 2009 και μετά έχει συρρικνώσει το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα φτάνοντας την σε αυτόν τον τομέα από την κορυφή της Ευρώπης κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.

Για να γίνει κατανοητό το στεγαστικό πρόβλημα, ένα νέο ζευγάρι που σήμερα νοικιάζει και θα ήθελε να αποκτήσει κάτι που παλαιότερα θεωρούταν αυτονόητο, δηλαδή ένα «κεραμίδι» πάνω από το κεφάλι του, ένα ζευγάρι που σήμερα μένει στο ενοίκιο και έχει συνολικό εισόδημα 3.000 ευρώ, θα χρειαζόταν με τις τρέχουσες τιμές στα ακίνητα να αποταμιεύει για σχεδόν 20 χρόνια για να συγκεντρώσει μόνο το ποσό της…προκαταβολής.

Δηλαδή για ένα ακίνητο γύρω στα 100 τ.μ., αξίας 320.000 ευρώ, απαιτείται η αποταμίευση 80.000 με τα υπόλοιπα 256.000 ευρώ να αφορούν τραπεζικό δανεισμό με δόση στα 1.200 ευρώ.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από έρευνα της Prosperty, που παρουσιάστηκε σε πρόσφατο συνέδριο Real Estate.

Είναι εντυπωσιακό, δηλαδή, ότι το μεγάλο πρόβλημα στην απόκτηση ακινήτου σήμερα δεν είναι τόσο το ύψος της δόσης, όσο η αποταμίευση που απαιτείται για να συμπληρωθεί το ποσό της προκαταβολής που με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.

Τα δεδομένα για τους νέους που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι αλλάζουν δραματικά στην περίπτωση που το ζευγάρι συνεχίζει να μένει σε κάποιο πατρικό. Τότε το διάστημα που χρειάζεται για να μαζέψει τα χρήματα της προκαταβολής πέφτει στα 6,5 χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι δύο νοικοκυριά με το ίδιο εισόδημα έχουν εντελώς διαφορετική δυνατότητα αγοράς, ανάλογα με το αν διαθέτουν οικογενειακή στήριξη ή δωρεάν στέγαση, καθώς το υψηλό κόστος ενοικίασης και ζωής στις μεγάλες πόλεις περιορίζει δραματικά τη δυνατότητα αποταμίευσης, ακόμη και για οικογένειες με μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει δομικές αλλαγές στη στεγαστική κατάσταση των Ελλήνων συνολικά που ενώ πριν σχεδόν 20 χρόνια βρίσκονταν στην κορυφή της Ευρώπης σε ότι αφορά την ιδιοκατοίκηση σήμερα είναι κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα έχει χάσει 15 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες και από το 85% περίπου που ήταν το 2005, έφτασε στο 77,2% το 2010 και στο 69,7% το 2024.

Η εικόνα αυτή έχει ασφαλώς και τις κοινωνικές της προεκτάσεις, καθώς σήμερα μόλις το 10% των νέων ηλικίας 25-34 ετών ζουν σε ιδιόκτητο σπίτι, από 25% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2005, ενώ το ποσοστό των ενοικιαστών στο σύνολο του πληθυσμού έχει αυξηθεί σε σχεδόν 33% (3 στους 10 Έλληνες). Αντίστοιχα, πάνω από το 30% των νέων 25-34 ετών και το 56,3% εκείνων από 18-34 ετών συνεχίζει να μένει με τους γονείς του, κάτι που αλλάζει τη γεννητικότητα, τη δημιουργία οικογένειας, την κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα.

