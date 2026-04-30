Μάστιγα το στεγαστικό στην Ελλάδα – Στα ύψη τα ενοίκια

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει προσλάβει διαστάσεις “μάστιγας” το 2026, με τα ενοίκια να βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθιστώντας την εύρεση προσιτής κατοικίας εξαιρετικά δύσκολη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025 (+10,1%), με την τάση αυτή να συνεχίζεται και το 2026.

Στην Αθήνα, το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων μπορεί να απορροφά έως και το 93,6% του μέσου μηνιαίου μισθού.

Οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι σε σχέση με την εκτίναξη του κόστους στέγασης, το οποίο έχει αυξηθεί πάνω από 50% στην Αθήνα την τελευταία πενταετία, ενώ το ποσοστό ιδιοκατοίκησης πέφτει κάτω από το 70% το 2024-2025, από 77% που ήταν το 2009.

Παρά τη ζήτηση, περίπου 35% των κατοικιών παραμένουν κενές, συχνά αναξιοποίητες από τους ιδιοκτήτες.