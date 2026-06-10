Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

Μια χαλαρωτική απόδραση στη φύση μετατράπηκε σε σκηνικό από ταινία τρόμου για μια ομάδα εκδρομέων στη Ρωσία. Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή επιδρομή από κουνούπια, χάνοντας κάθε ευκαιρία να απολαύσουν το τοπίο.

Πανικός μέσα σε λίγα λεπτά

Οι τουρίστες είχαν ταξιδέψει μέχρι τη λίμνη Στσούτσιε στην περιοχή της Μπουριάτια, θέλοντας να θαυμάσουν την άγρια ομορφιά της περιοχής. Κι όμως, μέσα σε ελάχιστα λεπτά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν εκατομμύρια κουνούπια κάλυψαν τον ουρανό και κάθε διαθέσιμη επιφάνεια. Το βίντεο που καταγράφει το περιστατικό και κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τα έντομα να σχηματίζουν ένα πυκνό, συμπαγές στρώμα, εμποδίζοντας τους ανθρώπους να βγουν από τα οχήματά τους.

?? Die russische Region Burjatien erlebt einen so großen Mückenangriff, dass Schwärme dieser Insekten die Menschen daran hindern, aus ihren Autos zu steigen. pic.twitter.com/rv0MxfYFm4 — Nachrichten (@NewsFokus) June 8, 2026

«Σαν ακρίδες, είναι τρομερό» σχολίασε χρήστης στο διαδίκτυο, ενώ άλλοι παρομοίαζαν τις εικόνες με βιβλική καταστροφή.

Οι επισκέπτες αναγκάστηκαν να τρέξουν έντρομοι πίσω στα αυτοκίνητά τους για να προστατευτούν, σφραγίζοντας τις πόρτες και τα παράθυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκδρομή ακυρώθηκε οριστικά αφού κανείς δεν κατάφερε τελικά να προσεγγίσει τις όχθες της λίμνης.

Η εξήγηση των εντομολόγων

Το φαινόμενο αποδίδεται στις πρόσφατες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή, καθώς η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας αμέσως μετά το λιώσιμο των πάγων δημιούργησε τα ιδανικά λιμνάζοντα νερά για την έκρηξη του πληθυσμού των προνυμφών. Την ίδια ώρα, ανάλογες αναφορές έρχονται και από το Αστραχάν της Ρωσίας, με τους ντόπιους να περιγράφουν εξίσου εφιαλτικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ακραία δραστηριότητα των κουνουπιών αναμένεται να συνεχιστεί με την ίδια ένταση τουλάχιστον μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με κάτι παρόμοιο, καθώς το 2021 είχαν καταγραφεί ανάλογα τρομακτικά «σύννεφα» εντόμων στην ανατολική χερσόνησο Καμτσάτκα.

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