Ποιες είναι οι πέντε ασφαλέστερες χώρες του 2026 - Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα

Ο κόσμος φαίνεται να εμπίπτει ολοένα και περισσότερο στην κρίση του πολέμου με καθημερινές εικόνες από συρράξεις, καταστροφές και ανασφάλεια να φτάνουν από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Υπάρχουν όμως ακόμη μέρη που καταφέρνουν να διατηρούν ένα ήρεμο και ειρηνικό κλίμα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, οι χώρες που διατηρούν μία συνολική εικόνα γαλήνης για το 2026 είναι μόλις 99, κάτι που σηματοδοτεί την 12η συνεχόμενη χρονιά μείωσης του παγκόσμιου ποσοστού.

Ο δείκτης μέτρησης εξετάζει 163 έθνη με βάση 23 κριτήρια, όπως τις στρατιωτικές δαπάνες και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις αλλά και τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και τις αντιλήψεις για την ασφάλεια. Οι περιοχές που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις συνήθως συνδυάζουν χαμηλά επίπεδα βίας, θεσμούς που λειτουργούν εύρυθμα, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τους γείτονες και υψηλή ποιότητα ζωής.

Ποιες είναι οι πέντε πρώτες χώρες στη λίστα

1. Ισλανδία

Πρόκειται για τη 19η συνεχόμενη χρονιά που η χώρα του Βορρά βρίσκεται πρώτη στη λίστα του Παγκόσμιου Δείκτη. Η αίσθηση της ασφάλειας και της ηρεμίας, σε συνδυασμό με τις μειωμένες συγκρούσεις και τα χαμηλά ποσοστά στρατιωτικοποίησης, συμβάλλουν σε αυτή την αξιολόγηση. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν αποτελεσματικά, η αίσθηση της ισότητας που προωθείται και από τους ανώτερους αξιωματούχους της χώρας καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ανάμεσα στα θετικά του να επισκεφτεί κανείς την Ισλανδία, σημαντικό ρόλο παίζουν οι γεωθερμικές πηγές και τα σπα, η εντυπωσιακή φύση με τα ανοιχτά τοπία, τα εντυπωσιακά βουνά και τον καθαρό αέρα που παρέχουν μία ξεχωριστή εικόνα της φύσης, όπως και τα περισσότερα από 220 μουσεία της χώρας.

2. Νέα Ζηλανδία

Το βασικότερο προνόμιο αυτής της χώρας στον νότο του Ειρηνικού είναι η διάχυτη αίσθηση της ασφάλειας ανάμεσα στους κατοίκους. Πρόκειται για τη χώρα με τις λιγότερες συγκρούσεις στην περιοχή, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της εισαγωγής όπλων, ενώ το γεγονός ότι βρίσκεται αρκετά μακριά από τα υπόλοιπα κράτη συμβάλλει στην αποφυγή των γεωπολιτικών εντάσεων.

Παράλληλα, αυτό που τονίζεται είναι και η νοοτροπία των κατοίκων οι οποίοι διαθέτουν ένα αίσθημα ηρεμίας στην καθημερινότητά τους, ενώ ο μικρός πληθυσμός της χώρας συμβάλλει στην οικειότητα και της ασφάλεια. Οι κάτοικοι τείνουν να προσέχουν και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και οι ταραχές δεν είναι ζήτημα της καθημερινότητας. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η εύκολη πρόσβση στο φυσικό τοπίο, με παραλίες και βουνά να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τους κατοίκους, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε άλλες πόλεις.

3. Ελβετία

Πρόκειται για μία χώρα με διαρκές σύστημα ουδετερότητας όσον αφορά στην εμπλοκή της σε διεθνείς συγκρούσεις αλλά και χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας στο εσωτερικό της. Πολλές και διαφορετικές εθνικές κοινότητες ζουν αρμονικά μεταξύ τους, με τέσσερις επίσημα ομιλούμενες γλώσσες. Επιπλέον, η Ελβετία διαθέτει και ένα από τα καλύτερα εργασιακά συστήματα, τα οποία βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας με την καθημερινή ζωή.

4. Σλοβενία

Η χώρα της ανατολικής Ευρώπης φτάνει στις πέντε κορυφαίες χώρες για πρώτη φορά. Σε αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα η ασφάλεια που υπάρχει στη χώρα, με εξαιρετικά χαμηλή εγκληματικότητα αλλά και στρατιωτικοποίηση. Επιπλέον, το πλούσιο φυσικό τοπίο ωθεί τους κατοίκους να περνούν αρκετό χρόνο σε εξωτερικές δραστηριότητες, κάνοντας ποδηλασία, ορειβασία αλλά και σκι τους χειμερινούς μήνες.

5. Ιρλανδία

Ακόμη μία χώρα στη λίστα που διαθέτει πολύ χαμηλή εγκληματικότητα, ενώ έχει μικρή συμμετοχή στις διεθνείς συγκρούσεις. Το έντονο παρελθόν της Ιρλανδίας έχει βοηθήσει τους κατοίκους να αποβάλλουν τις προκαταλήψεις μεταξύ τους, ενώ το αίσθημα της φιλοξενίας είναι βαθιά ριζωμένο μέσα τους. Η χώρα έχει παράδοση στην ουδετερότητα, κάτι που προκαλεί την αίσθηση της ασφάλειας στους κατοίκους, ενώ το πλούσιο πράσινο που εκτείνεται σε όλες τις περιοχές προσφέρει ηρεμία και γαλήνη.

Η θέση της Ελλάδας και οι πιο επικίνδυνες χώρες

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, οι υπόλοιπες χώρες που συμπληρώνουν τη λίστα των ασφαλέστερων κρατών για το 2026 είναι:

6. Αυστρία

7. Πορτογαλία

8. Σινγκαπούρη

9. Φινλανδία

10. Ιαπωνία

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 53η θέση, κάτω από την Χιλή και πάνω από το Κόσοβο, ενώ οι πέντε πιο επικίνδυνες χώρες για φέτος χαρακτηρίστηκαν οι:

159: Ισραήλ

160: Ουκρανία

161: Δημοκρατία του Κονγκό

162: Σουδάν

163: Ρωσία