Ποιες είναι οι πέντε ασφαλέστερες χώρες του 2026 - Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης αξιολογεί ανάμεσα σε 163 χώρες με βάση 23 κριτήρια

Ελένη Ευστρατίου

Ποιες είναι οι πέντε ασφαλέστερες χώρες του 2026 - Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα
Pexels
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κόσμος φαίνεται να εμπίπτει ολοένα και περισσότερο στην κρίση του πολέμου με καθημερινές εικόνες από συρράξεις, καταστροφές και ανασφάλεια να φτάνουν από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Υπάρχουν όμως ακόμη μέρη που καταφέρνουν να διατηρούν ένα ήρεμο και ειρηνικό κλίμα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, οι χώρες που διατηρούν μία συνολική εικόνα γαλήνης για το 2026 είναι μόλις 99, κάτι που σηματοδοτεί την 12η συνεχόμενη χρονιά μείωσης του παγκόσμιου ποσοστού.

Ο δείκτης μέτρησης εξετάζει 163 έθνη με βάση 23 κριτήρια, όπως τις στρατιωτικές δαπάνες και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις αλλά και τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και τις αντιλήψεις για την ασφάλεια. Οι περιοχές που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις συνήθως συνδυάζουν χαμηλά επίπεδα βίας, θεσμούς που λειτουργούν εύρυθμα, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τους γείτονες και υψηλή ποιότητα ζωής.

Ποιες είναι οι πέντε πρώτες χώρες στη λίστα

1. Ισλανδία

Πρόκειται για τη 19η συνεχόμενη χρονιά που η χώρα του Βορρά βρίσκεται πρώτη στη λίστα του Παγκόσμιου Δείκτη. Η αίσθηση της ασφάλειας και της ηρεμίας, σε συνδυασμό με τις μειωμένες συγκρούσεις και τα χαμηλά ποσοστά στρατιωτικοποίησης, συμβάλλουν σε αυτή την αξιολόγηση. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν αποτελεσματικά, η αίσθηση της ισότητας που προωθείται και από τους ανώτερους αξιωματούχους της χώρας καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ανάμεσα στα θετικά του να επισκεφτεί κανείς την Ισλανδία, σημαντικό ρόλο παίζουν οι γεωθερμικές πηγές και τα σπα, η εντυπωσιακή φύση με τα ανοιχτά τοπία, τα εντυπωσιακά βουνά και τον καθαρό αέρα που παρέχουν μία ξεχωριστή εικόνα της φύσης, όπως και τα περισσότερα από 220 μουσεία της χώρας.

2. Νέα Ζηλανδία

Το βασικότερο προνόμιο αυτής της χώρας στον νότο του Ειρηνικού είναι η διάχυτη αίσθηση της ασφάλειας ανάμεσα στους κατοίκους. Πρόκειται για τη χώρα με τις λιγότερες συγκρούσεις στην περιοχή, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της εισαγωγής όπλων, ενώ το γεγονός ότι βρίσκεται αρκετά μακριά από τα υπόλοιπα κράτη συμβάλλει στην αποφυγή των γεωπολιτικών εντάσεων.

Παράλληλα, αυτό που τονίζεται είναι και η νοοτροπία των κατοίκων οι οποίοι διαθέτουν ένα αίσθημα ηρεμίας στην καθημερινότητά τους, ενώ ο μικρός πληθυσμός της χώρας συμβάλλει στην οικειότητα και της ασφάλεια. Οι κάτοικοι τείνουν να προσέχουν και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον και οι ταραχές δεν είναι ζήτημα της καθημερινότητας. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η εύκολη πρόσβση στο φυσικό τοπίο, με παραλίες και βουνά να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από τους κατοίκους, κάτι που σπάνια συμβαίνει σε άλλες πόλεις.

3. Ελβετία

Πρόκειται για μία χώρα με διαρκές σύστημα ουδετερότητας όσον αφορά στην εμπλοκή της σε διεθνείς συγκρούσεις αλλά και χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας στο εσωτερικό της. Πολλές και διαφορετικές εθνικές κοινότητες ζουν αρμονικά μεταξύ τους, με τέσσερις επίσημα ομιλούμενες γλώσσες. Επιπλέον, η Ελβετία διαθέτει και ένα από τα καλύτερα εργασιακά συστήματα, τα οποία βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας με την καθημερινή ζωή.

4. Σλοβενία

Η χώρα της ανατολικής Ευρώπης φτάνει στις πέντε κορυφαίες χώρες για πρώτη φορά. Σε αυτό συμβάλλει ιδιαίτερα η ασφάλεια που υπάρχει στη χώρα, με εξαιρετικά χαμηλή εγκληματικότητα αλλά και στρατιωτικοποίηση. Επιπλέον, το πλούσιο φυσικό τοπίο ωθεί τους κατοίκους να περνούν αρκετό χρόνο σε εξωτερικές δραστηριότητες, κάνοντας ποδηλασία, ορειβασία αλλά και σκι τους χειμερινούς μήνες.

5. Ιρλανδία

Ακόμη μία χώρα στη λίστα που διαθέτει πολύ χαμηλή εγκληματικότητα, ενώ έχει μικρή συμμετοχή στις διεθνείς συγκρούσεις. Το έντονο παρελθόν της Ιρλανδίας έχει βοηθήσει τους κατοίκους να αποβάλλουν τις προκαταλήψεις μεταξύ τους, ενώ το αίσθημα της φιλοξενίας είναι βαθιά ριζωμένο μέσα τους. Η χώρα έχει παράδοση στην ουδετερότητα, κάτι που προκαλεί την αίσθηση της ασφάλειας στους κατοίκους, ενώ το πλούσιο πράσινο που εκτείνεται σε όλες τις περιοχές προσφέρει ηρεμία και γαλήνη.

Η θέση της Ελλάδας και οι πιο επικίνδυνες χώρες

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, οι υπόλοιπες χώρες που συμπληρώνουν τη λίστα των ασφαλέστερων κρατών για το 2026 είναι:

6. Αυστρία

7. Πορτογαλία

8. Σινγκαπούρη

9. Φινλανδία

10. Ιαπωνία

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 53η θέση, κάτω από την Χιλή και πάνω από το Κόσοβο, ενώ οι πέντε πιο επικίνδυνες χώρες για φέτος χαρακτηρίστηκαν οι:

159: Ισραήλ

160: Ουκρανία

161: Δημοκρατία του Κονγκό

162: Σουδάν

163: Ρωσία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:39ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πόλεμος Άγκυρας και Ιερουσαλήμ: Προσωπική αντιπαράθεση Νετανιάχου - Ερντογάν - «Είσαι αντισημίτης δικτάτορας»

18:37LIFESTYLE

Σπύρος Παπαδόπουλος: Η άγνωστη ιστορία για τους «Απαράδεκτους» - «Ήμουν έτοιμος να μην το κάνω»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 10 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου και σε ποια θέση είναι η Ελλάδα για το 2026

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Έντονη χαλαζόπτωση στην Πεδινή - Ζημιές σε οπωροφόρα και καλλιέργειες

18:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Συνελήφθη 45χρονος για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό της συζύγου του

18:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Ντόρσεϊ για το Game 4

18:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός: «Έξω» Όσμαν, Σλούκας, «μέσα» Χουάντσο και Σορτς

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Έλον Μασκ για υποκίνηση των επεισοδίων

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Καταθέτει ενώπιον του Κογκρέσου για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στο Ηράκλειο - Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε πιστώνεται - Πώς γίνεται η δήλωση IBAN

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαφές Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βουλγαρίας, Αλβανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και ΑΝΥΠΕΞ Τουρκίας

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε ύφεση το πύρινο μέτωπο στον Ασπρόκαμπο

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Τα οφέλη υγείας της ηλιοφάνειας και πόση χρειάζεστε ανά ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Χτύπησε γυναίκα οδηγό στο Ίλιον για μια προτεραιότητα, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο Ιταλός που σκότωσε τη σύντροφό του και τον γιο της - Μαχαίρωσε την 54χρονη, πυροβόλησε στον κρόταφο τον γιο της

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Με ποιμενική ράβδο σκότωσαν τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη - Ο γιος είχε εμπλακεί με την υπόθεση Γιακουμάκη

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στη Ρωσία: Σμήνος από εκατομμύρια κουνούπια πήρε στο κυνήγι τουρίστες - Video

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

11:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση- Προσήχθησαν πατέρας, γιος και ένα ακόμη άτομο

17:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Viral πιλότος που χορεύει για την πρόκριση του Κουρασάο μαζί με φαν της ομάδας - Δείτε βίντεο

16:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Μέχρι τις 22 Ιουνίου οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται 150 ευρώ

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

17:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 - Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Ελεύθερος ξανά ο Σουδανός που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού στο κέντρο της Αθήνας

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Μπέλφαστ: Το θύμα της επίθεσης με μαχαίρι έχασε το αριστερό του μάτι -Ποιος είναι ο Σουδανός δράστης

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Copernicus για El Nino: Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο 57χρονος - Έκανε επί 27 χρόνια το ίδιο δρομολόγιο

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για την «κολπική ευεξία» - Τι πραγματικά λειτουργεί;

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Πώς έφτασαν οι Aρχές στη σύλληψη του 65χρονου - Το χρονικό της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ