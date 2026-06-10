Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Παπαπέτρου το Game 4 των τελικών - Οι διαιτητές του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:00) στο «T-Center» για το Game 4 των τελικών της GBL.

Περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ στο «αιώνιο» ντέρμπι έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν οι: Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας (Λαζαρίδης-Παυλόπουλος).