Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Παπαπέτρου το Game 4 των τελικών - Οι διαιτητές του αγώνα

Αυτοί θα σφυρίξουν τον τέταρτο τελικό στο «T-Center».

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Παπαπέτρου το Game 4 των τελικών - Οι διαιτητές του αγώνα
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:00) στο «T-Center» για το Game 4 των τελικών της GBL.

Περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ στο «αιώνιο» ντέρμπι έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν οι: Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας (Λαζαρίδης-Παυλόπουλος).

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