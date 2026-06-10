Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Με Παπαπέτρου το Game 4 των τελικών - Οι διαιτητές του αγώνα
Αυτοί θα σφυρίξουν τον τέταρτο τελικό στο «T-Center».
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ολυμπιακό (21:00) στο «T-Center» για το Game 4 των τελικών της GBL.
Περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ στο «αιώνιο» ντέρμπι έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.
Συγκεκριμένα ορίστηκαν οι: Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας (Λαζαρίδης-Παυλόπουλος).
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