10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

Πώς να απαλλαγείτε με φυσικό τρόπο από τους εισβολείς

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι
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O «εφιάλτης» των μυρμηγκιών μέσα στο σπίτι δεν είναι εύκολος αντίπαλος.

Εμφανίζονται από παντού και παντού, χρειάζονται μόλις λίγα ψίχουλα για να εμφανιστούν ορδές πάνω στους πάγκους της κουζίνας. Μια λύση είναι τα εντομοκτόνα, οι απολυμάνσεις, αλλά κάποιοι επιλέγουν πιο φυσικές μεθόδους για να κρατήσουν μακριά τους ανεπιθύμητους εισβολείς και αυτές είναι μερικές μέθοδοι:

Έλαιο μέντας: Μπερδεύει τα μυρμήγκια

Τα μυρμήγκια προσανατολίζονται με βάση τα οσφρητικά ίχνη, γι' αυτό τα έντονα αρώματα μπορούν να δυσκολέψουν την παρακολούθηση των διαδρομών τους. Το έλαιο μέντας μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για αυτόν τον σκοπό.
Ανακατέψτε μερικές σταγόνες ελαίου σε νερό και ψεκάστε τα περβάζια των παραθύρων, τα πλαίσια των πορτών και τα σημεία εισόδου. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε βαμβακερά δισκία εμποτισμένα με το διάλυμα στα προβληματικά σημεία.

Ξύδι και λεμόνι στις εισόδους

Το λευκό ξύδι και ο χυμός λεμονιού δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τον καθαρισμό. Η μυρωδιά του μείγματος μπορεί επίσης να διαταράξει την προσανατολισμό των μυρμηγκιών.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ξύδι αραιωμένο με νερό ως σπρέι στα σημεία όπου εμφανίζονται συχνά τα έντομα. Τα περβάζια των παραθύρων και τα κουφώματα των πορτών που έχουν τρίφτεί με φλούδα λεμονιού μπορούν επίσης να γίνουν λιγότερο ελκυστικά για αυτές.

Μην πετάτε τα κατακάθια καφέ

Τα υπολείμματα του καφέ μπορούν επίσης να είναι χρήσιμα. Λόγω της έντονης μυρωδιάς τους, πολλοί χρησιμοποιούν τα κατακάθια ως φυσικό απωθητικό μυρμηγκιών.
Μπορείτε επίσης να τα τοποθετήσουμε σε μικρά μπολ κοντά στα παράθυρα ή τις πόρτες, αλλά και να τα σκορπίσετε γύρω από τη βεράντα. Καθώς η μυρωδιά τους εξασθενεί με τον καιρό, καλό είναι να τα ανανεώνετε κάθε λίγες μέρες.

Η πρόληψη παραμένει το πιο σημαντικό

Όποια μέθοδο και αν επιλέξετε, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν δεν προσφέρουμε στις μυρμήγκια εύκολα προσβάσιμη τροφή. Αξίζει να καθαρίζετε τακτικά τα ψίχουλα, να αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία και να κλείνετε τα μικρά κενά που βρίσκονται στους τοίχους, γύρω από τις πόρτες ή στα παράθυρα.

Τα φυσικά απωθητικά μπορούν να βοηθήσουν από μόνα τους, αλλά λειτουργούν πραγματικά καλά μόνο αν το σπίτι είναι λιγότερο ελκυστικός στόχος για τις μυρμήγκια.

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