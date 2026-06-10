Ράφα Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι και να ξεχάσουμε το Europa League»

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για τους περίεργους στόχους της διοίκησης και την ξαφνική απόλυσή του, παρά την επίτευξη των αρχικών πλάνων.

Μάκης Πολλάτος

Ράφα Μπενίτεθ: «Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι και να ξεχάσουμε το Europa League»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Αποκαλύψεις που φωτίζουν το παρασκηνιακό της απομάκρυνσής από τον Παναθηναϊκό έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ σε συνεντευξή του σε ισπανικό μέσο. Ο έμπειρος προπονητής περιέγραψε τις χαμηλές προσδοκίες που συνάντησε στο ξεκίνημα της θητείας του, όταν και του ζητήθηκε απλά η τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Όπως ισχυρίζεται παρά το γεγονός ότι ο ίδιος εκπλήρωσε όλους τους στόχους, οδηγώντας το Τριφύλλι στην καλύτερη ευρωπαϊκή του παρουσία εδώ και 16 χρόνια, είδε την πόρτα της εξόδου. Ο Ισπανός εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς πίστευε ακράδαντα στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ενώ πλέον στρέφει το βλέμμα του στο μέλλον, αναζητώντας μια νέα πρόκληση.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός υποστήριξε πως όταν ανέλαβε του ζητήθηκε να τερματίσει η ομάδα στην 4η θέση, λέγοντάς του «να ξεχάσετε το Europa League»! Ο Ράφα Μπενίτεθ χαρακτήρισε περίεργο αυτό το γεγονός, ενώ δήλωσε απογοητευμένος που δεν συνέχισε στον πάγκο του Τριφυλλιού.

«Ηταν κάτι περίεργο. Τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη τρεις προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν μάλιστα “ξεχάστε το Europa League”. Τελικά τερματίσαμε τέταρτοι, πήραμε την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου.

Ξαφνικά, φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο στεναχωρημένοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα πρότζεκτ που εξελισσόταν», είπε ο Μπενίτεθ.

Όσο για το επόμενο βήμα του: «Οταν δεν προπονείς, εξακολουθείς να δουλεύεις. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στο τμήμα VAR της UEFA. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είσαι προπονητής στο γήπεδο. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ λίγο για να αναλάβω ένα πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στην Ευρώπη ή με μια εθνική ομάδα»,

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