Μπέλφαστ: Το βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Έλον Μασκ για υποκίνηση των επεισοδίων

Snapshot Το βρετανικό Εργατικό Κόμμα κατηγορεί τον Έλον Μασκ για υποκίνηση βίαιων επεισοδίων στο Μπέλφαστ μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι ταραχές προκλήθηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε 40χρονο άνδρα, που τραυματίστηκε σοβαρά και βρίσκεται σε κώμα.

Η οικογένεια του θύματος ζητά ειρηνικές διαμαρτυρίες και καταδικάζει τις ρατσιστικές επιθέσεις και τις αναταραχές.

Υπουργοί και πολιτικοί εκφράζουν ανησυχία για την εκμετάλλευση του φόβου από εξτρεμιστές και την προώθηση διχαστικών μηνυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων.

Καλούνται οι πολίτες να απορρίψουν ψεύτικα μηνύματα και να τηρήσουν τη νόμιμη διαδικασία, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για ηρεμία και αποφυγή βίας. Snapshot powered by AI

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας κατηγόρησε σήμερα τον Έλον Μασκ για υποκίνηση των βίαιων διαδηλώσεων στο Μπέλφαστ μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Σημειώνεται ότι μετά το σοκαριστικό συμβάν ενός Σουδανού μετανάστη στη Βόρεια Ιρλανδία, ο οποίος αποπειράθηκε να σκοτώσει έναν 40χρονο άνδρα με μαχαίρι, ομάδα περίπου 100 ατόμων προκάλεσε σοβαρά επεισόδια στους δρόμους της πόλης με πυρπόληση οχημάτων και σπιτιών όπου έμεναν κυρίως μετανάστες.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Εργατικού Κόμματος, ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Χ, ανέβαζε αναρτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου προέτρεπε τον κόσμο να βγει στους δρόμους ως απάντηση στην επίθεση.

«Διαδραματίζει ρόλο καθοδηγητή»

Η πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος Άνα Τάρλεϊ δήλωσε ότι πλατφόρμες στο Ίντερνετ «διαδραματίζουν ρόλο καθοδηγώντας» τις ταραχές και υπέδειξε τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X Έλον Μασκ ως έναν από τους «κακής πίστης παράγοντες» που παροξύνουν τις εντάσεις.

Ο Μασκ ανέβασε στο X καταλόγους με τοποθεσίες στις οποίες θα μπορούσαν να γίνουν διαδηλώσεις -τους οποίους αναπαρήγαγε επίσης ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον- ενώ αναπαρήγαγε ανάρτηση του ηγέτη του σχηματισμού Restore Britain Ρούπερτ Λόου που έλεγε πως «Πρέπει να φύγουν εκατομμύρια» και συνοδευόταν από φωτογραφία του περιστατικού της επίθεσης με μαχαίρι.

Η Τάρλεϊ δήλωσε στο ραδιόφωνο των Times: «Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να δούμε ότι μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν ένα ρόλο καθοδήγησης αυτού του πράγματος. Και πιστεύω ότι υπάρχουν παράγοντες με κακή πίστη που συχνά βρίσκονται πολλά, πολλά μίλια μακριά. Και είναι εύκολο γι' αυτούς να υποκινήσουν αυτά τα πράγματα».

Ερωτηθείσα αν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας είναι ένας απ' αυτούς τους παράγοντες κακής πίστης, δήλωσε: «Δεν ζει στις κοινότητες στις οποίες βλέπουμε αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Δεν κινδυνεύει. Αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι μαμάδες και οι οικογένειες και οι άνθρωποι που ζουν σ' αυτά τα σπίτια στο Μπέλφαστ και στους δρόμους της Βρετανίας».

«Έχει ευθύνη, όλοι στη δημόσια ζωή έχουν ευθύνη να απευθύνουν έκκληση για ηρεμία και να μην τροφοδοτούν παράπονα ή μίσος ή διχασμό ή ένταση που θέτουν σε κίνδυνο ευάλωτους ανθρώπους και τις κοινότητές μας», τόνισε.

Εργαλειοποιούν τον φόβο αυτοί που ψάχνουν το Μπέλφαστ στον χάρτη

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας Ναόμι Λονγκ δήλωσε ότι ταραχοποιοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει «να απομακρυνθούν από τα πληκτρολόγιά τους» μετά τη νύκτα βίας στο Μπέλφαστ.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του Radio 4 του BBC, η Λονγκ δήλωσε πως αυτοί που «χθες θα έπρεπε να προσπαθήσουν πολύ για να βρουν το Μπέλφαστ στον χάρτη» τώρα «εργαλειοποιούν το φόβο που αισθάνονται πραγματικά οι άνθρωποι γι' αυτό που συνέβη».

«Επειδή, σε τελική ανάλυση, αν διώχνεις ανθρώπους από τα σπίτια τους με βάση τίποτε άλλο παρά το χρώμα του δέρματός τους, δεν μπορείς να το εμφανίσεις αυτό με άλλον τρόπο, είναι ρατσισμός, και αυτοί οι παράγοντες κακής πίστης πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω», δήλωσε η Λονγκ.

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, έκανε επανειλημμένα αναρτήσεις στο X για τις ταραχές που βρίσκονταν σε εξέλιξη λέγοντας ότι «ξένες επιχειρήσεις καταστρέφονται στο Μπέλφαστ» και ότι σπίτια που είναι ύποπτα ότι στεγάζουν αιτούντες άσυλο «συντρίβονται από θυμωμένους ντόπιους».

Ανησυχίες εκφράστηκαν επίσης για μηνύματα που ενθάρρυναν την αναταραχή και προωθήθηκαν επανειλημμένα στο WhatsApp. Σ' ένα μήνυμα, που λέγεται ότι κυκλοφόρησε στη διάρκεια της νύκτας, καλούνταν άνδρες ηλικίας 18 ετών και άνω «να φορέσουν σκούρα ρούχα και να είναι έτοιμοι να δώσουν μάχη ή να συλληφθούν».

Η Τάρλεϊ δήλωσε στο Times Radio: «Καταδικάζω απολύτως αυτού του είδους τα μηνύματα. Αυτό δεν λύνει τίποτα. Αυτού του είδους τα μηνύματα είναι κάτι περισσότερο από ανεύθυνα, είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Και καλώ όλους να παραμείνουν ήρεμοι».

Εξτρεμιστές εκμεταλλεύονται τον φόβο και τη θλίψη

Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι δήλωσε πως οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν τα εξτρεμιστικά περιεχόμενα.

Ο Ντέιβι δήλωσε μέσω του X: «Έχω τρομάξει από την αναταραχή και τη ρατσιστική βία την περασμένη νύκτα στο Μπέλφαστ. Υπερβολικά συχνά πλέον βλέπουμε εξτρεμιστές να εκμεταλλεύονται το θυμό και τη θλίψη των ανθρώπων για να διαδώσουν μίσος και βία - με τη βοήθεια διχαστικών αλγορίθμων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Έκκληση ηρεμίας απήυθυνε η οικογένεια

Μέσω του βουλευτή Phillip Brett, του Δημοκρατικού Κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, η οικογένεια του θύματος που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση από τον 30χρονο Σουδανό, δημοσίευσε ανακοίνωση.

Ο άνδρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρίσκεται σε κώμα με σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και τον λαιμό, ενώ έχει χάσει το αριστερό του μάτι.

Στην ανακοίνωσή της η οικογένεια εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στους πολίτες που επενέβησαν και έσωσαν τη ζωή του ανθρώπου της, όπως και στους γιατρούς και νοσηλευτές που βρίσκονται στο πλευρό του. Παράλληλα εκφράζει έκκληση για ειιρηνικές διαμαρτυρίες και όχι ρατσιστικές επιθέσεις ενώ ζητά διακριτικότητα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από την φρικτή επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας προσώπου στη Λεωφόρο Kinnaird. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για όλη μας την οικογένεια και αυτή τη στιγμή, η μόνη μας προτεραιότητα είναι να είμαστε στο πλευρό του και να τον βοηθήσουμε να αναρρώσει.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ντόπιους που παρενέβησαν γενναία κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι γρήγορες ενέργειές σας έσωσαν απόλυτα τη ζωή του και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι κάνατε γι' αυτόν εκείνη τη στιγμή. Εμείς επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον φροντίζουν.

Γνωρίζουμε τις εντάσεις και τις συζητήσεις για διαμαρτυρίες μετά από αυτό το περιστατικό. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι οι ολονύχτιες αναταραχές δεν είναι ευπρόσδεκτες και η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και του τομέα της φιλοξενίας, και εξαρτόμαστε από αυτούς για να λειτουργήσει η χώρα μας. Δεν θέλουμε αυτή την τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα.

Ζητάμε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μας παραχωρήσουν λίγο χώρο. Χρειαζόμαστε ιδιωτικότητα για να επικεντρωθούμε στην οικογένειά μας αυτή τη στιγμή, χωρίς κάμερες ή ανθρώπους που κάνουν εικασίες για το τι συνέβη. Εάν γνωρίζετε οτιδήποτε για την επίθεση ή είδατε κάτι περίεργο κοντά στη λεωφόρο Kinnaird, παρακαλούμε πηγαίνετε στην αστυνομία.

Σας ευχαριστούμε που σέβεστε την ιδιωτικότητά μας».

Οι γονείς να είναι προσεκτικοί με τα ψεύτικα μηνύματα

Ο βουλευτής Phillip Brett συνόδευσε την ανακοίνωση με την εξής τοποθέτηση:

Μίλησα με τους γονείς του θύματος, οι οποίοι είναι απέραντα ευγνώμονες για την έντονη δημόσια υποστήριξη που έλαβαν από την επίθεση της Δευτέρας το βράδυ. Ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους, καθώς το αγαπημένο τους πρόσωπο παραμένει στο νοσοκομείο λαμβάνοντας θεραπεία για φρικτά τραύματα. Ο Hadi Alodid εμφανίζεται στο δικαστήριο σήμερα το πρωί κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απειλές για τη δολοφονία ενός ακτινολόγου του NHS και κατοχή μαχαιριού. Είναι σημαντικό να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Η απαράδεκτη βία και η καταστροφή που παρατηρήθηκε χθες το βράδυ απομακρύνουν την προσοχή από το σημείο που θα έπρεπε να εκφράζει τη συμπάθεια προς το θύμα και να επιδιώκει δικαιοσύνη. Για αρκετές ώρες μέχρι αργά χθες το βράδυ, εγώ και άλλοι εκπρόσωποι του DUP ήμασταν επί τόπου σε όλο το Μπέλφαστ και το Νιούταουναμπέι, συνεργαζόμενοι με την κοινότητα, βοηθώντας τους κατοίκους που επλήγησαν από την αναταραχή και απευθύνοντας έκκληση για ηρεμία. Όπως έκανα από τότε που έγινε γνωστό για την επίθεση της Δευτέρας, απευθύνω έκκληση για ψυχραιμία και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει εναλλακτική στη βία.

Προτρέπω επίσης τους γονείς να είναι προσεκτικοί με τα ψεύτικα μηνύματα και τις αφίσες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και κυκλοφορούν σήμερα, οι οποίες αποτελούν μια προσπάθεια να παρακινήσουν τους νέους να συγκεντρωθούν σε ορισμένες τοποθεσίες. Η επίδραση σε τοπικά σχολεία, ιατρεία γενικής ιατρικής και επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Θα συνεχίσω να δίνω φωνή σε ανθρώπους που αισθάνονται αγνοημένοι στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Τα ειρηνικά και δημοκρατικά μέσα είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό.

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