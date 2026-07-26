Ηράκλειο: Έκρυβε την κοκαΐνη στο βάζο με το ρύζι – Συνελήφθη 40χρονος

Snapshot Ένας 40χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης, την οποία έκρυβε σε γυάλινο βάζο με ρύζι.

Κατασχέθηκαν 58 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας, 2.680 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι έρευνες έγιναν στο αυτοκίνητο, την κατοικία και σε χώρο που χρησιμοποιούσε ως κρυψώνα.

Κατασχέθηκε επίσης το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Snapshot powered by AI

Μέσα σε γυάλινο βάζο με... ρύζι έκρυβε την κοκαΐνη ένας 40χρονος άνδρας, ελληνικής καταγωγής, που συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του. Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο όχημα όσο και στην κατοικία του, αλλά και σε χώρο που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» για την απόκρυψη ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

58 γραμμάρια κοκαΐνης

ζυγαριά ακριβείας

2.680 ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα

ένα κινητό τηλέφωνο

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. η ποσότητα της κατασχεθείσας κοκαΐνης, η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε γυάλινο βάζο με ρύζι.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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