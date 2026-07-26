Μητσοτάκης: «Ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας»

Σημαντική διεθνή αναγνώριση για την Ελλάδα αποτελεί η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εντάξει τον μυθικό Όλυμπο στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους», υπογραμμίζοντας ότι ο Όλυμπος αποτελεί πλέον «βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας» που πρέπει να προστατευτεί για τις επόμενες γενιές.

«Από σήμερα, ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα! Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μία εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους.

Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μία διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης», έγραψε σε σημερινή (26/07) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

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