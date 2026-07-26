Ιστορική απόφαση: Ο Όλυμπος μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco

Το «Βουνό των Θεών» ανήκει και επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς με ομοφωνία στην ψηφοφορία

Δημήτρης Δρίζος

Ιστορική απόφαση: Ο Όλυμπος μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco
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  • Ο Όλυμπος εντάχθηκε ομόφωνα από την UNESCO στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς ως Μικτό Αγαθό.
  • Η ένταξη αναγνωρίζει τη σημαντική φυσική και πολιτιστική αξία του Ολύμπου σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Ο Όλυμπος φιλοξενεί πάνω από 1.983 είδη φυτών και σημαντικά είδη πανίδας, αποτελώντας κρίσιμο οικοσύστημα στην Ευρώπη.
  • Η υποψηφιότητα ξεκίνησε το 2014 με συνεργασία ελληνικών υπουργείων και επιστημονικής κοινότητας.
  • Προγραμματίζονται έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
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Ο Όλυμπος, το υψηλότερο βουνό της Ελλάδας και μυθική κατοικία των θεών, απέκτησε επίσημα τον τίτλο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, μετά από ομόφωνη απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημαντική φυσική και πολιτιστική αξία του βουνού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, η UNESCO επικύρωσε την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως Μικτό Αγαθό. Αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη αναγνώριση της φυσικής και πολιτιστικής σημασίας ενός τόπου, καθιστώντας τον Όλυμπο έναν από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς που απαιτούν ειδική προστασία και διαχείριση.

Η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 εγγραφές στον κατάλογο της UNESCO, με τρεις από αυτές να είναι μικτά αγαθά: τα Μετέωρα, το Άγιο Όρος και ο Όλυμπος.

Με ύψος 2.918 μέτρα, ο Όλυμπος δεν είναι μόνο το ψηλότερο βουνό της χώρας, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά σύμβολα. Η μυθική του διάσταση ως κατοικία των Δώδεκα Ολύμπιων Θεών έχει διαμορφώσει την ελληνική και παγκόσμια πολιτιστική ταυτότητα, με αναφορές στα Ομηρικά Έπη, τη Θεογονία του Ησιόδου και πολυάριθμες λογοτεχνικές και επιστημονικές εργασίες.

Η αρχαιολογική περιοχή του Δίου στους πρόποδες του βουνού αποτελεί σημαντικό μνημείο λατρείας, συμπληρώνοντας το πλούσιο πολιτιστικό τοπίο της περιοχής.

Η UNESCO επισημαίνει επίσης τη σπάνια φυσική κληρονομιά του Ολύμπου. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία του, η γειτνίασή του με το Αιγαίο και η ποικιλία υψομέτρων δημιουργούν ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της Ευρώπης. Ο Όλυμπος φιλοξενεί περίπου 1.983 είδη φυτών, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 25% της ελληνικής χλωρίδας, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά.

Επιπλέον, αποτελεί καταφύγιο για σημαντικά είδη πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα, το αγριόγιδο και πλήθος αρπακτικών πτηνών, ερπετών και αμφιβίων, καθιστώντας τον "κιβωτό" βιοποικιλότητας.

Μια προσπάθεια ετών

Η προσπάθεια ένταξης του Ολύμπου ξεκίνησε το 2014 και προέκυψε από συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Ο φάκελος υποψηφιότητας βασίστηκε σε εκτενή επιστημονική τεκμηρίωση και στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε πως σχεδιάζονται έργα προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ολύμπου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, σηματοδοτώντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην προστασία και αξιοποίηση αυτού του μοναδικού τόπου.

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