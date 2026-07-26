Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός - Η κατάσταση της υγείας της

Τις τελευταίες ώρες προκλήθηκε ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού Άννας Φόνσου, καθώς κυκλοφόρησαν φήμες ότι νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα. Ωστόσο, το «Σπίτι του Ηθοποιού» διέψευσε άμεσα τις πληροφορίες, επισημαίνοντας πως η ηθοποιός αντιμετωπίζει απλώς ένα απλό κρυολόγημα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου, το «Σπίτι του Ηθοποιού» εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μέσω των social media, αποκαθιστώντας την αλήθεια γύρω από την υγεία της Άννας Φόνσου. Σύμφωνα με το κείμενο, η πρόεδρος του σωματείου κρυολογήθηκε λόγω έκθεσης σε κλιματιστικό, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό ιατρικό θέμα.

Η ανακοίνωση τόνισε: «Υπερβολές όπως πάντα, άλλωστε. Η πρόεδρός μας, Άννα Φόνσου, κρύωσε από το αιρκοντίσιον και στην υγεία της είναι καλά. Παρακαλούμε να μην διαδίδονται ανυπόστατες φήμες που προκαλούν πανικό χωρίς λόγο.»