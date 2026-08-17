Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, στη Γαστούνη, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά εισέβαλε στο κτίριο με στόχο να απελευθερώσουν άλλον Ρομά ο οποίος είχε προσαχθεί για έλεγχο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα φέρονται να εισήλθαν στο Αστυνομικό Τμήμα και να προκάλεσαν φθορές σε πόρτες και γραφεία, ενώ ακολούθησε ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Τμήμα.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή, καθώς και η συμμετοχή των εμπλεκομένων στο επεισόδιο.