Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «γαλανόλευκα» παλικάρια στην κορυφή του κόσμου!

Ήταν δίκαιο, το άξιζε κι έγινε πράξη! Η Εθνική ξόρκισε την κατάρα κι ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία κι έβαλε τέλος σε μία μεγάλη αναμονή, καθώς μετά από πέντε χαμένους τελικούς κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο μεγάλο τίτλο της ιστορίας της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ελλάδα ήταν ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση, σημειώνοντας πέντε γκολ, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή των Κάκαρη, Γκιουβέτση και Παπαναστασίου. Τη στιγμή που όλα κρίνονταν, όμως, μίλησε ο αρχηγός! Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με το γκολ του, 12.7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο.

Η Εθνική άντεξε απέναντι σε μία Ουγγαρία που ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική στον παίκτη παραπάνω, με τους Μαγυάρους να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 6/10 στις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα.

Η «γαλανόλευκη» είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο και διατηρούσε το προβάδισμα, με τους Ούγγρους να βρίσκουν την ισοφάριση λίγο πριν από την ολοκλήρωσή του. Οι δύο εντυπωσιακές εκτελέσεις του Σκουμπάκη ξεχώρισαν, ενώ ο Κάκαρης δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Στο δεύτερο μέρος η αναμέτρηση μετατράπηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις ομάδες να ανταλλάσσουν συνεχώς γκολ και την Ουγγαρία να παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα. Η Ελλάδα, όμως, δεν λύγισε και βρήκε τις λύσεις με πρωταγωνιστές τους Σκουμπάκη και Πούρο, φτάνοντας να προηγείται με τρία γκολ.

Οι Μαγυάροι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Μάνχερτζ ισοφάρισε σε 14-14, μόλις 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, σβήνοντας το προβάδισμα της ελληνικής ομάδας και μεταφέροντας όλη την πίεση στην τελευταία επίθεση. Εκεί, όμως, ήταν η στιγμή του αρχηγού! Ο Αργυρόπουλος ανέλαβε την ευθύνη, εκτέλεσε την Ουγγαρία κι έστειλε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσβαρτ (Ολλανδία), Ζανγκ (Κίνα)

ΤΑ ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 3-5, 3-2, 4-4, 4-4

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Μπούριαν, Μάνχερτς 3, Ακος Νάγκι 1, Βάργκα, Ανταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βεντ. Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Γκιάπιας, Βίσμεγκ 1, Σάλαϊ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάδης, Σπάχιτς

*Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία, η οποία επικράτησε 16-10 της Αυστραλίας στον μικρό τελικό.

Διαβάστε επίσης