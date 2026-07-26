Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική πρόσθεσε το χρυσό που της έλειπε! Τα 14 μετάλλιά της

Η Ελλάδα συμπλήρωσε το τελευταίο κομμάτι του παζλ στο παλμαρέ της.

Με τη νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της κι ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Για χρόνια η «γαλανόλευκη» συγκαταλεγόταν στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο. Είχε ανέβει επανειλημμένα στο βάθρο, είχε συμμετάσχει σε τελικούς και είχε κατακτήσει ασημένια και χάλκινα μετάλλια. Εκείνο που έλειπε ήταν το χρυσό, το μοναδικό μετάλλιο που θα ολοκλήρωνε την ήδη σπουδαία διαδρομή της.

Το World Cup του Σίδνεϊ έβαλε τέλος σε αυτή την εκκρεμότητα. Η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή, άφησε πίσω της την ιστορία των πέντε χαμένων τελικών και πρόσθεσε το πιο σημαντικό τρόπαιο που έχει σηκώσει ποτέ.

Παράλληλα, η επιτυχία αυτή είχε και ιστορική προέκταση. Με το χρυσό μετάλλιο του 2026, η Εθνική έφτασε πλέον τα 14 μετάλλια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο.

Μάλιστα, το χρυσό του Σίδνεϊ αποτέλεσε την τρίτη διάκριση της Ελλάδας στο World Cup, μετά τα ασημένια μετάλλια του 1997 και του 2025, αλλά ήταν εκείνο που άλλαξε οριστικά την ιστορία της ομάδας.

Τα 14 μετάλλια της Εθνικής πόλο ανδρών

Ολυμπιακοί Αγώνες: 2021 (ασημένιο)

2021 (ασημένιο) Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: 2023 (ασημένιο), 2005, 2015, 2022, 2025 (χάλκινα)

2023 (ασημένιο), 2005, 2015, 2022, 2025 (χάλκινα) Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: 2026 (χάλκινο)

2026 (χάλκινο) World Cup: 1997 (ασημένιο), 2025 (ασημένιο), 2026 (χρυσό)

1997 (ασημένιο), 2025 (ασημένιο), 2026 (χρυσό) World League: 2004, 2006, 2016, 2020 (χάλκινα)

Το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ δεν αποτελεί απλώς ακόμα μία διάκριση για την Εθνική. Είναι η κορυφαία στιγμή στην ιστορία της κι η επιβράβευση μιας ομάδας που εδώ και χρόνια βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου.