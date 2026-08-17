Αίγυπτος: Σειρά συναντήσεων για το σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα πραγματοποίησε ο Τζάρεντ Κούσνερ

Snapshot Ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκε στην Αίυπτο μεσολαβητές και ηγεσία της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, που απορρίπτει το Ισραήλ.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο σχέδιο, αλλά ο Κούσνερ απαίτησε τον πλήρη αφοπλισμό της και την απουσία της από τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Τη Δευτέρα θα γίνει συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου, με το Ισραήλ να εκφράζει ανησυχίες για την παύση των στοχευμένων δολοφονιών μαχητών της Χαμάς.

Η Χαμάς ζήτησε από το «Συμβούλιο Ειρήνης» να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο και να ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει το σχέδιο Τραμπ και να προχωρήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Snapshot powered by AI

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ και απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, βρέθηκε σήμερα στο Ελ Αλαμείν της Αιγύπτου, πραγματοποιώντας συναντήσεις με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία.

Σκοπός των συναντήσεων είναι η προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, το οποίο απορρίπτει το Ισραήλ. Μαζί με τον Κούσνερ στις συναντήσεις στην Αίγυπτο είναι και ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο Βούλγαρος διπλωμάτης που έχει αναλάβει ύπατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου.

Διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στη Γάζα

Το αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων Mena μετέδωσε ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε σήμερα συνάντηση στο Ελ Αλαμέιν με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών Πληροφοριών Χάσαν Ρασάντ με θέμα τον τρόπο για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για την Γάζα.

Αργότερα το απόγευμα πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο τόνισαν ότι μέλη της ηγεσίας της Χαμάς είχαν επίσης συνάντηση με τον Κούσνερ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ ο Κούσνερ επέμεινε στον πλήρη αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και στην απουσία οποιουδήποτε μελλοντικού ρόλου της Χαμάς στη διακυβέρνηση της Γάζας, ανέφεραν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Αυτές οι συναντήσεις έρχονται καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Τη Δευτέρα η συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου

Η Χαμάς έδωσε στα τέλη του Ιουλίου την έγκρισή της στον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων που έχει ως στόχο την έναρξη «της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ» για την Γάζα και προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ωστόσο απέρριψε το σχέδιο και ζήτησε «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς». Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Κούσνερ και ο Μλαντένοφ επρόκειτο να συναντηθούν αύριο Δευτέρα με τον Νετανιάχου στο Ισραήλ.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ ανησυχεί για την απαίτηση της Ουάσινγκτον να τερματίσει τις στοχευμένες δολοφονίες μαχητών της Χαμάς στη Γάζα, καθώς το παλαιστινιακό κίνημα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα συνεχίζονται, με το συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται στους 1.262 από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβρη. Παράλληλα, οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη εντείνονται καθημερινά, με ισραηλινούς πολίτες να βανδαλίζουν και να εκδιώχνουν Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους.

Αφού μείωσε τις επιθέσεις του στον θύλακα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έχουν ξαναρχίσει τις τελευταίες ημέρες. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινά αεροσκάφη του έπληξαν δύο μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ και της Χαμάς στην Χαν Γιουνίς και την Νουσεϊράτ. Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στην επιδρομή που έπληξε έναν καταυλισμό, δήλωσαν γιατροί στον θύλακα.

Χαμάς: Ζητά το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα να «αναγκάσει» το Ισραήλ σε συμφωνία

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ απαιτεί την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς καθώς απόσυρση ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα και την ανοικοδόμηση της Γάζας υπό νέα πολιτική παλαιστινιακή διοίκηση.

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από το «Συμβούλιο Ειρήνης» να υποχρεώσει το Ισραήλ να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, μετά από συνάντηση που είχαν ηγέτες του στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Χαμάς «κάλεσε μεσολαβητές και το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υποχρεώσουν την κατοχή (...) να εγκρίνει τον οδικό χάρτη για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου Τραμπ και να ξεκινήσει την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της Χαμάς.

Καταδικάζουν το Ισραήλ οκτώ μουσουλμανικές χώρες

Ενώ οι συναντήσεις στην Αίγυπτο βρίσκονταν σε εξέλιξη, οκτώ μουσουλμανικές χώρες καταδίκασαν την «άρνηση του Ισραήλ» να συνεχιστεί η εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασαν, σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσίευσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA), «την άρνηση του Ισραήλ να ακολουθήσει τον οδικό χάρτη για τη συνέχιση της εφαρμογής του ολοκληρωμένου σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα» και «την άρνηση του Ισραήλ για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Αυτό, όπως είπαν, «υπονομεύει έντονα τις συλλογικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

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