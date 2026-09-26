Mitsuoka LA1: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κλασική Corvette;

Η ιαπωνική Mitsuoka επιστρέφει με ακόμη μία ιδιαίτερη δημιουργία, μεταμορφώνοντας το Mazda MX-5 σε ένα ρετρό roadster που παραπέμπει έντονα στην πρώτη Chevrolet Corvette.

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Mitsuoka LA1: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κλασική Corvette;
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  • Η Mitsuoka μεταμορφώνει το Mazda MX-5 4ης γενιάς σε ένα ρετρό roadster που θυμίζει την πρώτη Chevrolet Corvette C1 της δεκαετίας του ’50.
  • Το Mitsuoka LA1 διαθέτει εκτεταμένες αλλαγές στο αμάξωμα, όπως μεγαλύτερους προβόλους, νέα φτερά, τέσσερις στρογγυλούς προβολείς και χρωμιωμένους προφυλακτήρες.
  • Η τεχνική βάση παραμένει το Mazda MX-5 με κίνηση στους πίσω τροχούς και πιθανή χρήση των ατμοσφαιρικών κινητήρων 1.5 και 2.0 λίτρων της Mazda.
  • Η πλήρης παρουσίαση του μοντέλου προγραμματίζεται για τις 26 Νοεμβρίου 2026 και οι παραγγελίες στην Ιαπωνία θα ξεκινήσουν την επόμενη ημέρα.
  • Οι τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά αναμένεται να είναι υψηλές λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της περιορισμένης παραγωγής.
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Του Γιάννη Σκουφή

Αν δεις το νέο Mitsuoka LA1 από απόσταση, δύσκολα θα φανταστείς τι πραγματικά κρύβεται κάτω από το αμάξωμά του. Η μικρή ιαπωνική εταιρεία αμαξωμάτων πήρε ως βάση το Mazda MX-5 της 4ης γενιάς (ND) και του έδωσε εμφάνιση εμπνευσμένη από την πρώτη Chevrolet Corvette C1 της δεκαετίας του ‘50.

Η συνταγή δεν είναι καινούργια για τη Mitsuoka. Το 2018 είχε παρουσιάσει το Rock Star, επίσης βασισμένο στο MX-5, το οποίο αυτή τη φορά παρέπεμπε στην Corvette C2 Sting Ray της δεκαετίας του ‘60. Μάλιστα, πίσω από τη σχεδίαση και των δύο μοντέλων βρίσκεται ο Takaori Aoki.

Στο LA1 οι αλλαγές είναι εκτεταμένες. Το εμπρός και το πίσω μέρος έχουν μεγαλώσει, δημιουργώντας μεγαλύτερους προβόλους, ενώ υπάρχουν καινούργια φτερά, τέσσερις στρογγυλοί προβολείς, χρωμιωμένοι προφυλακτήρες και διαφορετικό καπό.

Πίσω, τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα και ο διαιρούμενος προφυλακτήρας ολοκληρώνουν την εικόνα της σύγχρονης «C1». Κάτω από το ρετρό αμάξωμα, όμως, παραμένει η δοκιμασμένη αρχιτεκτονική του MX-5, με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Η Mitsuoka δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά θεωρείται πιθανό να διατηρηθούν οι γνωστοί ατμοσφαιρικοί κινητήρες των 1.500 και 2.000 κυβικών της Mazda, με ισχύ έως 184 ίππους. Αντίστοιχα, αναμένεται να υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Προς το παρόν έχουμε μόνο τις πρώτες επίσημες ψηφιακές εικόνες. Η πλήρης παρουσίαση του Mitsuoka LA1 έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι παραγγελίες στην Ιαπωνία θα ανοίξουν μία ημέρα μετά.

Οι τιμές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά δεδομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της περιορισμένης παραγωγής, φθηνή δεν αναμένεται να είναι.

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