Συντάξεις: Επανυπολογισμός για 37.000 συνταξιούχους - Ποιοι θα λάβουν αυξήσεις έως και 240 ευρώ

Snapshot Περίπου 37.000 συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στη σύνταξή τους έως 240 ευρώ μηνιαίως και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ μέσω επανυπολογισμού από τον ΕΦΚΑ με βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Ο επανυπολογισμός αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν μετά το 2016 με πάνω από 30 έτη ασφάλισης και καλύπτει παλαιούς και νέους συνταξιούχους μέχρι 30/9/2019.

Οι περισσότερες εκκρεμότητες επανυπολογισμού εντοπίζονται στα ταμεία ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, Δημόσιο, ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ελέγξουν την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού μέσω του ενημερωτικού σημειώματος και να υποβάλουν αίτηση θεραπείας στον e-ΕΦΚΑ για διορθώσεις ή καταβολή αναδρομικών.

Σε περίπτωση μη καταβολής αναδρομικών, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν ξεχωριστό αίτημα ενημέρωσης και πληρωμής μέσω του e-ΕΦΚΑ. Snapshot powered by AI

Σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις τους, αλλά και αναδρομικά χιλιάδων ευρώ αναμένεται να δουν - σε κάποιες περιπτώσεις - περίπου 37.000 συνταξιούχοι, όλων των ταμείων με τον επανυπολογισμό από τον ΕΦΚΑ με τους νέους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης.

Οι αυξήσεις στη σύνταξη μπορούν να φτάσουν και τα 240 ευρώ τον μήνα, ενώ τα αναδρομικά θα ανέλθουν έως και σε 19.643 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» και αφορά σε συνταξιούχους που αποχώρησαν από την εργασία μετά το 2016 με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.

Οι επανυπολογισμοί αφορούν τόσο παλαιούς όσο και νέους συνταξιούχους, δηλαδή όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 12/5/2016 και από 13/5/2016 και μετά με τις διατάξεις του «νόμου Κατρούγκαλου». Στους νέους, ο επανυπολογισμός σταματά σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 13/5/2016 έως 30/9/2019, γιατί από 1/10/2019 και μετά εφαρμόστηκαν στις νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις απευθείας οι αυξημένοι συντελεστές.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης επανυπολογίζονται και οι αυξήσεις από το 2023 πάνω στις νέες και υψηλότερες συντάξεις.

Τονίζεται ότι από τις 37.003 συντάξεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα, η συντριπτική πλειονότητα συγκεντρώνεται σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα πρώην ασφαλιστικά ταμεία.

Η 5άδα των Ταμείων με συντάξεις προς επανυπολογισμό

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ - 12.092

ΙΚΑ - 11.256

Δημόσιο - 8.723

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ - 1.420 εκκρεμότητες

ΤΑΠ-ΟΤΕ - 693 περιπτώσεις.

Όσοι συνταξιούχοι εντάσσονται στον επανυπολογισμό μπορεούν να ελέγξουν αν έχει ολοκληρωθεί και να υπάρχουν αυξήσεις ή αναδρομικά που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί.

Τα πέντε βήματα

1. Έλεγχος του ενημερωτικού σημειώματος

Πρώτο βήμα είναι η προσεκτική εξέταση του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος της σύνταξης. Για τους παλαιότερους συνταξιούχους εμφανίζονται συνήθως διαφορετικά στάδια υπολογισμού: η αρχική σύνταξη, ο υπολογισμός βάσει του ν. 4387/2016 και ο νεότερος επανυπολογισμός σύμφωνα με τον ν. 4670/2020.

Εάν το ποσό που εμφανίζεται στον τελευταίο επανυπολογισμό είναι υψηλότερο, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί. Αν, αντίθετα, δεν εμφανίζεται μεταβολή, ενδέχεται ο νέος υπολογισμός να εξακολουθεί να εκκρεμεί.

2. Σύγκριση των ποσών που καταβάλλονται – χρήσιμο είναι επίσης να συγκριθούν οι καταβολές των τελευταίων μηνών

Μια μεταβολή στο ποσό μπορεί να προκύπτει από τον επανυπολογισμό, από αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης, από διόρθωση προηγούμενου λάθους ή από άλλη προσαρμογή.

Ακόμη όμως και αν ο συνταξιούχος έχει δει αύξηση στη μηνιαία καταβολή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχει λάβει και όλα τα αναδρομικά που αντιστοιχούν σε αυτή.

3.Αίτηση θεραπείας στον e-ΕΦΚΑ

Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης και διαπιστώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος επανυπολογισμός, μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας στον ΕΦΚΑ.

Με αυτή μπορεί να ζητήσει να εφαρμοστούν οι συντελεστές του ν. 4670/2020, να εκδοθεί νέα ή διορθωτική συνταξιοδοτική απόφαση και να καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά που τυχόν δικαιούται.

4. Αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανεξήγητες αποκλίσεις ή μεταβολές στη σύνταξη, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει αναλυτική εικόνα του υπολογισμού.

Σε αυτή θα πρέπει να αποτυπώνονται οι επανυπολογισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί, οι διορθώσεις, τα έτη ασφάλισης που συνυπολογίστηκαν, οι τυχόν αυξήσεις, αλλά και τα ποσά αναδρομικών που έχουν ήδη καταβληθεί ή εξακολουθούν να εκκρεμούν.

5. Ξεχωριστό αίτημα για τα αναδρομικά

Υπάρχουν συνταξιούχοι που έχουν ήδη λάβει τη νέα υψηλότερη μηνιαία σύνταξη, όχι όμως και τις αναδρομικές διαφορές που τη συνοδεύουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα στον e-ΕΦΚΑ, ζητώντας ενημέρωση τόσο για το ποσό που τους αναλογεί όσο και για το χρονικό διάστημα που καλύπτει και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα καταβολής.