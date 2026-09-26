WSJ: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη εκεχειρία

Το ιρανικό σχέδιο προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

WSJ: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη εκεχειρία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για επταήμερη κατάπαυση του πυρός.
  • Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα συνεχιστούν μετά τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
  • Το ιρανικό σχέδιο προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού.
  • Ο Τραμπ αμφιβάλλει για τη διάθεση της Τεχεράνης να εκπληρώσει τους όρους της Ουάσιγκτον.
  • Το πρακτορείο Reuters δεν επαλήθευσε ανεξάρτητα τις πληροφορίες της Wall Street Journal σχετικά με τη συνέχεια των επιθέσεων.
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Την πρόταση της Τεχεράνης για την κήρυξη επταήμερης κατάπαυσης του πυρός απέρριψε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας σε στενούς συνεργάτες του ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά τον προσεχή Νοέμβριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, η οποία επικαλείται πηγές μέσα από την αμερικανική κυβέρνηση, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τοποθετεί τη συνέχιση των βομβαρδισμών χρονικά αμέσως μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές Νοεμβρίου. Το ιρανικό σχέδιο προέβλεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν. Κι όμως, ο Τραμπ εμφανίζεται δύσπιστος ως προς τη διάθεση της Τεχεράνης να ικανοποιήσει τους όρους της Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογράμμισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες της εφημερίδας με ανεξάρτητο τρόπο. Το εύρος και η ένταση των νέων χτυπημάτων παραμένουν υπό εξέταση, καθώς αξιωματούχοι των ΗΠΑ σημειώνουν πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει επαρκή αποθέματα πυρομαχικών για άλλες πιθανές εμπλοκές.

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