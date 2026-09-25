Τουρκία: Υπό κράτηση η Τουρκάλα «Αντριάνα Λίμα» του Survivor για σκάνδαλο με τα fund

Η Φατμαγκιούλ Λαφτσί, πρώην διαγωνιζόμενη του Survivor, γνωστή ως η «Τουρκάλα Αντριάνα Λίμα», συνελήφθη

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Τουρκία: Υπό κράτηση η Τουρκάλα «Αντριάνα Λίμα» του Survivor για σκάνδαλο με τα fund
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  • Η Φατμαγκιούλ Λαφτσί, γνωστή ως «Τουρκάλα Αντριάνα Λίμα» και πρώην διαγωνιζόμενη του Survivor, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο επενδυτικού fund στην Τουρκία.
  • Η Λαφτσί εργάζεται ως διευθύντρια Διοικητικών Υποθέσεων στην KL Taahhüt İnşaat A.Ş. και ερευνάται για ύποπτες συναλλαγές σχετικές με το fund.
  • Το fund φέρεται να ήταν κλειστό για το ευρύ κοινό, με ορισμένους επενδυτές να έχουν αποκομίσει κέρδη έως και 524 φορές το αρχικό κεφάλαιο.
  • Ο σύζυγος της Λαφτσί, Kerem Lafçı, μεταβίβασε τις μετοχές του στην εταιρεία KL Taahhüt İnşaat A.Ş. μία ημέρα πριν από την επιχείρηση των αρχών και παραιτήθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας.
  • Οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις διαδρομές κεφαλαίων, τις μετοχικές σχέσεις και τις συναλλαγές που συνδέονται με το fund και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
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Νέα διάσταση λαμβάνει η έρευνα για το σκάνδαλο με τα επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία, καθώς στο πλαίσιο του τρίτου κύματος επιχειρήσεων των τουρκικών αρχών, τέθηκε υπό κράτηση και η Fatmagül Fakı Lafçı, γνωστή στο τουρκικό κοινό από τη συμμετοχή της στο Survivor και αποκαλούμενη από τα τουρκικά μέσα «Αντριάνα Λίμα της Τουρκίας».

https://www.instagram.com/gulfaki/p/C2Hvmj8I86W/

Σύμφωνα μετην εφημερίδα Sabah, η Lafçı εργάζεται ως διευθύντρια Διοικητικών Υποθέσεων στην τουρκική κατασκευαστική εταιρεία KL Taahhüt İnşaat A.Ş. και περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για ύποπτες συναλλαγές γύρω από τις απάτες με τα επενδυτικά κεφάλαια που έχει συγκλονίσει την τουρκική οικονομία.

Οι αρχές φέρονται να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 12 πρόσωπα που κατείχαν μερίδια του fund σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό ήταν κλειστό για το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι από τους επενδυτές φέρονται να εξασφάλισαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, με τα κέρδη να φτάνουν ακόμη και έως και 524 φορές το αρχικό κεφάλαιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η υπόθεση του συζύγου της Fatmagül Lafçı, Kerem Lafçı.

Σύμφωνα με τη Sözcü, ο Lafçı φέρεται να μεταβίβασε, μόλις μία ημέρα πριν από την επιχείρηση των αρχών, τις μετοχές που κατείχε στην KL Taahhüt İnşaat A.Ş. σε πρόσωπο που αναφέρεται με τα αρχικά Y.D.

Παράλληλα, στοιχεία του Εμπορικού Μητρώου της Τουρκίας με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι έληξε τόσο η θητεία του ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου όσο και η ιδιότητά του ως μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις τουρκικές αρχές να εξετάζουν τις διαδρομές των κεφαλαίων, τις μετοχικές σχέσεις και τις συναλλαγές που συνδέονται με το fund και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Ερκάν Κιλιμτζί.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 131 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία ανήκουν σε επτά εταιρείες. Σύμφωνα με υπολογισμούς τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα περιουσιακά στοιχεία τους ξεπερνούν συνολικά τα 826 δισ. τουρκικές λίρες, ενώ τα κεφάλαια διαχειρίζονταν χρήματα περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.

Η τουρκική Αρχή Κεφαλαιαγοράς (SPK) είχε θέσει τις επτά εταιρείες σε εκκαθάριση στις 17 Σεπτεμβρίου, μετά τις εξελίξεις που προηγήθηκαν στην αγορά.

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