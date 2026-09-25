Αεροπορική τραγωδία στο Κονγκό: Συνετρίβη στρατιωτικό αεροσκάφος κοντά σε σπίτια - 13 νεκροί

Snapshot Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος L-410 παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και συνετρίβη κοντά σε κατοικίες καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη λωρίδα προσγείωσης.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο στρατηγός Likulia Bakumi, ο γενικός ελεγκτής του στρατού και άλλοι στρατιωτικοί και πολίτες.

Το αεροπλάνο είχε αναγκαστεί να αλλάξει πορεία προς το Κένγκε λόγω των τεχνικών δυσκολιών, όπου και συνέβη το δυστύχημα.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους τυλίχτηκαν στις φλόγες μετά τη συντριβή. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις αξιωματικοί του στρατού, σκοτώθηκαν σε ένα τρομακτικό αεροπορικό δυστύχημα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος ταξίδευε προς την πρωτεύουσα, Κινσάσα, όταν ένα τεχνικό πρόβλημα ανάγκασε τον πιλότο σε αναγκαστική προσγείωση, με συνέπεια να συντριβή σε οικόπεδο κατοικιών.

Στους επιβάτες περιλαμβάνονταν ο στρατηγός Likulia Bakumi, ο γενικός ελεγκτής του στρατού, καθώς και ένας ταγματάρχης, λοχαγός, στρατιωτικό προσωπικό και πολίτες.

Breaking - L-410 crash on DR Congo. All 13 aboard died.



Flight had diverted to Kenge due to technical difficulties enroute but crashed at Kenge and burst into fire.



Amongst the victims were the president of the military high court and other military and civilian personnel.… — Francisco Cunha - ✈️ Aviation et al (@OnDisasters) September 25, 2026

Πλάνα από το σημείο της συντριβής δείχνουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους να τυλίγονται στις φλόγες.

Το αεροπλάνο φέρεται να ήταν ένα μικρό, τσέχικης κατασκευής L-410 που λειτουργούσε από την TRACEP.