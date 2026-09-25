Η Meta λανσάρει το ΑΙ Muse: Χαριτωμένο, έξυπνο, μοιάζει με κουκλάκι και… θέλει τα δεδομένα σου

Το AI-«κατοικίδιο» του Ζάκερμπεργκ που υπόσχεται να γίνει η προσωπική σου υπερνοημοσύνη

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Η Meta λανσάρει το ΑΙ Muse: Χαριτωμένο, έξυπνο, μοιάζει με κουκλάκι και… θέλει τα δεδομένα σου
ΚΟΣΜΟΣ
6'
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  • Η Meta παρουσίασε τον προσωπικό AI πράκτορα Muse, σχεδιασ για εύκολη χρήση από όλους, ακόμη και όσους δεν τεχνολογική εμπειρία.
  • Το Muse διαθέτει παραμετροποιήσιμο avatar με χαριτωμένη εμφάνιση και ενσωματώνεται σε διάφορες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.
  • Η Meta εφαρμόζει αυστηρά μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας, με κάθε agent να λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον αποθήκευσης δεδομένων, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας.
  • Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο είναι ανάμεικτες, με ορισμένους χρήστες να εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια και την πρόσβαση της Meta στα προσωπικά δεδομένα.
  • Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και τονίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης και της ασφάλειας στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών.
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Η Meta προωθεί τον νέο προσωπικό της πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης, Muse, ως ένα προϊόν «φτιαγμένο για όλους», ακόμη και για όσους δεν έχουν ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία.

Η Meta ελπίζει ότι ο νέος της πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης θα κερδίσει το κοινό χάρη στη χαριτωμένη εμφάνισή του.

Το Muse, σαν κούκλα, AI agent του τεχνολογικού κολοσσού, εκτοξεύθηκε στην κορυφή των κατατάξεων του Apple App Store, αφού παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα στο συνέδριο Meta Connect της εταιρείας.

Η Meta προωθεί το εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήστες στις καθημερινές τους εργασίες, ως έναν πράκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης «φτιαγμένο για όλους», ακόμη και για όσους δεν έχουν εμπειρία με την τεχνολογία.

Οι AI agents, δηλαδή συστήματα που εκτελούν αυτόματα εργασίες για λογαριασμό του χρήστη, εξαπλώνονται με ταχύτητα σε ψηφιακούς χώρους εργασίας, κοινωνικά δίκτυα και προσωπικές συσκευές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανέφερε ότι το προεπιλεγμένο avatar του Muse, το οποίο έχει κρεμ απόχρωση, μικρά μαύρα μάτια και χαμογελαστή έκφραση, ονομάζεται «Jolly», λόγω του «χαρούμενου και πλήρως παραμετροποιήσιμου χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του».

Το Muse κυκλοφορεί σε μια περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες τεχνολογίας επιχειρούν να κάνουν τα προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης πιο ελκυστικά και οικεία στους ανθρώπους, συχνά δίνοντάς τους χαριτωμένη, σχεδόν εμφάνιση κατοικιδίου, φωνή και προσωπικότητα.

Ειδικοί έχουν επισημάνει ότι οι σχεδιαστικές επιλογές που «εξανθρωπίζουν» την τεχνολογία ενδέχεται να γίνονται ολοένα συχνότερες, καθώς η αλληλεπίδραση ανθρώπων και ρομπότ αποκτά μεγαλύτερη παρουσία στην καθημερινότητα. Η «χαριτωμενιά», όπως σημειώνουν, ενεργοποιεί «βαθιά ριζωμένες βιολογικές αντιδράσεις» στους ανθρώπους.

«Μόλις πριν από περίπου έξι μήνες, το να έχει κάποιος έναν προσωπικό πράκτορα να λειτουργεί στον δικό του υπολογιστή ήταν σημάδι ότι είχε βυθιστεί πλήρως στην AI και σκεφτόταν ασταμάτητα γύρω από τους agents», δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, Alexandr Wang.

«Αλλά για εκείνη τη μικρή ομάδα παθιασμένων με την τεχνολογία [...] έμοιαζε με την αρχή της προσωπικής υπερνοημοσύνης. Και σήμερα, με το Muse, φέρνουμε αυτή τη μαγεία σε όλους».

Από τον Agrippa του Ζάκερμπεργκ μέχρι ένα «φυλαχτό» που θυμίζει Labubu και Tamagotchi

Οι agents του Muse μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές εμφανίσεις, ενώ οι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν τα πάντα, από το όνομά τους μέχρι τα ρούχα τους.

Ο agent του Ζάκερμπεργκ, ο οποίος φορά τήβεννο και στεφάνι στο κεφάλι, ονομάζεται Agrippa, από τον Ρωμαίο στρατηγό και πολιτικό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ζάκερμπεργκ παρουσίασε επίσης μια πρώτη εικόνα από αυτό που αποκαλεί «Muse charm», μια μικρή φορητή συσκευή που μπορεί να ενεργοποιεί τον agent εν κινήσει.

Σήκωσε στη σκηνή του Meta Connect, στο Μένλο Παρκ της Καλιφόρνιας, το μικρό αυτό μπρελόκ, το οποίο μοιάζει με έναν συνδυασμό Labubu και Tamagotchi.

«Το να μιλάς στο Muse σου είναι συχνά ο πιο γρήγορος τρόπος για να κάνεις πράγματα, ενώ ταυτόχρονα είναι πραγματικά διασκεδαστικό και χαριτωμένο», είπε.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε τον Agrippa για να δημιουργήσει μια συνταγή ζαχαροπλαστικής και να παραγγείλει τα υλικά για τον ίδιο και την κόρη του.

Το Muse μπαίνει και στα γυαλιά Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta

Το Muse ενσωματώνεται επίσης απευθείας στην ολοένα διευρυνόμενη σειρά γυαλιών με Τεχνητή Νοημοσύνη της Meta, τα οποία έχουν δεχθεί κριτική λόγω ανησυχιών για το ενδεχόμενο καθημερινής καταγραφής.

Ο Ζάκερμπεργκ έχει δηλώσει στο NBC News ότι η Meta θα συνεχίσει να ενισχύει τις δικλίδες προστασίας της ιδιωτικότητας στα έξυπνα γυαλιά της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε agent του Muse διαθέτει τον δικό του ιδιωτικό και ασφαλή υπολογιστή, που ονομάζεται Muse Secure VM, ένα ειδικά προστατευμένο σύστημα όπου αποθηκεύονται τόσο ο agent όσο και τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, πρόσθεσε, η Meta σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το Muse Confidential VM, «ώστε ακόμη και η ίδια η Meta να μην μπορεί να δει αυτές τις πληροφορίες».

«Τα επόμενα χρόνια, περιμένω ότι το Muse θα εξελιχθεί στην προσωπική υπερνοημοσύνη που δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα χρησιμοποιούν για να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να βελτιώνουν τη ζωή τους», είπε.

Μικτές αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Στο διαδίκτυο, οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες.

Ο Alexandr Wang, επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, δημοσίευσε καταιγισμό από memes, τοποθετώντας το Muse σε σκηνές από ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και ιστορικά γεγονότα.

Ορισμένοι ακολούθησαν το παράδειγμά του, δημιουργώντας τα δικά τους avatars και κοινοποιώντας screenshots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άλλοι, ωστόσο, εξέφρασαν επιφυλάξεις, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλεια.

«Είμαι ο μόνος που δεν θέλει να αφήσει τη Meta να έχει πρόσβαση σε ολόκληρη τη ζωή μου;», έγραψε ένας χρήστης.

Ο επιχειρηματίας και angel investor Jason Calacanis σημείωσε:

«Θα χρειαστούμε πολύ ισχυρές άμυνες και ελέγχους από τρίτους για αυτές τις πλατφόρμες... όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα λογισμικού».

Ο Ζάκερμπεργκ εξακολουθεί να ποντάρει δυνατά στην AI

Ο Ζάκερμπεργκ παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξος για την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά τις πρόσφατες εκκλήσεις στελεχών της τεχνολογίας και κυβερνητικών αξιωματούχων για επιβράδυνση της ανάπτυξής της, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για τους υπαρξιακούς κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει η τεχνολογία.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο X, εξέφρασε την άποψη ότι οι δυνάμεις της αγοράς θα πρέπει να είναι αρκετές ώστε να κρατούν τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης υπό έλεγχο.

«Η άποψή μου είναι ότι η εμπιστοσύνη και η ευθυγράμμιση γίνονται γρήγορα οι σημαντικότερες δυνατότητες που θα διαφοροποιήσουν τους agents και τα μοντέλα. Κάθε εργαστήριο που δεν εστιάζει στην ευθυγράμμιση θα μείνει πίσω», έγραψε.

Και πρόσθεσε:

«Η Meta καθυστέρησε την κυκλοφορία του Muse για αρκετούς μήνες, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ασφάλεια και την προστασία. Δεν ζητήσαμε από όλους τους άλλους να κάνουν το ίδιο προτού το κάνουμε εμείς».

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