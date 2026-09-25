Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Λάρδο Ρόδου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Λάρδο της Ρόδου, σε χορτολιβαδική έκταση.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ετοιμότητας-επέμβασης της πολιτικής προστασίας, όπως και των εθελοντικών ομάδων.

Η φωτιά βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.

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