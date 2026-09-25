Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 25/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 80 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί κερδίζουν 80 εκατ. ευρώ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η κλήρωση του Eurojackpot στις 25/9 μοίραζε 80 εκατ. ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 267 ήταν 2, 7, 10, 29 και 30.
- Οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώθηκαν ήταν 5 και 10.
- Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (25/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 80.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (267) για τα 80.000.000 ευρώ είναι:
2, 7, 10, 29, 30
και αριθμοί Eurojackpot 5 και 10.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Λάρδο Ρόδου
15:08 ∙ LIFESTYLE
«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA
11:53 ∙ LIFESTYLE