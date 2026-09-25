Τρόμος σε σαφάρι: Αγρίεψε ο ρινόκερος και «κάρφωσε» με το κέρατο το αυτοκίνητο

Μία εκδρομή σαφάρι, λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία στη Ναμίμπια.

Ομάδα τουριστών με αυτοκίνητα, βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο και για άγνωστο λόγο φαίνεται πως εκνεύρισαν έναν ρινόκερο, που δεν δίστασε να εξαπολύσει μία άνευ προηγουμένου επίθεση κατατρομάζοντας του επιβάτες.

Στα πλάνα, φαίνεται ο ρινόκερος να πλησιάζει ένα από τα σταματημένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια να το χτυπάει με το κέρατό του. Άγνωστο γιατί ο οδηγός παραμένει σταματημένος όσο το θηρίο επιτίθεται. Λίγο αργότερα αναπτύσσει ταχύτητα αφήνοντας τον ρινόκερο πίσω να παρακολουθεί.

Σύμφωνα με αναφορές κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.