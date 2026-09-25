Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στην Παναγία των Παρισίων

Το βράδυ θα προσευχηθεί με 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς

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Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στην Παναγία των Παρισίων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ χοροστάτησε στον εσπερινό στην Παναγία των Παρισίων, πρώτη επίσκεψη ποντίφικα μετά την επαναλειτουργία του ναού το 2024.
  • Μόνο το ένα τρίτο από τους συγκεντρωμένους κατάφεραν να εισέλθουν στον καθεδρικό, ενώ οι υπόλοιποι παρακολούθησαν μέσω γιγαντοοθονών στον προαύλιο χώρο.
  • Ο πάπας επισκέφθηκε το παρεκκλήσι με τον Ακάνθινο Στέφανο, τέλεσε λειτουργία και συναντήθηκε με τον δήμαρχο του Παρισιού για να δει τη μακέτα του νέου προαυλίου της Νοτρ Νταμ.
  • Το βράδυ θα προσευχηθεί με 80.000 νέους στο Σταντ ντε Φρανς και νωρίτερα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τα παιδιά από τις προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Στην ομιλία του στη Unesco, τόνισε την ανάγκη για ηθικό θεμέλιο στην τεχνητή νοημοσύνη και επισήμανε τον κίνδυνο αποανθρωποποίησης και διασποράς ψευδών πληροφοριών.
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Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έφτασε σήμερα το απόγευμα στον Καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, όπου τον υποδέχτηκαν με επευφημίες χιλιάδες πιστοί, προκειμένου να χοροστατήσει στον εσπερινό, παρουσία κληρικών και ιεροσπουδαστών.

Ο πάπας έφτασε στο προαύλιο του ιστορικού ναού με το παπικό όχημα και, αφού αποβιβάστηκε, έσφιξε τα χέρια πολλών από τους παρευσκόμενους. Είναι ο πρώτος ποντίφικας που επισκέπτεται τη Νοτρ Νταμ μετά την επαναλειτουργία της, το 2024, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. Ο προκάτοχός του, ο Φραγκίσκος, είχε αρνηθεί την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή της επαναλειτουργίας.

Τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποδέχτηκε στις πύλες του ναού ο αρχιεπίσκοπος του Παρισιού Λοράν Ουλρίκ.

Μόλις το ένα τρίτο των συγκεντρωμένων κατάφεραν να μπουν στον καθεδρικό. Οι υπόλοιποι θα παρακολουθήσουν τον εσπερινό από τις γιγαντοοθόνες που έχουν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο.

Με βάση το πρόγραμμά του, ο πάπας θα επισκεφθεί το παρεκκλήσι όπου φυλάσσεται ο Ακάνθινος Στέφανος του Χριστού και στη συνέχεια θα τελέσει τη λειτουργία. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον δήμαρχο του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ που θα του παρουσιάσει μια μακέτα με τη νέα διαμόρφωση του προαυλίου της Νοτρ Νταμ.

Μετά το ιδιωτικό δείπνο του, θα μεταβεί στο Σταντ ντε Φρανς για να προσευχηθεί ενώπιον 80.000 νέων ηλικίας 17-35 ετών.

Νωρίτερα, ο πάπας Λέων, σε ομιλία του στην έδρα της Unesco στο Παρίσι, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει «τα παιδιά και τους νέους» από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, η ανάδυση της οποίας «πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους» και να διαφυλάξει «την ελευθερία τους να σκέφτονται και να κρίνουν». Ζήτησε επίσης να δοθεί «νόημα» και «ηθικό θεμέλιο» στην ΤΝ, επαναλαμβάνοντας τις απόψεις που είχε διατυπώσει τον περασμένο Μάιο στην εγκύκλο Magnica humanitas. «Σε ορισμένα τεχνητά συστήματα δόθηκε η ονομασία της ανθρώπινης γνωστικής ικανότητας: νοημοσύνη. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι ιδέες και οι σχέσεις μας κινδυνεύουν να φτωχύνουν από μια διαδικασία αποανθρωποποίησης», είπε ενώπιον των εκπροσώπων 194 χωρών-μελών αυτού του οργανισμού του ΟΗΕ, που τον χειροκρότησαν όρθιοι.

«Χωρίς ένα κοινό ηθικό θεμέλιο, ο πολλαπλασιασμός των διαύλων επικοινωνίας κινδυνεύει να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες και να δώσει χώρο σε λόγια κενά νοήματος, εμποδίζοντας έτσι τον διάλογο αντί να τον ευνοεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μεγεθύνει αυτό το πρόβλημα. Παρόλο που αυτά τα συστήματα μπορούν να συσχετίζουν δεδομένα, δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το νόημα της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς νόημα. Το νόημα είναι το οξυγόνο του πνεύματος», τόνισε.

Μετά την ομιλία του ο ποντίφικας αναχώρησε με το παπικό αυτοκίνητο για τη Νοτρ Νταμ, διασχίζοντας του δρόμους του Παρισιού και χαιρετίζοντας ένα πλήθος περίπου 250.000 ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος της διαδρομής των 2,5 χιλιομέτρων, από το Μονπαρνάς μέχρι την πλατεία Σεντ-Μισέλ.

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