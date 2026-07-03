Πάπας Λέων: Ευχήθηκε με «καρφιά» στις ΗΠΑ για την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Snapshot Ο πάπας Λέων επαίνεσε τις ΗΠΑ για τον τρόπο που υποδέχονταν τους μετανάστες και κάλεσε τη χώρα να τηρήσει τα ιδανικά της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Στην ομιλία του στη Φιλαδέλφεια, τόνισε την ανάγκη για ενότητα, δικαιοσύνη και ειρήνη, με αφορμή τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Προέτρεψε τις ΗΠΑ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στον δημόσιο διάλογο και σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Snapshot powered by AI

Ο πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας στην ιστορία, εγκωμίασε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο με τον οποίο ιστορικά υποδέχονταν τους μετανάστες, προτρέποντας τους συμπατριώτες του να ανταποκριθούν στα ιδανικά που διατυπώνονται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Στην πρώτη του μεγάλη ομιλία προς τις ΗΠΑ, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Βατικανό στο Εθνικό Κέντρο Συντάγματος της Φιλαδέλφειας, ο πάπας, ο οποίος στο παρελθόν επέκρινε τη σκληρή, αντιμεταναστευτική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η «Αμερική» έχει γίνει συνώνυμη της ελευθερίας σε όλον τον κόσμο, λόγω του τρόπου με τον οποίο υποδεχόταν ανέκαθεν τους μετανάστες. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως τα ιδανικά της ενότητας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, τα οποία πρέσβευαν οι ιδρυτές των ΗΠΑ, θα συνεχίσουν να καθοδηγούν τη χώρα, η οποία φέτος γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της.

Η ομιλία αυτή, η πρώτη που επικεντρώνεται στην αμερικανική πολιτική, δόθηκε με την ευκαιρία της απονομής του Μεταλλίου της Ελευθερίας του Κέντρου, στον ποντίφικα.

«Αυτή η ιστορική επέτειος μας προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούμε για ακόμα μία φορά τις ιδρυτικές αρχές του έθνους, με την ελπίδα ότι η Αμερική θα παραμείνει για πάντα πιστή στο όνειρο που της χάρισε τον τίτλο της γης των ελεύθερων και της πατρίδας των γενναίων», πρόσθεσε ο Πάπας.

Παράλληλα, προέτρεψε τις ΗΠΑ να δείξουν «αυτοσυγκράτηση» στον δημόσιο διάλογο και «σεβασμό στις απόψεις του άλλου». Χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λέων, ο οποίος κατάγεται από το Σικάγο, προέτρεψε τους Αμερικανούς να καλλιεργήσουν την «ενότητα». Ταυτόχρονα, ζήτησε να υπάρξουν νόμοι που θα αναγνωρίζουν και θα διασφαλίζουν «τη ζωή, από τη σύλληψη μέχρι τον θάνατο».