Πάπας Λέων: Ευχήθηκε με «καρφιά» στις ΗΠΑ για την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

Ο ποντίφικας κάλεσε τις ΗΠΑ να αναλογιστούν τις ιδρυτικές αρχές του έθνους και επαινεί τον τρόπο με τον οποίο η χώρα υποδεχόταν τους μετανάστες

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πάπας Λέων: Ευχήθηκε με «καρφιά» στις ΗΠΑ για την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πάπας Λέων επαίνεσε τις ΗΠΑ για τον τρόπο που υποδέχονταν τους μετανάστες και κάλεσε τη χώρα να τηρήσει τα ιδανικά της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.
  • Στην ομιλία του στη Φιλαδέλφεια, τόνισε την ανάγκη για ενότητα, δικαιοσύνη και ειρήνη, με αφορμή τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
  • Προέτρεψε τις ΗΠΑ να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στον δημόσιο διάλογο και σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.
Snapshot powered by AI

Ο πάπας Λέων, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας στην ιστορία, εγκωμίασε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο με τον οποίο ιστορικά υποδέχονταν τους μετανάστες, προτρέποντας τους συμπατριώτες του να ανταποκριθούν στα ιδανικά που διατυπώνονται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Στην πρώτη του μεγάλη ομιλία προς τις ΗΠΑ, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Βατικανό στο Εθνικό Κέντρο Συντάγματος της Φιλαδέλφειας, ο πάπας, ο οποίος στο παρελθόν επέκρινε τη σκληρή, αντιμεταναστευτική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η «Αμερική» έχει γίνει συνώνυμη της ελευθερίας σε όλον τον κόσμο, λόγω του τρόπου με τον οποίο υποδεχόταν ανέκαθεν τους μετανάστες. Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως τα ιδανικά της ενότητας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, τα οποία πρέσβευαν οι ιδρυτές των ΗΠΑ, θα συνεχίσουν να καθοδηγούν τη χώρα, η οποία φέτος γιορτάζει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της.

Η ομιλία αυτή, η πρώτη που επικεντρώνεται στην αμερικανική πολιτική, δόθηκε με την ευκαιρία της απονομής του Μεταλλίου της Ελευθερίας του Κέντρου, στον ποντίφικα.

«Αυτή η ιστορική επέτειος μας προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούμε για ακόμα μία φορά τις ιδρυτικές αρχές του έθνους, με την ελπίδα ότι η Αμερική θα παραμείνει για πάντα πιστή στο όνειρο που της χάρισε τον τίτλο της γης των ελεύθερων και της πατρίδας των γενναίων», πρόσθεσε ο Πάπας.

Παράλληλα, προέτρεψε τις ΗΠΑ να δείξουν «αυτοσυγκράτηση» στον δημόσιο διάλογο και «σεβασμό στις απόψεις του άλλου». Χωρίς να κατονομάσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λέων, ο οποίος κατάγεται από το Σικάγο, προέτρεψε τους Αμερικανούς να καλλιεργήσουν την «ενότητα». Ταυτόχρονα, ζήτησε να υπάρξουν νόμοι που θα αναγνωρίζουν και θα διασφαλίζουν «τη ζωή, από τη σύλληψη μέχρι τον θάνατο».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Κολυδά για τις αλλαγές στην ΕΜΥ: «Να το κλείσουμε το μαγαζί;»

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Ευχήθηκε με «καρφιά» στις ΗΠΑ για την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Βιάννο: Αγνοείται 70χρονη με άνοια

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένη σε ράντσο βρέθηκε Μεξικανή δημοσιογράφος, 24 ημέρες μετά την άγρια απαγωγή της

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Σέιχ Σου, Πανόραμα, Θέρμη, Ωραιόκαστρο και σε περιοχές του Κιλκίς λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μεγάλη φωτιά κοντά στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα

20:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ανακοινώθηκε από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Η στιγμή της βύθισης του ταχύπλοου - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

20:40WHAT THE FACT

Δύο κρυμμένοι αρχαίο τάφοι 5.000 ετών ίσως αποκαλύψουν πώς ξεκίνησαν οι πυραμίδες της Αιγύπτου

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου - Τραμπ - Συμφώνησαν να συναντηθούν

20:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όχι, δεν είναι μόνο ο μισθός – Αυτές οι δουλειές προσφέρουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση

20:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόκος για τους φαρσέρ: «Δεν νομίζω ότι ειπώθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα» - Ποια ήταν η αντίδραση Μητσοτάκη όταν ενημερώθηκε

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε»

20:12ΥΓΕΙΑ

4 εκπληκτικά (και επιστημονικά τεκμηριωμένα) οφέλη του καφέ στην υγεία

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι

20:02ΥΓΕΙΑ

Από τι εξαρτάται το αν ένας γίνεται δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας – Δεν είναι γενετικό θέμα

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης – Άνω των 400.000 ευρώ η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή ολυμπιάδα μαθημηματικών

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα – Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Η συνάντηση για εκκλησιαστικά ακίνητα 1 μέρα πριν

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε €175 κούρσα από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

16:00ΚΑΙΡΟΣ

«Κόκκινος» συναγερμός από τους επιστήμονες για το El Niño - Ανησυχητικές οι προβλέψεις για Ιούλιο - Σεπτέμβριο

20:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Η στιγμή της βύθισης του ταχύπλοου - Διασώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

20:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού απαντά για το ακίνητο από πλειστηριασμό: «Δεν εκβιαζόμαστε, δεν πτοούμαστε»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικασμένη προσπάθεια: Νέα πλάνα από κάμερα σώματος λίγες στιγμές αφότου 31χρονη κατασπαράχθηκε από αλιγάρορα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονημένη σε ράντσο βρέθηκε Μεξικανή δημοσιογράφος, 24 ημέρες μετά την άγρια απαγωγή της

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: «Λειτούργησα ενστικτωδώς και βούτηξα στη θάλασσα», λέει ο πλοιοκτήτης

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Σε απομόνωση πάνω από 100 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο

20:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόκος για τους φαρσέρ: «Δεν νομίζω ότι ειπώθηκε κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα» - Ποια ήταν η αντίδραση Μητσοτάκη όταν ενημερώθηκε

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τούρκος δραπέτης ευθύνεται για το μακελειό στο Στάντε - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ