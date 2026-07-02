Σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία: Το Βατικανό αφόρισε τους Λεφεβριστές

Ο αφορισμός του Βατικανού προς τους Λεφεβριστές είναι γεγονός, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Newsbomb, για το σχίσμα στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Με διάταγμα που υπογράφεται από τον Καρδινάλιο Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντεζ , Πρόεδρο της Δικαστηρίου για το Δόγμα της Πίστης οι επίσκοποι της Ιερατικής Εταιρείας του Αγίου Πίου Ι, Αλφόνσο ντε Γκαλαρέτα και Μπερνάρντ Φελάι και οι νεοχειροτονημένοι επίσκοποι Πασκάλ Σράιμπερ, Μιχαήλ Γκολντάντ, Μισέλ Πουανσινέ ντε Σιβρύ και Μαρκ Αναππιέ υπέστησαν «ipso facto» αφορισμό «latae sententiae» . Δηλαδή, με καταδίκη που έχει ήδη εκδοθεί. Για την τέλεση «πράξης σχισματικής φύσης» κάτι που σημαίνει την «επισκοπική χειροτονία τεσσάρων πρεσβυτέρων, χωρίς παπική εντολή και ενάντια στη θέληση του Ανώτατου Ποντίφικα».

Το διάταγμα

Η Εταιρεία του Αγίου Πίου Χ (SSPX), τα μέλη της οποίας είναι ευρέως γνωστά ως «Λεφεβριστές» από το όνομα του ιδρυτή τους, του αρχιεπισκόπου Μαρσέλ Λεφέβρ, είναι μια ομάδα περίπου 150.000 πρώην Ρωμαιοκαθολικών που διαφωνούν με ορισμένα στοιχεία της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, ξεκινώντας από τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας.

«Τέλος, όλοι οι πιστοί προτρέπονται να παραμείνουν σταθεροί στην κοινωνία με τον Ποντίφικα της Ρώμης, με τους Επισκόπους σε κοινωνία μαζί του και με ολόκληρη την Εκκλησία, και να απέχουν από τη συμμετοχή στις εορτές και τις δραστηριότητες που προωθούνται από την προαναφερθείσα Ιερατική Αδελφότητα του Αγίου Πίου Ι΄», είναι η νουθεσία της Δικαστηρίου για το Δόγμα της Πίστης.

Ποιες είναι οι συνέπειες; Στον αφορισμό το δικαστήριο προειδοποιεί ότι «όσον αφορά τους λαϊκούς πιστούς, όσοι τυπικά προσχωρούν στην Ιερατική Αδελφότητα του Αγίου Πίου Ι΄ πρέπει να θεωρούνται σχισματικοί και αφορισμένοι».

Με άλλα λόγια, όσοι συμμετέχουν περιστασιακά σε δραστηριότητες χωρίς να αποδέχονται πλήρως τη ρήξη με τον Πάπα δεν θα τιμωρούνται. «Οι διάφορες καταστάσεις θα κρίνονται κατά περίπτωση», αναφέρει έγγραφο του 1996 που αναφέρεται στη σημερινή διάταξη.

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