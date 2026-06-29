Σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία: Ποιοι είναι οι Λεφεβριστές που ετοιμάζονται για επίσημο διαχωρισμό

Ο αφορισμός θα είναι αυτόματος («latae sententiae»). Και για να αποφευχθεί η διαίρεση, λέει το Βατικανό, «θα χρειαζόταν ένα θαύμα»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία: Ποιοι είναι οι Λεφεβριστές που ετοιμάζονται για επίσημο διαχωρισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Λεφεβριστές προετοιμάζονται για επίσημο διαχωρισμό από την Καθολική Εκκλησία με τη χειροτονία τεσσάρων επισκόπων στις 1 Ιουλίου.
  • Ο αφορισμός των Λεφεβριστών θα είναι αυτόματος («latae sententiae») λόγω της ρήξης με τη Ρώμη και την άρνησή τους να αποδεχτούν τη Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού.
  • Οι Λεφεβριστές απορρίπτουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, όπως τη διακήρυξη για τη θρησκευτική ελευθερία και τις σχέσεις με μη χριστιανικές θρησκείες.
  • Ο Πάπας Φραγκίσκος αρνήθηκε την επαναπροσέγγιση των Λεφεβριστών, ενώ ο προηγούμενος Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ είχε προσπαθήσει να άρει τον αφορισμό τους.
  • Η Εταιρεία του Αγίου Πίου Χ (SSPX) αριθμεί περίπου 150.000 μέλη, 733 ιερείς και 395 μοναχούς και μοναχές, και θεωρείται σχισματική από το Βατικανό.
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Στην Écone της Ελβετίας, οι Lefebvrian προετοιμάζουν τον επίσημο διαχωρισμό τους από την Καθολική Εκκλησία.

Η χειροτονία τεσσάρων επισκόπων που έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου θα τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν την ομολογία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Σήμερα έχουν δύο επισκόπους, 733 ιερείς, 145 μοναχούς και 250 μοναχές.

Ο Αρχιεπίσκοπος Marcel Lefebvre

Ο Marcel Lefebvre (1905–1991) ήταν Γάλλος Ρωμαιοκαθολικός αρχιεπίσκοπος και μια από τις πιο εξέχουσες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του παραδοσιακού Καθολικισμού κατά τον 20ό αιώνα. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για την κάθετη αντίθεσή του στις μεταρρυθμίσεις της Β΄Συνόδου του Βατικανού. Στις 30 Ιουνίου 1988 χειροτόνησε τέσσερις επισκόπους για να εξασφαλίσει την αποστολική διαδοχή για το κίνημά του. Και αφορίστηκε.

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Οι Λεφεβριστές εγκαταλείπουν την Καθολική Εκκλησία

Ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, όπως αναφέρει η La Repubblica, προσπάθησε να τους επαναφέρει αίροντας τον αφορισμό. Ο Φραγκίσκος έκλεισε την πόρτα. Ο νέος ηγουμένος είναι ο Ντον Νταβίντε Παλιαράνι, ο οποίος αποφάσισε να έρθει σε ρήξη με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Εξ ου και η ανακοινωθείσα χειροτονία του Ελβετού Πασκάλ Σράιμπερ , του Αμερικανού Μάικλ Γκολντάντ και των Γάλλων Μισέλ Πουανσινέ ντε Σιβρί και Μαρκ Αναπιέ. Με αποτέλεσμα την οριστική ρήξη με τη Ρώμη.

Ο Πάπας και οι Λεφεβριστές

«Σίγουρα, η διαίρεση μεταξύ των Χριστιανών είναι πάντα ένα οδυνηρό σημείο», δήλωσε πρόσφατα ο Πάπας, «αλλά αρνούνται να αποδεχτούν ορισμένα θεμελιώδη στοιχεία της Εκκλησίας, ξεκινώντας από αρκετά σημεία από τη Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού. Αν κάνουν αυτή την επιλογή, λυπάμαι, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε».

Σύμφωνα με τους Λεβεβριστές, ωστόσο, ο πάπας Λέων «βρήκε τον χρόνο να συναντήσει τον Μπαντ Μπάνι και δεν μπορεί να βρει τον χρόνο να δεχτεί τους Λεφεβριανούς». Ο αφορισμός θα είναι αυτόματος («latae sententiae»). Και για να αποφευχθεί η διαίρεση, λέει το Βατικανό, «θα χρειαζόταν ένα θαύμα».

Ποιοι είναι οι Λεφεβριστές

Η Εταιρεία του Αγίου Πίου Χ (SSPX), τα μέλη της οποίας είναι ευρέως γνωστά ως «Λεφεβριστές» από το όνομα του ιδρυτή τους, του αρχιεπισκόπου Μαρσέλ Λεφέβρ, είναι μια ομάδα περίπου 150.000 πρώην Ρωμαιοκαθολικών που διαφωνούν με ορισμένα στοιχεία της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, ξεκινώντας από τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας.

Η SSPX απορρίπτει επίσης τη διακήρυξη Dignitatis Humanae της Β΄ Συνόδου του Βατικανού, η οποία ορίζει τη θρησκευτική ελευθερία ως ανθρώπινο δικαίωμα, καθώς και τις διδασκαλίες που περιέχονται στη Συνταγματική Διακήρυξη για την Εκκλησία (Lumen Gentium) και στη Διακήρυξη για τη Σχέση της Εκκλησίας με τις Μη Χριστιανικές Θρησκείες (Nostra Aetate), οι οποίες επιβεβαιώνουν τη διαθήκη του Θεού με τον εβραϊκό λαό και απορρίπτουν την πεποίθηση ότι οι Εβραίοι ως λαός φέρουν την ευθύνη για τον θάνατο του Ιησού.

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