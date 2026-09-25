Μια συνταγή για ασφαλή ψηφιακή επιστροφή στα θρανία

Οι πλατφόρμες instant messaging, όπως η Rakuten Viber, έχουν γίνει απαραίτητες για την οικογενειακή επικοινωνία, ωστόσο η ευρεία χρήση τους μπορεί επίσης να εκθέσει τόσο γονείς όσο και παιδιά σε κυβερνοαπειλές. Αυτές περιλαμβάνουν ανεπιθύμητη επαφή, cyberbullying, spam, phishing και κακή χρήση προσωπικών δεδομένων, όπως τοποθεσίες και φωτογραφίες.

Τι δείχνουν οι γονείς στο κανάλι Rakuten Viber Ελλάδα

Μια σειρά δημοσκοπήσεων στο επίσημο κανάλι Rakuten Viber Ελλάδα, με 1,86 εκατομμύρια μέλη, αποτυπώνει με σαφήνεια το χάσμα ανάμεσα σε γονείς και παιδιά όσον αφορά την ψηφιακή ασφάλεια. Το 65% των γονέων παραδέχεται ότι τα παιδιά τους είναι πιο εξοικειωμένα με την τεχνολογία από εκείνους, με μόλις το 26% να θεωρεί τον εαυτό του πιο ενημερωμένο. Η πλειονότητα όσων απάντησαν έχει παιδιά άνω των 15 ετών, ενώ το 43% δηλώνει παιδιά άνω των 20.

Παρά το χάσμα αυτό, το 56% των γονέων δηλώνει ότι συζητά με τα παιδιά του για την online συμπεριφορά και ανταλλάσσει συμβουλές για το απόρρητο και την ασφάλεια. Ανησυχητικό είναι ότι το 15% δεν έχει δοκιμάσει ποτέ να ανοίξει αυτή τη συζήτηση, ενώ ένα επιπλέον 10% έχει σταματήσει να το κάνει επειδή τα παιδιά δεν δείχνουν πλέον ενδιαφέρον.

Όσο αφορά στη γνώση συγκεκριμένων εργαλείων ασφαλείας, ο αποκλεισμός επιθετικών χρηστών είναι η πιο γνωστή δυνατότητα, με το 32% να δηλώνει ότι την έχει χρησιμοποιήσει, ακολουθούμενη από τη διαχείριση μηνυμάτων από άγνωστους αποστολείς (20%). Αντίθετα, μόλις το 9% γνωρίζει το Caller ID και το 12% τον περιορισμό ορατότητας της φωτογραφίας προφίλ, γεγονός που δείχνει σημαντικό περιθώριο ενημέρωσης.

Η δημοσκόπηση αποκάλυψε επίσης πώς αναζητούν βοήθεια οι γονείς όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ψηφιακής ασφάλειας: το 39% προσπαθεί να βρει λύση μόνο του, το 25% ρωτά έναν φίλο που θεωρεί πιο έμπειρο στην τεχνολογία, ενώ μόλις το 8% απευθύνεται στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μόλις το 1% στα ΜΜΕ. Ένα στους τέσσερις γονείς (25%) δηλώνει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει καμία από τις παραπάνω μεθόδους.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για πιο απλή, προσβάσιμη ενημέρωση σχετικά με τα εργαλεία ασφαλείας που ήδη διαθέτουν οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Για να μειωθούν αυτοί οι κίνδυνοι, οι πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων έχουν εισαγάγει πολλαπλά μέτρα ασφαλείας. Το 2016, η Rakuten Viber εφάρμοσε κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (E2EE), διασφαλίζοντας ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μπορεί να προβληθεί μόνο από τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Η Viber διαθέτει επίσης πιστοποίηση SOC 2 Type II και παρέχει επιπλέον εργαλεία απορρήτου για να βοηθήσει τις οικογένειες να προστατεύσουν τον ψηφιακό τους χώρο.

Για να ενισχύσετε την ασφάλεια του προφίλ σας και να προστατέψετε τον εαυτό σας και τα παιδιά σας από ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις, ελέγξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

1. Απόκρυψη κατάστασης δραστηριότητας Η Viber επιτρέπει στους χρήστες να αποκρύπτουν τις ενδείξεις που δείχνουν πότε είναι online ή αν έχουν δει ένα μήνυμα. · Ρύθμιση: Settings ➔ Privacy ➔ Απενεργοποίηση των ενδείξεων "Seen" και "Online".

2. Περιορισμός ορατότητας φωτογραφίας προφίλ Ο περιορισμός της ορατότητας της φωτογραφίας προφίλ μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή κακής χρήσης φωτογραφιών παιδιών, ψεύτικων λογαριασμών και ανεπιθύμητης προσοχής από άτομα εκτός της λίστας επαφών. · Ρύθμιση: More ➔ Settings ➔ Privacy ➔ Απενεργοποίηση της παραμέτρου "Show your photo".

3. Φιλτράρισμα μηνυμάτων από άγνωστες επαφές Οι προσκλήσεις σε ομαδικές συνομιλίες ή κανάλια από χρήστες εκτός του βιβλίου επαφών διαχωρίζονται από τις κανονικές συνομιλίες. Τα μηνύματα από άγνωστες επαφές εμφανίζονται θολά και τοποθετούνται στον φάκελο "Message Requests". Οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν, να απορρίψουν, να αποκλείσουν ή να αναφέρουν τον αποστολέα, αποτρέποντας τους αγνώστους από το να εισέλθουν απευθείας στις κανονικές συνομιλίες.

4. Διαχείριση αποκλεισμένων χρηστών Σε περίπτωση επιθετικής ή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ο αποκλεισμός ενός χρήστη σταματά αμέσως κάθε περαιτέρω επικοινωνία. Οι αποκλεισμένοι χρήστες δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα, να σας προσθέσουν σε ομάδες ή να δουν την κατάσταση σύνδεσης και τη φωτογραφία προφίλ σας. · Διαχείριση: Η λίστα αποκλεισμένων χρηστών είναι διαθέσιμη στις ρυθμίσεις απορρήτου και μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή.

5. Ενεργοποίηση Caller ID και προστασίας από spam Η Viber χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα για να βοηθήσει στον εντοπισμό ύποπτων κλήσεων, phishing links και πιθανών απατών. · Ρύθμιση: Settings ➔ Calls and messages ➔ Ενεργοποίηση του "Caller ID" (για συσκευές Android) και του "Auto spam check" (διαθέσιμο τόσο για iOS όσο και για Android). Αυτά τα εργαλεία εντοπίζουν και επισημαίνουν ύποπτα εισερχόμενα πακέτα δεδομένων προτού ο χρήστης έρθει καν σε επαφή μαζί τους.

Οι γονείς θα πρέπει επίσης να ελέγχουν ποιος μπορεί να προσθέσει μέλη της οικογένειας σε ομαδικές συνομιλίες, καθώς κακόβουλες ή ακατάλληλες ομάδες αποτελούν συχνή πηγή ανεπιθύμητου περιεχομένου. Μπορείτε να αποκλείσετε πλήρως αυτή την απειλή περιορίζοντας τα δικαιώματα πρόσκλησης σε ομάδες: · Settings ➔ Privacy ➔ Control who can add you to groups ➔ Ρύθμιση σε "My contacts".

Ενώ αυτές οι ρυθμίσεις προσφέρουν σημαντική προστασία, η ενημερωμένη και υπεύθυνη online συμπεριφορά παραμένει η ισχυρότερη άμυνα. Το επερχόμενο διαδραστικό chatbot της Viber θα βοηθήσει επίσης τις οικογένειες να αναγνωρίζουν phishing και cyberbullying, να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να απολαμβάνουν μια πιο ασφαλή ψηφιακή σχολική χρονιά.