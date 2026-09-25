Δυο Μαύρα Πουκάμισα spoiler: Η Μαρκέλλα χάνει τον έλεγχο με τον Μανούσο

Καθηλωτικές αναμένονται οι εξελίξεις στη νέα σειρά του MEGA, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα». Την ερχόμενη εβδομάδα, ο Μανούσος και η Μαρκέλλα δυσκολεύονται πλέον να κρύψουν όσα αισθάνονται, την ώρα που ο Σήφης βλέπει με τα ίδια του τα μάτια μια στιγμή που αλλάζει τα δεδομένα.

Την ίδια στιγμή, ο Νικήτας και η Ελπίδα κάνουν όνειρα για τον γάμο τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι η Σοφία ετοιμάζει τη δική της κίνηση εναντίον της μέλλουσας νύφης της.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Ο έρωτας του Μανούσου για τη Μαρκέλλα δεν κρύβεται πια κι η τολμηρή του προσέγγιση την αναστατώνει βαθιά, γιατί ούτε σ’ εκείνη είναι αδιάφορος. Την ίδια στιγμή, ο Σήφης νιώθει να χάνει έδαφος, ενώ η ανησυχία για την υγεία του Λευτέρη μεγαλώνει δραματικά. Ο Νικήτας πιστεύει πως η μητέρα του υποχωρεί και αρχίζει να συμπαθεί την Ελπίδα, όμως η Σοφία έχει άλλα, δόλια σχέδια. Παράλληλα, η στάση του Μιχάλη απέναντι στη Μαρκέλλα γίνεται όλο και πιο αδιάφορη κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διάψευση των προσδοκιών της. Και ενώ όλα φαίνεται να μπερδεύονται, ένα απρόσμενο «ναι» αλλάζει τα δεδομένα.

https://www.youtube.com/watch?v=Ss7LtitNxn0

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Η αγωνία κορυφώνεται, όταν ο Λευτέρης παθαίνει έμφραγμα και οι γιοι του, Σήφης και Φίλιππος, λυγίζουν μπροστά στον φόβο της απώλειας, ενώ ο Μανούσος στέκεται στο πλευρό τους. Την ίδια ώρα, ο Νικήτας κάνει πρόταση γάμου στην Ελπίδα και εκείνη δέχεται συγκινημένη. Όμως η Σοφία θα συνεχίσει τις μηχανορραφίες, μέχρι να καταφέρει να τους χωρίσει. Στην Αθήνα, η κατάσταση του Μιχάλη περιπλέκεται επικίνδυνα, καθώς η Ρίτα τον απειλεί με καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Και ενώ η Μαρκέλλα προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τον Μανούσο, είναι φανερό ότι δεν μένει ασυγκίνητη απ’ αυτόν, κάτι βαθύτερο όμως τη φρενάρει και δεν την αφήνει να αφεθεί.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται, καθώς εκείνη αρνείται να παραδεχτεί όσα νιώθει, ενώ η ζήλια και η ταραχή της την προδίδουν διαρκώς. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο κι η οικογένειά του ανακουφίζεται, ενώ μια παλιά, ανεκπλήρωτη ιστορία επιστρέφει ξανά μπροστά του και τον αναστατώνει. Ο Νικήτας και η Ελπίδα γιορτάζουν τον αρραβώνα τους, όμως η Σοφία κινείται ύπουλα εναντίον της νύφης της. Παράλληλα, η Ρίτα εκβιάζει τον Μιχάλη ζητώντας χρήματα, για να μην αποκαλύψει στη Μαρκέλλα όσα συνέβησαν μεταξύ τους. Και ενώ τα μυστικά απειλούν να βγουν στο φως, ένα παθιασμένο φιλί ανατρέπει τα πάντα, μπροστά στα μάτια του Σήφη.

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