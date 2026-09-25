Γκέρσκοβιτς: Ο Αμερικανός δημοσιογράφος περιγράφει την καλοστημένη παγίδα της FSB για να συλληφθεί

Ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει πώς συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές όταν ετοίμαζε ένα άρθρο για την Wall Street Journal σχετικά με τη ρωσική στρατιωτική παραγωγή

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γκέρσκοβιτς: Ο Αμερικανός δημοσιογράφος περιγράφει την καλοστημένη παγίδα της FSB για να συλληφθεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσοβιτς συνελήφθη το 2023 στη Ρωσία σε παγίδα της FSB ενώ ετοίμαζε άρθρο για τη ρωσική στρατιωτική παραγωγή.
  • Κατά τη δεύτερη συνάντηση με πηγή στη Γεκατερίνμπουργκ, άνδρες της FSB τον συνέλαβαν με την κατηγορία κατασκοπείας.
  • Ο Γκέρσοβιτς καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκισης και αφέθηκε ελεύθερος μέσω ανταλλαγής κρατουμένων το 2024.
  • Υπήρχε «εφεδρικό σχέδιο» της FSB για τη σύλληψη του δημοσιογράφου σε περίπτωση αποτυχίας της αρχικής επιχείρησης.
  • Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν αποδέχτηκε την εκδοχή της FSB ότι ο Γκέρσοβιτς ήταν κατάσκοπος, κάτι που ο δημοσιογράφος, η Wall Street Journal και η αμερικανική κυβέρνηση αρνούνται.
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Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς, στην πρώτη λεπτομερή περιγραφή που δημοσίευσε με θέμα τη σύλληψή του στη Ρωσία το 2023, αναφέρει ότι έπεσε θύμα μιας περίπλοκης επιχείρησης-παγίδας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) .

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με τίτλο «Αυτή η καταραμένη όμορφη γη», ο Γκέρσκοβιτς αναφέρει ότι, ενώ ετοίμαζε ένα άρθρο για το Wall Street Journal σχετικά με τη ρωσική στρατιωτική παραγωγή, είχε δύο συναντήσεις με τον επικεφαλής του συνδικάτου ενός εργοστασίου στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, που είναι ένα σημαντικό κέντρο της αμυντικής βιομηχανίας.

Κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, σε ένα εστιατόριο που σερβίρει μπριζόλες, η πηγή έδειξε έγγραφα με πίνακες αριθμητικών στοιχείων που είχαν αντιγραφεί με το χέρι, λέγοντας στον δημοσιογράφο ότι αφορούσαν την παραγωγή αρμάτων μάχης.

Όσο κρατούσε σημειώσεις, είπε ο Γκέρσκοβιτς, άκουσε τον ήχο βημάτων και, όταν σήκωσε το βλέμμα του, είδε μια ομάδα μασκοφόρων ανδρών να πλησιάζει το τραπέζι τους. «Με κυρίευσε μια αίσθηση ενοχής: Σκέφθηκα μήπως είχα εκθέσει κάποια πηγή; Αλλά ο πανικός έδιωξε αμέσως αυτή τη σκέψη. Το ένστικτο υπερίσχυσε, και τα χέρια μου κινήθηκαν για να κρύψουν τα χαρτιά στο κενό ανάμεσα στον πάγκο και τον τοίχο», γράψει στο απόσπασμα του βιβλίου, που δημοσίευεται σήμερα στην εφημερίδα Wall Street Journal.

«Οι άνδρες όρμησαν αμέσως πάνω μας. Ένα χέρι με άρπαξε από το λαιμό, τραβώντας με έξω από τον καναπέ… Κάποιος φώναξε: “Συλλαμβάνεστε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας”».

Έβαν Γκέρσκοβιτς

Ο Έβαν Γκέρσκοβιτς αμέσως μετά την απελευθέρωση του από τις ρωσικές φυλακές και την επιστροφή του στις ΗΠΑ. 1 Αυγούστου 1, 2024

AP

Μια μεγάλη ποινή και εν συνεχεία η ανταλλαγή

Ο Γκέρσκοβιτς που ήταν τότε 31 ετών, έγινε ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που συνελήφθη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου με κατηγορίες διενέργειας κατασκοπείας. Αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 16 ετών πριν αφεθεί ελεύθερος σε μια ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Δύσης και Ανατολής τον Αύγουστο του 2024.

Ο Γκέρσκοβιτς γράφει ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοι του είχαν εξετάσει τους κινδύνους που είχε η δημοσιογραφική αποστολή του και είχαν συμφωνήσει ότι η πηγή δεν έπρεπε να φέρει κανένα έγγραφο στη συνάντηση και αν το έκανε, ο Γκέρσκοβιτς δεν έπρεπε να δεχτεί τίποτα από αυτόν. Όμως, κατά τη συνάντηση, η πηγή «έριξε τα έγγραφα στα χέρια μου».

Ο Γκέρσκοβιτς, παρότι είχε καλύψει συλλήψεις άλλων Αμερικανών στην Ρωσία καθώς και επιθέσεις και δολοφονίες Ρώσων δημοσιογράφων, τονίζει ότι υπήρχε ο «άγραφος κανόνας» που λέει ότι οι ξένοι ανταποκριτές απολάμβαναν έναν βαθμό αμνηστίας και βάσει αυτού του κανόνα μπορούσαν να απελαθούν αλλά όχι να συλληφθούν.

Όσο ήταν ακόμη συγκλονισμένος από το σοκ, του φόρεσαν χειροπέδες, του έβαλαν έναν μαύρο σάκο στο κεφάλι και τον έσπρωξαν βιαστικά μέσα σε ένα φορτηγάκι, όπου, όπως γράφει, του έκαναν λαβή στραγγαλισμού και τον χτυπούσαν στην κοιλιά ενώ τον ανέκριναν.

Το «εφεδρικό σχέδιο» της FSB

Ο Γκέρσκοβιτς γράφει ότι, μετά την απελευθέρωσή του, περιήλθαν σε γνώση του αποδεικτικά στοιχεία που έδειχναν ότι η FSB είχε ένα «εφεδρικό σχέδιο» για να τον συλλάβει κατά τη διάρκεια μιας άλλης προγραμματισμένης δημοσιογραφικής αποστολής του, στη Σιβηρία, σε περίπτωση που η επιχείρηση στο Γεκατερίνμπουργκ αποτύγχανε.

Ο ίδιος λέει ότι πιστεύει ότι οι δύο συναντήσεις με την πηγή στο Γεκατερίνμπουργκ είχαν ως στόχο να βοηθήσουν την FSB να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι είναι κατάσκοπος και να εξασφαλίσει την έγκριση για τη σύλληψή του κατά τη δεύτερη συνάντηση.

«Ο Πούτιν, όπως μου φαίνεται, πίστεψε απόλυτα αυτή την εκδοχή», είπε ο δημοσιογράφος. Ο Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Φεβρουάριο του 2024 στον Αμερικανό τηλεοπτικό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον ότι ο Γκέρσκοβιτς είχε «πιαστεί επ' αυτοφώρω» ενώ συνέλεγε εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο δημοσιογράφος, η εφημερίδα του και η αμερικανική κυβέρνηση αρνούνται κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι ο Γκέρσκοβιτς ήταν κατάσκοπος.

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