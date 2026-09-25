Ανατριχιαστικά πλάνα: Η στιγμή που λεοπάρδαλη ορμάει σε 6χρονη και τη σέρνει στο δάσος

Snapshot Μία λεοπάρδαλη άρπαξε και σκότωσε ένα 6χρονο κορίτσι σε χωριό της Ινδίας ενώ έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της.

Το πτώμα της Πρίσα Σολάνκι βρέθηκε σε κοντινό χωράφι μετά από δύο ώρες αναζήτησης από την οικογένεια και τους κατοίκους.

Τοπικές αρχές τοποθέτησαν οκτώ κλουβιά και συνεχίζουν τις περιπολίες για να παγιδεύσουν τη λεοπάρδαλη, η οποία παραμένει ελεύθερη.

Οι δασικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του κινδύνου από το ζώο.

Η διαδικασία αποζημίωσης για την οικογένεια της Πρίσα έχει προτεραιότητα, ενώ οι επιθέσεις λεοπαρδάλεων αυξάνονται λόγω απώλειας φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Snapshot powered by AI

Φρικτό θάνατο βρήκε ένα 6χρονο κοριτσάκι, όταν μία λεοπάρδαλη την άρπαξε μέσα από την αυλή του σπιτιού της όπου έπαιζε, σε χωριό της Ινδία.

Πλάνα κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν ανατριχιαστικά πλάνα, όπου το αρπακτικό φαίνεται να παρακολουθεί και να πλησιάζει κρυφά την 6χρονη Πρίσα Σολάνκι, πριν την αρπάξει με αστραπιαία ταχύτητα και τη σύρει μακριά.

VIDEO | A six-year-old girl was killed by a leopard in Gujarat's Junagadh district. The incident took place on Wednesday night at the farm of Thobhanbhai Korat in Dedkiyal village.



The leopard attacked and killed Prisha Solanki. Her body was found later near the farm. A team… pic.twitter.com/ADj0BwBTDx — Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026

Η οικογένειά της και οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν μια απεγνωσμένη αναζήτηση που διήρκεσε δύο ώρες, προτού εντοπίσουν το πτώμα της Πρίσα κρυμμένο σε ένα κοντινό χωράφι. Η λεοπάρδαλη είχε εξαφανιστεί.

Οκτώ κλουβιά τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία της περιοχής, σε μια προσπάθεια να παγιδευτεί το ζώο, ενώ συνεχίστηκαν οι εντατικές περιπολίες και οι επιχειρήσεις εντοπισμού.

Οι δασικές αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να παραμείνουν προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η επιχείρηση αναζήτησης και παγίδευσης συνεχίζεται. Η λεοπάρδαλη παραμένει ελεύθερη.

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι δόθηκε προτεραιότητα στη διαδικασία αποζημίωσης της οικογένειας της Πρίσα.

Οι επιθέσεις λεοπαρδάλεων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας, καθώς η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και η αύξηση του πληθυσμού των άγριων ζώων προκαλούν έξαρση των επιθέσεων.